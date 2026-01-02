中國經濟化險為夷，2026年如何走？

2025年的世界仍不平安，多處地方戰火未息，人道主義災難頻仍，地緣政治是否複雜，只看外長王毅整年都馬不停蹄往外跑或接見外賓便知。

中國內地一樣經歷著巨變，經濟在高速轉型，去年初的人工智能DeepSeek發布以後，一直都有新科技按捺不住，爭著要橫空出世，使人對中國科技的井噴式發展目瞪口呆。中國經濟這艘巨輪，在驚濤駭浪中化險為夷的能力不容低估。

DeepSeek去年橫空出世，使國際對中國科技刮目相看。(AP)

2025年的經濟數據仍未完全公布，但從已知的，我們已可為2025年的表現及不足之處作出初步總結，對來年及更長遠的未來作出推斷。

無懼關稅戰，貿易順差破萬億美元

去年第一季到第三季的GDP共101.5萬億元人民幣，扣掉通脹因素後，比2024年頭三季增長了5.15%，成績算是不錯，全年經濟增長率應可達5%或以上，名義GDP可破140萬億元人民幣，這意味着人均GDP有10萬元人民幣了。農業在中國經濟結構中，重要性已大不如前，但中國政府素來對食物是否能自足十分重視，去年依然是豐收年，糧產14298億斤，這大約等於每人平均有多於1000斤的糧食。我一看自己胃納，每天恐怕連半斤米也吃不了，由此可知，大部分的糧食已跑到飼養業中，人民食肉增加，生活素質上升，若是發生糧荒，不大可能出現從前的饑荒，減低食肉的比例便可，可怕的饑荒也許在中國一去不復返了。

中國的外貿表現值得特別注意。美國總統特朗普(Donald Trump)雖在去年4月時揮動關稅大棒，與整個世界對著幹，也有以此作為工具，遏制中國發展之意，但近一年下來，美國的關稅武器對中國完全失效。2024年頭11個月，中國商品的貿易順差是8846.74億美元，2025年頭11個月卻已突破了1萬億美元（約77081億元人民幣），這是人類史上首次有國家有過萬億貿易順差，大大加劇了美國對華鷹派的挫折感，在中國順差增幅大於20%的事實前，他們不得不承認關稅對中國的遏制失敗，反過來要與中國合作。中國外貿之所以有如此亮麗表現，得益於她的製造業生產效率驚人，價廉物美，世界無法抗拒，亦得力於中國努力通過「一帶一路」等平台，開闢了新的市場。

在2025年頭11個月，中國商品的貿易順差已突破1萬億美元。(AP)

昨天的成功並不意味著將來的成功是必然的。中國的經濟能否以5%以上的高速增長走下去？這要我們考慮兩方面的制約，一是供給，二是需求。我深信長遠而言，供給的能力遠比需求重要，若一個國家並無足夠的生產能力，就算人民人人都想多點消費，也不會有多少東西能賣給他們。反之，產量豐足，短綫的需求就算不足，也可通過價格下降及其他調整手段打破需求的瓶頸。古典經濟學中有個叫「薩依定理(Say's Law)」的，認為「供給會創造出需求(supply will create its demand)」，便是把供給的重要性放在需求之上。

若以供給作為經濟產值的決定性因素，我們要注意甚麼？中國的GDP會受到有多少資本、多少勞動力、人民的教育水平或技術能力及所謂「全要素生產力」所決定。中國的勞動人口在下降，但教育水平在上升，可互相抵消。我曾經做過一些計量經濟分析，發現近十多年來，中國經濟的增長近七成來自資本的積累，三成來自「全要素生產力」的進步。

高儲蓄助投資，推動GDP長遠增長

資本的累積來自儲蓄與投資，中國的儲蓄率大約是GDP的45%，比不上澳門的58%，但按世界標準，已是極高了。高儲蓄意味著要降低今天的消費，以利將來可以有更高的收入及消費，要保持經濟增長，政府確會希望有足夠內需，但內需並不只是來自消費，同樣也可來自投資。換言之，我們不一定要鼓勵消費文化，節儉並把省回來的錢用在投資之上，可更有力的推動長遠經濟增長。

國民的儲蓄用於投資上，可更有力推動長遠經濟增長。(AP)

去年中國在資本積累或投資上有下降趨勢，這是要小心的。2025年頭11個月，不含農戶的投資44.4萬億元人民幣，按年下降了2.6%。有外媒以此論斷中國的投資崩潰了，2025年及2026年經濟增長可能都到不了3%。我認為這是過甚其詞，但我們仍要明白為何投資率下降及找出對策。

我相信有兩大原因，一是房地產同期的投資下降了15.9%，若扣除房地產，中國的投資並無下跌，而是上升了0.8%；二是經濟在迅速轉型，舊的項目投資下降，新的項目，特別是高科技投資，需要時間才能吸納及消化到資金。

投資高新科技，提升生產力增回報

「全要素生產力」及所謂「新質生產力」在此可發揮關鍵作用。投資者並非不想增加投資，但他們需要尋找新的、能賺到錢的機會。若沒有新的科技平台，尤其是有顛覆性的，投資會因「報酬遞減律」變得愈來愈困難，能賺錢的機會愈來愈少，這叫人如何有誘因去儲蓄投資？解決方法是投資的方向要變，多投資在高新科技上，可提高生產力，可創造新的高回報投資平台。中國正是這樣做，所以我對將來的經濟樂觀。

多投資在高新科技上，可提高國家生產力。(AP)

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

【知識庫】「薩依定理」知多些

－「薩依定理(Say's Law)」主張「供給會創造自身的需求」，被視為保證市場自我均衡的理論基礎。

－其核心思想是任何生產都會形成相應的需求，因為生產者同時也是消費者。

－由於所有收入最終會用於消費或投資，理論上不會出現長期的需求不足或失業。

－但在現代經濟中，「薩依定理」在大蕭條中失效，因即使有供給，需求不足仍可能導致失業與產能過剩。

（本文原載於1月2日《香港經濟日報》）