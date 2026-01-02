OPPO A6 Pro 5G｜三防入門手機，高質熒幕、長效續航，售價2千元有找

歡迎回來

13
三月
啟德體育園｜「保誠保險呈獻 孫燕姿《就在日落以後》巡迴演唱會-香港」2026首站香港！孫燕姿相隔12年登上香港第一大場館 啟德體育園｜「保誠保險呈獻 孫燕姿《就在日落以後》巡迴演唱會-香港」2026首站香港！孫燕姿相隔12年登上香港第一大場館
大型盛事 文化藝術
啟德體育園｜「保誠保險呈獻 孫燕姿《就在日落以後》巡迴演唱會-香港」2026首站香港！孫燕姿相隔12...
推介度：
13/03/2026 - 15/03/2026
24
五月
九龍寨城公園衙門｜「九龍城寨光影之旅」電影場景展 九龍寨城公園衙門｜「九龍城寨光影之旅」電影場景展
展覽 文化藝術
九龍寨城公園衙門｜「九龍城寨光影之旅」電影場景展
推介度：
24/05/2025 - 24/05/2028
免費
　　平價5G手機選擇多，OPPO A6 Pro 5G是眾多選擇之一，以$1,999的定價推出市場。A6 Pro 5G主打三防機身與長效續航，加上擁有高規格的熒幕，適合預算不高又想使用5G手機的人士。

 

OPPO A6 Pro 5G │ 三防入門5G手機，高質熒幕及長效續航，2千元有找

 


　　A6 Pro 5G延續簡潔俐落路線設計，提供恒星藍與珊瑚粉兩款配色，背蓋加入紋理與磨砂質感來提升手持感兼有抗指紋功效。手機採用一體式金屬中框強化機身，熒幕正面覆蓋晶盾玻璃提升抗刮與抗撞表現，機背亦用上AGC DT-Star D+強化玻璃。最重要一點，是A6 Pro 5G除了具備IP66、IP68及IP69等級的抗水防塵能力，亦通過SGS測試符合MIL STD 810H軍規標準。

 

OPPO A6 Pro 5G │ 三防入門5G手機，高質熒幕及長效續航，2千元有找

熒幕左上角設有1,600 萬像素自拍鏡頭。

 

OPPO A6 Pro 5G │ 三防入門5G手機，高質熒幕及長效續航，2千元有找

支援指紋解鎖功能。

 

OPPO A6 Pro 5G │ 三防入門5G手機，高質熒幕及長效續航，2千元有找

A6 Pro 5G背蓋加入紋理與磨砂質感來提升手持感兼有抗指紋功效，亦用上AGC DT-Star D+強化玻璃。

 

OPPO A6 Pro 5G │ 三防入門5G手機，高質熒幕及長效續航，2千元有找

A6 Pro 5G擁有5,000萬像素廣角與200萬像素黑白鏡頭。

 

　　A6 Pro 5G搭載Dimensity 6300處理器，內置8GB記憶體及256GB儲存空間，更支援microSD記憶卡擴展儲存，安兔兔測試得分有63萬多。手機內置6,500mAh電池，支援80W SUPERVOOC快充，官方稱電池使用5年後容量仍可保持在80%以上。此外，A6 Pro 5G採用6.57吋FHD+ AMOLED熒幕，擁有93%屏佔比及1.67毫米窄邊框，支援120Hz刷新率及1,400nits亮度，有限好的顯示質素。

 

OPPO A6 Pro 5G │ 三防入門5G手機，高質熒幕及長效續航，2千元有找

機頂設有紅外線埠，可配合內置應用程式當紅外線遙控器使用。

 

OPPO A6 Pro 5G │ 三防入門5G手機，高質熒幕及長效續航，2千元有找

機底設有USB Type-C介面，支援80W快速充電。

 

OPPO A6 Pro 5G │ 三防入門5G手機，高質熒幕及長效續航，2千元有找

音量鍵及電源鍵設於機身右側。

 

OPPO A6 Pro 5G │ 三防入門5G手機，高質熒幕及長效續航，2千元有找

除了支援雙SIM卡外，A6 Pro 5G更支援microSD作儲存擴展。

 

OPPO A6 Pro 5G │ 三防入門5G手機，高質熒幕及長效續航，2千元有找

A6 Pro 5G採用6.57吋FHD+ AMOLED熒幕，支援120Hz刷新率。

 

OPPO A6 Pro 5G │ 三防入門5G手機，高質熒幕及長效續航，2千元有找

即使A6 Pro 5G是平價手機，但仍提供跨平台「與iPhone、電腦互傳」功能。

 

　　A6 Pro 5G的鏡頭配置以實用為主，擁有5,000萬像素廣角與200萬像素黑白鏡頭，前置鏡頭則為1,600萬像素，足夠應付生活記錄與視像通話。系統亦加入多項AI相片處理與相關功能，如AI夜景模式可增強暗光環境下的清晰度、亮度和細節，AI人像修圖來增加臉部特徵等等。

 

OPPO A6 Pro 5G │ 三防入門5G手機，高質熒幕及長效續航，2千元有找

相機的拍攝功能與其他OPPO手機相若，包括支援Live Photo。

 

OPPO A6 Pro 5G │ 三防入門5G手機，高質熒幕及長效續航，2千元有找

A6 Pro 5G搭載Dimensity 6300處理器，安兔兔測試得分有63萬多。

 

OPPO A6 Pro 5G │ 三防入門5G手機，高質熒幕及長效續航，2千元有找

雖說A6 Pro 5G定價相宜，惟拍攝出的相片質素還算有水準。

 

總結


　　A6 Pro 5G並非主打攝影，但其三防耐用定位在同級之中更突出，同價位產品亦少有提供IP69級防護與軍規耐用規格的完整組合。配合二千元以內的定價，整體實用性與入手門檻取得平衡，性價比相當亮眼。最後，A6 Pro 5G搭載的 ColorOS 15內置Trinity Engine，提供60個月流暢性認證，主打長期使用依然保持穩定順暢的體驗。

 

作業系統：Android 15

處理器：MediaTek Dimensity 6300 2.5GHz八核

記憶體：8GB RAM / 256GB ROM

擴展：microSD

顯示屏：2,372 x 1,080像素，6.57吋多點觸控AMOLED 

制式：GSM 850/900/1800/1900MHz / WCDMA Band 1/2/4/5/6/8/19  / FDD-LTE Band 1/2/3/4//5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/66 / TDD-LTE Band 38/39/40/41/42/48 / 5G NR n1/2/3/5/7/8/12/20/26/28/38/40/41/66/77/78

通訊：802.11 a/b/g/n/ac / Bluetooth 5.4

鏡頭：1,600 萬像素（前置）/ 5,000 萬像素廣角 + 200 萬像素黑白（後置）

其他：GPS/Glonass/Beidou/Galileo/QZSS / NFC / 屏幕指紋感應器

電池：內置 6,500mAh

體積：158.20 x 75.02 x 8.00 毫米

重量：約185克

售價：$1,999

查詢：OPPO 3896 7699

 

