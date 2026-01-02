「亞洲最佳女主廚」Vicky Lau 全新雲南、貴州菜餐廳「吱喳小館」登陸尖沙咀金普頓酒店

不少識飲識食的香港人，都喜歡「追星」，除了是米芝蓮的星星，亦包括星級名廚。如果你都是「追星族」的話，就要試試由米芝蓮二星TATE Dining Room及米芝蓮一星MORA的女主廚兼創辦人Vicky Lau（劉韻棋），推出以雲南及貴州地區為靈感的全新中式小酒館「吱喳小館」。

在Vicky Lau（右）的指導下，吱喳小館的廚房將由曾榮獲《南華早報》100 Top Tables「新星主廚獎」的Sean Yuen（左）掌舵，甜品主廚Victor Hung（中）為吱喳小館創作了多款特式甜品。

曾獲亞洲50最佳學院評選為「亞洲最佳女主廚」的Vicky Lau，曾親身遊歷雲南，設計了一個以當地豐富食材為焦點的菜單，從野生菇菌、醃製肉品到芝士與水果均有入饌。店名「吱喳小館」，取自廣東話的「吱吱喳喳」，餐廳融合現代茶館與悠閒小酒館的歡樂氛圍，印證著Vicky從高級餐飲轉向擁抱雲南及貴州等地質樸而充滿活力的烹飪風格，「這些是我在家中也想烹調的菜式，適合與親友分享的舒心料理。這些菜式能滿足到對健康又美味的食物的追求。」

吱喳小館隱身於香港尖沙咀金普頓酒店大堂，設有敞大的落地玻璃，可以飽覽漂亮的維港景色。

Vicky運用其高級餐飲經驗，令吱喳小館的菜式不失風味與個性。肉類與海鮮以簡單方式處理，以少油方式烹調而且不使用味精。雲南擁有全中國最多可食用野生菇品種，所以，在吱喳小館，菇菌是主角。想多試幾道不同的菜式，建議選擇5道菜的晚餐（每位$590）。前菜共有3款，包括「雞肝醬配葱油包」、「乳餅配番茄茴香花粉春卷」及「景頗鬼雞」。雞肝醬香軟幼滑，配上意式foccacia葱油包，中西合壁，很有驚喜，葱油包非常出色，很想添吃！「乳餅」其實是雲南的芝士，灑在香脆的番茄春卷上，加添幾粉酥香。「景頗鬼雞」是雲南傳統經典涼拌菜，有點似香辣版的棒棒雞，加了花生碎，豐富口感。

雞肝醬配葱油包

乳餅配番茄茴香花粉春卷

景頗鬼雞

前湯之後是湯品，有兩款可以選擇：「貴州蝦酸湯」及「菌彩煙燻滇西豆腐湯」，蝦湯又酸又辣，非常醒胃，有點點似泰式的冬蔭功蝦湯；後者啖啖都是菇菌鮮香味，素食者都可以享用。第二道菜是「韭菜菌彩小炒皇」，雞樅菌加上魷魚乾、銀魚仔及花生碎，夠鑊氣又惹味。

貴州蝦酸湯、菌彩煙燻滇西豆腐湯

韭菜菌彩小炒皇

主菜二選一：「熟成燒乳鴿配香茅蘸水及乳鴿汁」或「炭燒貴州豬肉串配自製菇菌香腸及滷腐蘸水」，兩款都非常出色，熟成燒乳鴿非常鮮嫩，肉質柔軟可媲美法國的血鴨；炭燒豬肉味道濃郁，香腸啖啖都是菇菌味。主食亦是二選一：「脆哨野葱炒飯」或「大酥牛肉麵」，前者用五常大米，以豬油炒香，再加入野洋葱、薑與醬油，十分美味，再飽也吃得下。

熟成燒乳鴿配香茅蘸水及乳鴿汁

炭燒貴州豬肉串配自製菇菌香腸及滷腐蘸水

脆哨野葱炒飯、大酥牛肉麵

曾於 L’Atelier de Joel Robuchon、Salisterra等餐廳任職的甜品主廚Victor Hung，為吱喳小館創作了多款中法合壁的甜品，包括「雲南巴黎──七彩花生布雷斯特」及「墨紅玫瑰奶油醬與覆盆子」，前者用上當地的花生製成，啖啖都是濃郁的花生味，花生控必吃；後者賣相漂亮，非常適合打卡！點5道菜晚餐，就可以用$98加配一份甜品。

墨紅玫瑰奶油醬與覆盆子

雲南巴黎－七彩花生布雷斯特

吱喳小館

地址：尖沙咀中間道11號金普頓酒店15樓

電話：3501 8555

營業時間：12nn-3pm（最後點餐時間 2:30pm）、6pm～（最後點餐時間 9:30pm）

IG：https://www.instagram.com/jijabyvickylau/