叱咤2025得獎名單｜姜濤4度封「我最喜愛的男歌手」鄧麗欣23年後奪「最喜愛女歌手」

《2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》於2026年1月1日晚上舉行，今年主題為「難先要你做」！一如以往這個頒獎禮上總會帶來不少驚喜。鄧麗欣相隔23年重返這個舞台奪得「我最喜愛的女歌手」，姜濤仍然是「人氣王」第4度奪得「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」及第6度獲得「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲大獎」，成為「6連霸」，更打破前輩張學友及陳奕迅5度得獎紀錄。

一年一度《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》於昨晚（1日）順利完成，作為香港第一張樂壇成績表，每年也會帶給大家驚喜。大會公布去年約1000首派台歌曲，但只頒發40多個獎項，而今年主題為「難先要你做」，鼓勵歌手與樂迷在困境中堅持。頒獎禮一開始，唱出已故方大同的歌曲作品致敬。

「叱咤樂壇男歌手」由近年頒獎禮「常客」馮允謙奪得金獎、銀獎是MC張天賦，銅獎由陳柏宇奪得。陳柏宇曾表示極度希望得獎，終於夢想成真，而他在台上向歌迷承諾明年再度在台上見面。「叱咤樂壇女歌手」方面，Gin Lee李幸倪冧莊成為「雙金女歌手」、銀獎則是陳蕾、銅獎由今年即將舉行紅館演唱會的Jace陳凱詠奪得。

而每年大眾最緊張的「我最喜愛」獎項，姜濤憑《On a Sunny Day》連續第6年奪得「我最喜愛的歌曲大獎」，打破前輩張學友與陳奕迅的5連霸紀錄，與此同時還冧莊奪得「我最喜愛的男歌手」。由於姜濤與MIRROR其他成員在澳門演出而未能出席頒獎禮，但他的「姜糖」歌迷仍然入場支持偶像成為「人氣王」。姜濤透過個人社交平台IG分享自己在車廂觀看頒獎禮片段，並向粉絲比讚致謝。

曾經是女團Cookies隊長的鄧麗欣，今年以個人姿態上台，相隔23年後再踏上頒獎禮奪得「我最喜愛的女歌手」，她於台上感言：「我對上一次上嚟呢個台，係23年前攞新人獎。之後好多年，我只能坐喺台下，羨慕其他歌手可以自信咁唱歌。我曾經迷惘過、逃避過、懷疑過，甚至覺得自己同舞台距離遙遠，但我堅持唔放棄，無論幾細步、幾慢，我都向前行。」她表示堅持不放棄，始終也會被推上台。



《2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》得獎名單：

叱咤樂壇至尊歌曲大獎：

《用背脊唱情歌》湯令山Gareth.T

第二位：《50／50》謝安琪

第三位：《白色踢死兔》Jeffrey 魏浚笙

第四位：《無糖可樂》泳兒

第五位：《逆旅》The Hertz

第六位：《我所看見的未來》陳柏宇

第七位：《你流淚所以我流淚》Dear Jane

第八位：《吉卜力》馮允謙

第九位：《白夜行》李幸倪

第十位：《懷疑人生》張天賦

叱咤樂壇男歌手：

金：馮允謙

銀：張天賦

銅：陳柏宇

叱咤樂壇男歌手：

金：李幸倪

銀：陳蕾

銅：陳凱詠

叱咤樂壇組合：

金：COLLAR

銀：Pandora

銅：The Hertz

我最喜愛的歌曲：

姜濤《On a SunnyDay》





我最喜愛的男歌手：

姜濤



我最喜愛的女歌手：

鄧麗欣



我最喜愛的組合：

MIRROR



至尊唱片大獎：

張天賦《Sweet & Sour》

作曲人大獎：

林家謙

編曲人大獎：黃兆銘

填詞人大獎：黃偉文

監製大獎：陳考威

唱作人：

金：林家謙

銀：陳蕾

銅：馮允謙

叱咤樂壇生力軍男歌手：

金：Regent

銀：Edwin Tong

銅：郭澧羲

叱咤樂壇生力軍組合：

金：IdG Bubbles

銀：晚安莉莉

銅：Honey Punch

叱咤樂壇生力軍女歌手：

金：陳康堤

銀：盧慧敏（Amy Lo）

銅：許軼（Day）