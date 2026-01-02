廣州最美書店「方所」上月進駐澳門上葡京，集圖書藝文看展品味生活

被譽為廣州最美書店的「方所」來澳門了，由於落戶地點選在上葡京綜合度假村，因在賭場開「書／輸」店引起不少話題，笑說賭仔路過肯定頻呼「大吉利市」；「澳門方所」於上月20日的澳門回歸紀念日同一天試業，從來唔入賭場的我，倒不介意率先去一探究竟。

廣州最美書店的「方所」，進駐澳門上葡京。

可能剛開業的關係，在度假村內幾乎找不到相關的地標指示，詢問了幾位場內的員工，繞了一大圈才終於找到，位置就在上葡京購物中心，最近的路線是從東門走進去，左手邊的電動樓梯上一樓便可見到，若乘搭公共交通工具MT4、50B、35、51等路線，甫下車便是上葡京的東門入口，可少走一點冤枉路。

老實說，這兒的位置的確有點難找，認住上葡京東門入口大堂，左手邊這電梯上一樓就是了。

方所書店位置圖。

「方所」，典出南朝蕭統「定是常住，便成方所」，是一個以當代生活審美為核心的文化空間，由國內原創設計服裝品牌「例外」主理人毛繼鴻，在2011年於廣州創立，至今已拓至成都、重慶、青島、上海等多個城市均有分店，成了近年的人氣文化品牌，特別是成都的方所書店，更曾獲國際建築雜誌評為14間「全球最美書店」之一。

走進澳門方所，與國內其他分店一樣，運用上一排排的木書架，可惜空間所限藏書不多，便欠缺了如成都店那書架延綿伸展不斷的震撼效果；雖說店舖不大，但仍橫跨了幾個舖位的面積，向以文化複合式空間為經營理念的方所，店內除圖書的部分，尚涵蓋了生活精品、服飾及茶飲等元素，當中更劃出了展覽區，定期舉辦文化策展活動。在這裏為客人提供的不只限於購書，而是讓大家能感受生活美學、參興文化交流的空間。

這兒的藏書不多，高樓底的空間算是逛得舒服。

外文和繁體字的書籍所佔比例不少。

方所推薦書榜。

先說圖書類，目測以藝術、文學和飲食等生活類的選項較多，且外文和繁體字的書籍所佔比例不少，到訪當天，見店員正以透明膠為書籍加上膠套，更細心的告訴我不妨選一本坐低慢慢細看。至於生活精品方面，以「傢」為主題精選的品牌商品，由飾物、皮件、家居擺設等，當中最為欣賞來自日本美感十足的茶具，雖然價格不菲，但看著也賞心悅目，店員說稍後店內還會提供茶飲部分，小期待一下。

在這裡可欣賞到多位出自日本藝術家之手的作品，美學的體現。

琳瑯滿目的精品區。

店內稍後還會提供茶飲服務。

在書店的首尾之間，除劃出了三個展區，還有在國內每一間方所書店之內，一定不可或缺的，便是體現時尚美學的「例外」店中店；在這匯聚多個國內外的原創設計品牌，除了毛繼鴻自家品牌「例外」的Exception和男裝Exceptionmen 外，尚可找到Y’S for living和 Massimo alba 的出品。

體現時尚美學的「例外」店中店。

充滿東方美感的「例外」出品。

在「例外」的書架，更特別放置了時裝相關的書籍。

至於開業首展「中國·顏·色」，滙聚來自香港的又一山人、澳門的歐俊軒與內地的毛君三位藝術家，以集體記憶到城市景觀，講述他們的中國故事。當中以又一山人的紅白藍/同一屋簷下，將數十張形形式式的桌椅板凳，全換上了港式回憶的紅白藍膠布，最啱偽文青打卡之餘，店員說還可以坐在這裏看書呢。

在這紅白藍三色膠布下，藏著大家的生活回憶，凳子和梳化則是來自粵港澳的風味。（又一山人/同一屋簷下）

大家可在這同一屋簷下坐下來聊聊天、打下卡。

店中裹有書套的書籍，也可帶到這展區坐下來細看。

以特製軟體積木邀請大家互動，參觀者不僅可以觀察，還可觸摸、堆疊和共同創造。（歐俊軒/Carnival-Playground）

毛君認為直線是人類與時間博弈的刻度，每根線要畫上百遍以上，直至顏料在亞麻布上滲出毛邊，像被歲月摩挲過的古籍書脊。（毛君/尺度）

澳門方所書店

地址：澳門上葡京綜合度假村一樓100,102-106&108號

營業時間：周一至周日，10am-10pm

「中國·顏·色」展覽

日期：即日至3月10日