歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

10
一月
亞洲國際博覽館｜KYUBI Entertainment 協辦 日本動漫歌曲教主《西川貴教 vs T.M.Revolution》香港專屬演唱會 「動漫 × 音樂」跨界盛事 亞洲國際博覽館｜KYUBI Entertainment 協辦 日本動漫歌曲教主《西川貴教 vs T.M.Revolution》香港專屬演唱會 「動漫 × 音樂」跨界盛事
文化藝術 音樂會
亞洲國際博覽館｜KYUBI Entertainment 協辦 日本動漫歌曲教主《西川貴教 vs T....
推介度：
10/01/2026
27
一月
尖沙咀香港文化中心｜盧海鵬『鳴金收咪』演、唱會 尖沙咀香港文化中心｜盧海鵬『鳴金收咪』演、唱會
大型盛事 文化藝術
尖沙咀香港文化中心｜盧海鵬『鳴金收咪』演、唱會
推介度：
27/01/2026
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
麥當勞優惠｜1月2日起連續7日！$10九件麥樂雞／$25雙層魚柳飽配中汽水／$20四件脆香雞翼配中汽水
美食情報
美食優惠

麥當勞優惠｜1月2日起連續7日！$10九件麥樂雞／$25雙層魚柳飽配中汽水／$20四件脆香雞翼配中汽水

TEXT:Katty WuPHOTO:麥當勞

　　麥當勞由1月2日起一連7日將帶來「麥麥心意賞」美食優惠，包括$10九件麥樂雞、20四件脆香雞翼配中汽水等，另外更會破天荒推出全年無休超值價$39麥炸雞套餐，勁減超過$10！

 

　　麥當勞App「麥麥心意賞」優惠將由1月2日起至1月8日登場，每日都會有不同著數美食推出，麥麥食、麥麥儲分、麥麥Have Fun！

 

麥當勞優惠｜1月2日起連續7日！$10九件麥樂雞／$25雙層魚柳飽配中汽水／$20四件脆香雞翼配中汽水

1月2日：$10九件麥樂雞

 

麥當勞優惠｜1月2日起連續7日！$10九件麥樂雞／$25雙層魚柳飽配中汽水／$20四件脆香雞翼配中汽水

1月3日：$10兩件菠蘿

 

麥當勞優惠｜1月2日起連續7日！$10九件麥樂雞／$25雙層魚柳飽配中汽水／$20四件脆香雞翼配中汽水

1月4日：$10兩件香芋批

 

麥當勞優惠｜1月2日起連續7日！$10九件麥樂雞／$25雙層魚柳飽配中汽水／$20四件脆香雞翼配中汽水

1月5日：$25雙層魚柳飽配中汽水

 

麥當勞優惠｜1月2日起連續7日！$10九件麥樂雞／$25雙層魚柳飽配中汽水／$20四件脆香雞翼配中汽水

1月6日：$25四重芝士孖堡配中汽水

 

麥當勞優惠｜1月2日起連續7日！$10九件麥樂雞／$25雙層魚柳飽配中汽水／$20四件脆香雞翼配中汽水

1月7日：$25菠蘿脆辣雞腿飽配中汽水

 

麥當勞優惠｜1月2日起連續7日！$10九件麥樂雞／$25雙層魚柳飽配中汽水／$20四件脆香雞翼配中汽水

1月8日：$20脆香雞翼（4件）配中汽水

 

　　此外，1月2日起，大受歡迎的麥炸雞系列，包括經典原味麥炸雞、蜜糖BBQ麥炸雞，以及全新登場的辣辣麥炸雞套餐，將破天荒勁減逾$10，全年無休超值價$39！

 

麥當勞優惠｜1月2日起連續7日！$10九件麥樂雞／$25雙層魚柳飽配中汽水／$20四件脆香雞翼配中汽水


　　另外，熱香餅（3件）配飲品亦會由1月2日起再度於「醒晨超值選」登場，於星期一至五早上4時至11時供應。

 

麥當勞優惠｜1月2日起連續7日！$10九件麥樂雞／$25雙層魚柳飽配中汽水／$20四件脆香雞翼配中汽水

熱香餅（3件）配飲品 $23.5

 

Tags:#美食優惠#麥當勞#麥當勞優惠#麥樂雞#脆香雞翼#麥炸雞#美食情報
Add a comment ...Add a comment ...
聖誕自助餐2025︱港麗酒店早鳥75折＋半自助晚餐生蠔放題＋Brunch任飲香檳＋聖誕老人會面
更多搵食地圖文章
聖誕自助餐2025︱港麗酒店早鳥75折＋半自助晚餐生蠔放題＋Brunch任飲香檳＋聖誕老人會面
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處