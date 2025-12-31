戰爭陰霾籠罩下的新一年

新年前夕，本已暫時停火的泰柬衝突再現波瀾，泰方指控柬方出動250架無人機侵犯泰國主權，兩國矛盾難解，成為東南亞地區和平隱患。想不到，較為平靜的東亞一樣暗潮洶湧，現在大家都擔憂中日關係惡化，日本早欲修改和平憲章大增軍費，中國對日本的強硬態度背後有台灣的考量。

事實上，泰柬危機還算有東盟可調停，但如果中日兩國爭端加劇，可謂是兹事體大，當中有美國因戰略利益而尋找代理人壓制北京，日本和台灣正好扮演這個代理角色，有不少分析家甚至認為這樣的博弈極有可能進一步推高第三次世界大戰的風險。

高市早苗對華立場強硬，令東亞局勢暗潮洶湧。(AP)

說到第三次世界大戰，中東更是個理所當然的爆發點。12月29日，內塔尼亞胡又跑到白宮和特朗普會面，本來大家以為特朗普因對2026年諾貝爾和平獎的虎視眈眈，會就加沙問題向內氏施壓，好讓他在2026年初執行第二階段停火協議，怎知會面後他們倆見記者時，竟互相歌功頌德。

最令人好奇的是，內塔尼亞胡會否在新的一年再次轟炸伊朗，這最近已成熱話，美國媒體早前報道內氏白宮之行便是要向特朗普說明伊朗彈道導彈計劃的威脅，並通報以色列有計劃再一次向伊朗採取軍事行動，因此媒體緊盯著特朗普對此的反應，結果是他竟就再次轟炸伊朗向內氏開綠燈，為2026年增添戰爭陰霾。

特朗普就再次轟炸伊朗向內塔尼亞胡開綠燈 (AP)

看來，特朗普已不在乎甚麼和平獎，他本人早在加勒比海吹響戰爭的號角，新年前夕更加劇對委內瑞拉的海上攻擊，而且首度承認日前已在委國境內執行軍事或準軍事行動。至於俄烏戰爭，特朗普原本欲抽身這個戰場，轉而集中於重塑美國後院的的秩序，還有在亞太地區圍堵中國的計劃。可是，今次輪到歐洲多個老牌帝國國家不願放手，她們大有要利用烏克蘭來打殘俄羅斯的妄念。特朗普未能如願，並直言目前看不到任何能讓衝突降溫的退場機制，他還警告這樣的發展最終可能導向第三次世界大戰。

吊詭的是，大戰說多遍已變成狼來了，即使戰火真的靠近，我們似乎已漸漸麻木。現在，連特朗普也在預言第三次世界大戰有可能引爆。大國的對抗性政治操弄，使得戰火以一種看不見的方式擴散，這不得不令人聯想到兩次世界大戰是如何爆發的，和目前我們所處的局勢有何異同：大國對立、民族主義、軍備競賽、經濟壓力、地區衝突和國際規則失效等，這確實與兩次世界大戰前的格局有相似性，世界處於一個危險的十字路口。

大國的對抗性政治操弄，有機會引爆第三次世界大戰。(Shutterstock)

歐洲有俄烏戰爭，中東的加沙屠殺未止，而且伊朗已不避嫌重啟核武研發，美國則想復興「門羅主義」獨霸整個美洲大陸，現在東亞和東南亞也危機重重，不同地區各自結盟，就如一戰，只要一場小衝突便可以引發黑天鵝效應，那麼世界大戰還會遠嗎？在不幸中仍有一丁點幸運的是，今次和兩次世界大戰不同之處，在於各核武大國還能處恐怖平衡，不輕言直接衝突，代理人戰爭卻有蔓延之勢。至於國際秩序，雖失效但仍不至於崩潰，例如聯合國，那就要看看大國對改革的决心。不過，最重要的是，中美兩大國鬥而不想破，現實是，美國亦暫時騰不出手來全面對付中國，中國也深知其陰謀而採取克制態度。

新的一年有新的願望，可是我們也不要對戰爭掉以輕心，莫等到死亡逼近，面臨流離與喪亂才猛然覺醒，到時後悔莫及，再回頭已是百年身了。