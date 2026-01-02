Netflix收購行動｜強勁IP庫結合AI生成，串流帝國新時代誕生

早前Netflix宣布將以827億美元收購華納兄弟旗下所有影視、IP庫、工作室等業務。當中最為人熟悉嘅DC超級英雄IP如蝙蝠俠、超人、閃電俠等、小說改編電影/劇集如哈利波特、權力遊戲等，以上頂級IP都涵蓋收購方案當中。如發展順利，估計Netflix市值可能由現時約3,500億美元躍升至約5,000億美元，奠定全球串流霸主地位。雖然今次收購過程中出現不少亂子，大眾亦對Netflix收購存有質疑，如現時訂閱人數已到達樽頸，收購後合併華納串流平台用戶未能為收入帶來可觀增長，所以認為收購未必物超所值。咁究竟今次係串流帝國誕生，還是係高風險豪賭？

先了解其交易核心，Netflix今次出手瞄準高價值資產。除上述多個頂級IP外，當中亦包括遊戲工作室WB Games、TNT Sports直播權、華納百年內容庫同HBO優質劇集等。呢啲資產唔單止能擴展Netflix多樣化業務，增加IP產品、玩具、遊戲同聯乘版權收入來源，更能填補長期內容投資痛點。Netflix每年需投資大量金錢製作新劇/電影，但收購後直接擁有華納IP權利，可減少新劇開支，轉用現成IP衍生變現。另一方面，大眾早已習慣多平台訂閱，合併後收費可以推出不同方案滿足用戶不同興趣，同時加強用戶對其黏性。一站式平台能滿足各類型粉絲，平均每用戶收入自然上升，大大增加經常性收入。

最值得留意嘅係，AI將為Netflix實力幾何級放大。Netflix雖有自家IP，但數量有限。然而當成功收購華納後，就能豐富其IP庫。然後透過未來成熟嘅AI生成影像技術，Netflix 以以極低成本製作IP產品 / 劇集。例如一套獨立IP AI/ Machine learning（機器學習）系統，就能幫該IP 生成電影、劇集、動畫、遊戲等。而「IP + AI」模式更可融入Netflix互動式電影 / 劇集之中，可產出不同個人化故事，令IP同故事吸引力大增。「IP + AI」終極公式開啟Netflix「無限生成」模式，解鎖更多可能性。

如收購順利進行，進一步痛擊迪士尼同其他串流平台，同時亦將串流平台戰帶進另一層次。未來串流唔再係訂閱遊戲，而係IP帝國＋AI 生成時代。品牌能否永續，誰先掌握，誰擁帝國。