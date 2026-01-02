歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容
開市Good Morning

下月息口大機會按兵不動？港股四連插 調整夠未？即聽快手、聯想業績解讀
在英國上班，遇上一口流利廣東話的前皇家警察，香港主權移交時代...
辦公室日常 英倫出走日記

在英國上班，遇上一口流利廣東話的前皇家警察，香港主權移交時代...
速食愛情約會心理學！鏡子效應、水杯理論、名字魔法你掌握了多少...
Sex & Love 愛情求生指南

速食愛情約會心理學！鏡子效應、水杯理論、名字魔法你掌握了多少...
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
Netflix收購行動｜強勁IP庫結合AI生成，串流帝國新時代誕生
辦公室求生術
數碼創科

Netflix收購行動｜強勁IP庫結合AI生成，串流帝國新時代誕生

我做Marketing
Michael & Derek
我做Marketing

　　早前Netflix宣布將以827億美元收購華納兄弟旗下所有影視、IP庫、工作室等業務。當中最為人熟悉嘅DC超級英雄IP如蝙蝠俠、超人、閃電俠等、小說改編電影/劇集如哈利波特、權力遊戲等，以上頂級IP都涵蓋收購方案當中。如發展順利，估計Netflix市值可能由現時約3,500億美元躍升至約5,000億美元，奠定全球串流霸主地位。雖然今次收購過程中出現不少亂子，大眾亦對Netflix收購存有質疑，如現時訂閱人數已到達樽頸，收購後合併華納串流平台用戶未能為收入帶來可觀增長，所以認為收購未必物超所值。咁究竟今次係串流帝國誕生，還是係高風險豪賭？

 

　　先了解其交易核心，Netflix今次出手瞄準高價值資產。除上述多個頂級IP外，當中亦包括遊戲工作室WB Games、TNT Sports直播權、華納百年內容庫同HBO優質劇集等。呢啲資產唔單止能擴展Netflix多樣化業務，增加IP產品、玩具、遊戲同聯乘版權收入來源，更能填補長期內容投資痛點。Netflix每年需投資大量金錢製作新劇/電影，但收購後直接擁有華納IP權利，可減少新劇開支，轉用現成IP衍生變現。另一方面，大眾早已習慣多平台訂閱，合併後收費可以推出不同方案滿足用戶不同興趣，同時加強用戶對其黏性。一站式平台能滿足各類型粉絲，平均每用戶收入自然上升，大大增加經常性收入。

 

　　最值得留意嘅係，AI將為Netflix實力幾何級放大。Netflix雖有自家IP，但數量有限。然而當成功收購華納後，就能豐富其IP庫。然後透過未來成熟嘅AI生成影像技術，Netflix 以以極低成本製作IP產品 / 劇集。例如一套獨立IP AI/ Machine learning（機器學習）系統，就能幫該IP 生成電影、劇集、動畫、遊戲等。而「IP + AI」模式更可融入Netflix互動式電影 / 劇集之中，可產出不同個人化故事，令IP同故事吸引力大增。「IP + AI」終極公式開啟Netflix「無限生成」模式，解鎖更多可能性。

 

　　如收購順利進行，進一步痛擊迪士尼同其他串流平台，同時亦將串流平台戰帶進另一層次。未來串流唔再係訂閱遊戲，而係IP帝國＋AI 生成時代。品牌能否永續，誰先掌握，誰擁帝國。

 

Tags:#串流平台#Netflix#華納兄弟#影視#IP庫#工作室#收購#AI 生成時代#串流帝國#Pantry熱話
Add a comment ...Add a comment ...
試當真停播啟示｜「朋友式」初創公司常見職場問題
更多我做Marketing文章
試當真停播啟示｜「朋友式」初創公司常見職場問題

投票區

本港2025回顧及展望
127
|
1

你點睇2025年的香港？

穩中求進
16%
變局求存
43%
水深火熱
39%
無意見
2%
投票期：2025-12-29 ~ 2026-01-29
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處