2025年已完結，可以為港股作個小結。為何是小結而不是年結，因為今時市道變化快，一年太久，三個月以至短至一周，才可能趕得上市道。

從年線看，恒指2025年全年漲27.8%，創2017年以來最佳年度表現；恒生科技指數全年漲23.4%，創2020年以來最佳年度表現；國企指數漲22.2%。年內黃金及有色金屬板塊漲幅亮眼，珠峰黃金(01815)全年漲幅超12倍，靈寶黃金(03330)年內漲超570%；半導體板塊表現突出，華虹半導體(01347)漲超240%，中芯國際(00981)漲超120%；加密貨幣概念股漲幅居前，國泰君安國際(01788)年內漲超140%；生物醫藥板塊亦表現活躍，藥捷安康(02617)年內漲幅超770%；地產、教育等板塊表現較弱，因行業調整。

南向資金近三月提升對消費板塊的配置比例，其中商貿零售、消費者服務板塊升幅度居前（圖一）。

在近一周貴金屬領漲，而煤炭則乏人問津（圖二）。

港股的板塊在環球，與A股的對比下強弱為何見。資金是逐價值的，只要相對的價值低，資金是會高向低流。在2026年，這些板塊可以多留意。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）