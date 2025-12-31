古天樂望《尋秦記》超越《破‧地獄》單日票房，除夕首日上映1460場次

由古天樂、宣萱、林峯、郭羨妮和朱鑑然主演的經年之作《尋秦記》，終於在今天（31日）正式上映。其實電影未上映前，觀眾們已先興奮期待電影面世，據知內地的預售票房已過千萬人民幣，而香港戲院播映近1500場次，多到被形容為「密過巴士班次」。古天樂期望這套電影大受歡迎，希望能破《破‧地獄》單日票房紀錄。



《尋秦記》電影版由拍攝到上映足足花超過6年時間，曾被取笑是「都巿傳說」，終於在今年除夕上映。《尋秦記》一眾演員包括古天樂、宣萱、林峯、郭羨妮、朱鑑然、滕麗名、白百何、苗僑偉、張繼聰、陳國邦、廖子妤、歐瑞偉、黃文標、徐偉棟等人，由電視版原班人馬再添新演員齊集出席首映禮。

《尋秦記》電視劇版本是講述古天樂穿越到古代遇上飾演嬴政的林峯，當年播出已大受歡迎，所以電影版上映在即，觀眾已經滿心期待，不少人都有感這電影可突破早前香港電影巿道的悶局，很多人更一早預購戲票準備在假期入場支持。電影在除夕上映，單日加午夜場次多達1460場，網民笑指「密過巴士班次」，有戲院甚至相隔15分鐘便有一場播映，而內地的預售情況也相當熱烈。

古天樂在接受訪問時表示開心，知道《尋秦記》深得觀眾歡迎，甚至有外籍人也懂得唱電影主題曲《天命最高》，而且電影在馬來西亞同樣大賣。但他希望有更多人支持，票房有理想成績，甚至可以有機會憑此戲超越去年大收旺場的《破‧地獄》單日票房紀錄。根據《破·地獄》官方網頁的資料，當日港澳開畫票房達555萬，成為2024香港電影開畫票房冠軍，更刷新香港電影史上開畫日票房紀錄。

為此一眾演員連日來在內地、香港等地落力宣傳，稍後古天樂會到廣州做除夕倒數兼謝票，之後再到佛山、深圳等地宣傳。另一位男主角林峯同樣對《尋秦記》滿心期待，他透露電影已佔據中國排片量兩成半，覺得這是一個好的開始，為了加大力度會包場邀請朋友一起睇戲。

今次宣傳活動上，觀眾最喜歡看到古天樂和宣萱私下的有趣互動，成為受歡迎的熒幕情侶。宣萱也憑此戲人氣再度急升，就連以往演出片段也叫人津津樂道，有網民連她唱歌片段也不斷重溫，但她本人拒絕在謝票時與古天樂和林峯一起合唱電影主題曲《天命最高》。



首映禮後，眾演員入戲院謝票，劇集版內飾演雅夫人的雪梨原來也有入場觀看，古天樂立即邀請她到幕前一起大合照，雪梨幽默地表示想要親吻古天樂，古天樂被錫後笑言：「果然係雅夫人。」電影內同樣也有不少驚喜的場面，除了古天樂事先提醒觀眾欣賞完電影後不要急着離場，收看最後的彩蛋兼暗示會有續集。而戲中飾演的烏廷芳在逃難時，遇到由現代穿越到古代、由苗僑偉飾演的阿Ken，這場戲網民立即聯想到早前在無綫深宵時段重播的《使徒行者2》中的演出，更笑指覺得他們在電影中發展戀情。

另外，男子組合草蜢成員蔡一智於《尋秦記》內有份客串演出，他飾演的萬良是嬴政軍隊的人，戲中更有騎馬的戲份，事前也有努力練習騎術，不過新手上馬自然有一點損傷，他落馬時不慎擦損手。之前在《天命最高》MV內出現已經成為談論話題之一，談論度與其他主要角色相約。