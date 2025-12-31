歡迎回來

名人健康|60歲台女星王月家中暈倒急送院做開顱手術，兒子簽放...
醫學通識 健康解「迷」

名人健康|60歲台女星王月家中暈倒急送院做開顱手術，兒子簽放...
旅遊業對經濟拉動有限，但對社會卻極重要
世事政情 港是港非

旅遊業對經濟拉動有限，但對社會卻極重要
政經專訪

【陳永陸專訪】恒指明年見31000，25000為選擇性吸納良機（12月9日錄影， 繁體字幕）
hot talk 1點鐘 | 港股年初至今累升近三成 明年繼續乘勝追擊？林Sir、比比心水股大放送！
股市動向
理財智慧

hot talk 1點鐘 | 港股年初至今累升近三成 明年繼續乘勝追擊？林Sir、比比心水股大放送！

市場最熱點
市場最熱點

嘉賓：

香港股票分析師協會理事　溫傑／國農證券董事總經理　林家亨

　

　　港股年初至今累升近三成，明年繼續乘勝追擊？明年港股方面可以留意咩主題和板塊呢？ 林Sir、比比明年有何心水？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/q64pth-OV4g?si=7G-NiyVQiDOxcyr4

 

►把時間軸拉到00:00開始 — 節目開始

 

 ─────────────

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

───────────── 

Tags:#hot talk 1點鐘#港股#香港股票#分析#恒指#恒生指數#機械人#機器人#吉利汽車#00175#小鵬汽車#09868#新能源車#比亞迪#01211#減息#零跑汽車#09863#首程控股#00697#02577#英諾賽科#保歷加通道
GLOBAL Wednesday｜阿里績後表現反覆 好友VS淡友邊方有勝算？前瞻多個美國經濟數據！
GLOBAL Wednesday｜阿里績後表現反覆 好友VS淡友邊方有勝算？前瞻多個美國經濟數據！

投票區

2026年投資部署
12
|
1

2026年外圍局勢不明朗，你現階段的投資取態是？

進取加倉，趁波動吸納股票或高風險資產
25%
穩健為主，集中防守型或收息產品
50%
以現金為王，暫時觀望不作大規模投資
25%
轉移至海外或多元資產分散風險
0%
投票期：2026-01-05 ~ 2026-02-05
