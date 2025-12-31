hot talk 1點鐘 | 港股年初至今累升近三成 明年繼續乘勝追擊？林Sir、比比心水股大放送！
嘉賓：
香港股票分析師協會理事 溫傑／國農證券董事總經理 林家亨
港股年初至今累升近三成，明年繼續乘勝追擊？明年港股方面可以留意咩主題和板塊呢？ 林Sir、比比明年有何心水？
影片網址：https://www.youtube.com/live/q64pth-OV4g?si=7G-NiyVQiDOxcyr4
►把時間軸拉到00:00開始 — 節目開始
Tags:#hot talk 1點鐘#港股#香港股票#分析#恒指#恒生指數#機械人#機器人#吉利汽車#00175#小鵬汽車#09868#新能源車#比亞迪#01211#減息#零跑汽車#09863#首程控股#00697#02577#英諾賽科#保歷加通道
