回顧2025球壇｜水晶宮黑馬跑出，史諾奪冠；簡尼孫興慜封王，憾別祖達
娛樂新聞

回顧2025球壇｜水晶宮黑馬跑出，史諾奪冠；簡尼孫興慜封王，憾別祖達

足球俱樂部
主教練
足球俱樂部

　　2025年即將結束，今年球壇依舊星光璀璨，有人堅持多年終於加冕、有人新官上任一炮而紅、有人黑馬跑出意外奪冠、也有人功成身退成為傳奇。

 

　　就讓我們以一輯圖片，回顧今年難忘球壇人和事。

 

不負韶華 成功加冕

 

回顧2025球壇｜水晶宮黑馬跑出，史諾奪冠；簡尼孫興慜封王，憾別祖達

 

　　哈利簡尼努力多年，從阿仙奴青年隊到熱刺隊長，再到今日的拜仁主力神射，一度被認為黑腳的簡尼，終於在今年協助拜仁捧杯，不再是無冕之王。

 

回顧2025球壇｜水晶宮黑馬跑出，史諾奪冠；簡尼孫興慜封王，憾別祖達

 

　　孫興慜帶領熱刺成功在歐霸盃擊敗曼聯，為球隊打破17年的冠軍荒，賽後坦言自己是球會史上最開心的人，亦是傳奇，不帶遺憾離隊。

 

回顧2025球壇｜水晶宮黑馬跑出，史諾奪冠；簡尼孫興慜封王，憾別祖達

 

　　奧士文迪比利從巴塞羅那水貨到巴黎聖日耳門鐵打主力，再到帶領聖日耳門奪得歐聯冠軍，自己更獲選雙料足球先生。事實證明，只要熱愛足球，在任何地方都可以發光發熱。

 

回顧2025球壇｜水晶宮黑馬跑出，史諾奪冠；簡尼孫興慜封王，憾別祖達

 

　　聖日耳門追求多年的歐聯，終於在今年得償所願。在麥巴比離隊、沒有美斯、沒有尼馬，少了明星，這隊「平民」球隊，在安歷基治下，成功打破宿命。更讓人感動的是，聖日耳門球迷在決賽慶祝期間，不忘與主帥一同紀念不幸去世的女兒。

 

新官上任 一炮而紅

 

回顧2025球壇｜水晶宮黑馬跑出，史諾奪冠；簡尼孫興慜封王，憾別祖達

 

　　史諾新帥入主利物浦，在無人看好的情況下，結果高普留下的地樁陣容，以不變應萬變，成功奪冠。

 

回顧2025球壇｜水晶宮黑馬跑出，史諾奪冠；簡尼孫興慜封王，憾別祖達

 

　　AC米蘭上季開季不順，季中易帥，干斯卡奧走馬上任，帶隊第三場就在意大利超級盃擊敗國米奪冠，創造新帥傳奇。

 

黑馬崛起 意外奪冠

 

回顧2025球壇｜水晶宮黑馬跑出，史諾奪冠；簡尼孫興慜封王，憾別祖達

 

　　56年後再度奪冠，紐卡素在聯賽盃成功擊敗利物浦，成為紐卡素換班主之後首個冠軍，也是艾迪賀維的第一個冠軍。

 

回顧2025球壇｜水晶宮黑馬跑出，史諾奪冠；簡尼孫興慜封王，憾別祖達

 

　　在溫布萊以1球擊敗曼城，水晶宮成功奪得隊史首座錦標；然後在社區盾憑12碼擊敗利物浦奪冠，一口氣打敗前後兩屆的英超聯賽冠軍，水晶宮可謂最大黑馬。

 

回顧2025球壇｜水晶宮黑馬跑出，史諾奪冠；簡尼孫興慜封王，憾別祖達

 

　　車路士作為海鮮波代表，在不被看好的情況下，與歐聯冠軍在世界冠軍球會盃中碰頭，結果以3球擊敗聖日耳門，不但是世界冠軍球會盃改制後的首個冠軍，至此車路士更奪得過歐聯、歐霸、歐協與世冠盃，成為全滿貫。

 

回顧2025球壇｜水晶宮黑馬跑出，史諾奪冠；簡尼孫興慜封王，憾別祖達

 

　　挪威，時隔27年重返世界杯決賽周、約旦與烏茲別克經歷多年終於殺入決賽周、而名不見經傳、位於非洲區的佛得角（República de Cabo Verde），以及位於中美洲的庫拉索（Curaçao）兩個小國，竟然成功突圍，讓球迷跌碎一地眼鏡。

 

功成身退 傳奇無憾

 

回顧2025球壇｜水晶宮黑馬跑出，史諾奪冠；簡尼孫興慜封王，憾別祖達

 

　　湯馬士梅拿在拜仁效力25年之後，終於卸下25號球衣。作為在安聯球場踢波時間最長的球員，他為拜仁帶來33座獎盃，相信已經是後無來者。

 

回顧2025球壇｜水晶宮黑馬跑出，史諾奪冠；簡尼孫興慜封王，憾別祖達

 

　　摩迪和安察洛堤在同一日告別皇馬，兩人帶著最光輝的記憶離開班拿貝，成為皇馬的真正傳奇。

 

回顧2025球壇｜水晶宮黑馬跑出，史諾奪冠；簡尼孫興慜封王，憾別祖達

 

　　帶領德甲利華古遜51場不敗聯賽奪冠、為球隊帶來3個冠軍、沙比阿朗素執教999日之後，終於離隊，成為隊史前無古人的最佳領隊。

 

回顧2025球壇｜水晶宮黑馬跑出，史諾奪冠；簡尼孫興慜封王，憾別祖達

 

　　華迪結束李斯特城的傳奇生涯，曾經帶領球隊奪冠，是對史的神射手、甚至擁有自己的雕像，華迪即使離開，也終有一天會回歸。

 

回顧2025球壇｜水晶宮黑馬跑出，史諾奪冠；簡尼孫興慜封王，憾別祖達

 

　　迪布尼離開曼城的當天，球隊高呼King Kev，10年的球隊生涯，迪布尼在曼城迎來自己生涯的高峰，也為曼城帶來最輝煌的10年。

 

回顧2025球壇｜水晶宮黑馬跑出，史諾奪冠；簡尼孫興慜封王，憾別祖達


　　馬些路、布斯基斯、佐迪艾巴、保定、曉姆斯，曾經在各自球隊的絕對主力，陸續離開球場，他們的表現只能成為球迷永遠追憶。

 

最是不捨 後會無期

 

回顧2025球壇｜水晶宮黑馬跑出，史諾奪冠；簡尼孫興慜封王，憾別祖達

 

　　一場意外的車禍，讓祖達結束短暫的一生。有些告別意味此生不會再見，祖達不會獨行，他的身影將會長留球迷心中。上場英超利物浦對狼隊，迪阿高祖達效力過兩隊，利物浦辦了一個儀式，讓祖達遺孀和孩子出場，接受球迷致敬；而利物浦亦承諾，繼續支付祖達餘下兩年合約工資，見證人間有情一面。

 

Tags:#足球#阿仙奴青年隊#熱刺#拜仁#孫興慜#奧士文迪比利#巴黎聖日耳門#歐聯#利物浦#AC米蘭
阿仙奴強勢，新特蘭主場求和；曼城功力強，利物浦攻守失據
阿仙奴強勢，新特蘭主場求和；曼城功力強，利物浦攻守失據

