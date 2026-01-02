《尋秦記》首日票房破千萬登頂！兩個結局夠驚喜助振興午夜場經濟

電影《尋秦記》剛於12月31日正式上映，在首映禮上，古天樂曾表示希望電影首日票房能打破《破‧地獄》的紀錄。果然「密過巴士時間表」的放映次數幫助不少，電影公司不斷有喜事宣布，首日開畫票房已超過1,000萬元，而踏入2026年首日再報捷，港澳累計票房已正式突破2,000萬元。

《尋秦記》由古天樂、宣萱、林峯、郭羨妮、朱鑑然、滕麗名、白百何、苗僑偉、張繼聰、陳國邦、廖子妤、歐瑞偉、黃文標、徐偉棟演出，除夕正式上映，連日來都有好消息，恭喜、恭喜！

電影《尋秦記》於12月31日正式上映，踏入2026年首日再傳捷報，港澳累計票房已正式突破2,000萬，正式上映兩日共錄得$21,743,937，亦創下開畫連續兩日港澳單日票房均逾1,000萬的成績，氣勢持續上揚。而港澳首日開畫票房錄得$11,299,366，創下香港電影史上首日最高開畫票房紀錄。

《尋秦記》連同午夜場在內，首日全港合共開出1,481場次，電影首日開畫票房錄得$11,299,366，是香港電影史上首日最高開畫票房冠軍，比起第2位高出超過300萬。正式上映當日約晚上9時半，首日開畫單日票房已突破1,000萬，而且亦令午夜場巿道再度興旺。

於首映禮當晚古天樂接受訪問時曾經表示，希望《尋秦記》票房得到好成績，更期望電影能在首日開畫票房打破去年大收旺場的《破‧地獄》紀錄，結果沒有令人失望。

作為《尋秦記》主創的古天樂，聯同林峯、宣萱及朱鑑然馬不停蹄周圍宣傳，昨晚（1日）得悉佳績後，隨即拍片向觀眾報喜致謝，更搖身一變變回戲中角色，大玩趣味小劇場。片中飾演項寶兒的朱鑑然便向飾演其父項少龍的古天樂，以及飾演秦王趙盤的林峯奉上檸檬茶：「阿爹、大王！檸檬茶已經篤好喇！」緊接着，飾演烏廷芳的宣萱入鏡，笑容滿面地說：「2026年嘅第一日有好消息同大家公布！」朱鑑然興奮地接力報喜：「《尋秦記》喺香港嘅累計票房已經突破2,000萬喇！」最後，古天樂率領其餘三位齊聲高呼：「大家繼續支持《尋秦記》！」

電影正片結局，是古天樂帶著宣萱、郭羨妮、朱鑑然登船離開，臨走前與林峯師徒大和解擁抱道別。而片段播完後其實還有驚喜彩蛋爆出另一皆大歡喜結局，古天樂帶著妻兒，以及「秦王」林峯等人回到現代，讓眾人欣賞到香港夜景及煙花景色，至於古天樂便能跟飾演烏博士的廖啟智、由鄧一君飾演的李小超重聚；更驚喜的是飾演趙倩公主的雪兒會以現代人打扮現身，最後更決定跟隨大隊再次穿越返回古代。