天然聖誕樹回收︱Y‧PARK、綠在區區收集點+回收貼士+送小...
熱話

天然聖誕樹回收︱Y‧PARK、綠在區區收集點+回收貼士+送小...
名人家庭|49歲鍾麗淇罕見病大女迎15歲生日，曾被醫生認為難...
醫學通識 健康解「迷」

名人家庭|49歲鍾麗淇罕見病大女迎15歲生日，曾被醫生認為難...
年終回顧:感情出現過出軌創傷，婚姻關係怎樣癒合？
Sex & Love 性治療師手記

年終回顧:感情出現過出軌創傷，婚姻關係怎樣癒合？
麥當勞優惠｜1月2日起連續7日！$10九件麥樂雞／$25雙層魚柳飽配中汽水／$20四件脆香雞翼配中汽水
美食情報
美食優惠

麥當勞優惠｜1月2日起連續7日！$10九件麥樂雞／$25雙層魚柳飽配中汽水／$20四件脆香雞翼配中汽水

搵食地圖
搵食地圖
TEXT:Katty WuPHOTO:麥當勞

　　麥當勞由1月2日起一連7日將帶來「麥麥心意賞」美食優惠，包括$10九件麥樂雞、20四件脆香雞翼配中汽水等，另外更會破天荒推出全年無休超值價$39麥炸雞套餐，勁減超過$10！

 

　　麥當勞App「麥麥心意賞」優惠將由1月2日起至1月8日登場，每日都會有不同著數美食推出，麥麥食、麥麥儲分、麥麥Have Fun！

 

麥當勞優惠｜1月2日起連續7日！$10九件麥樂雞／$25雙層魚柳飽配中汽水／$20四件脆香雞翼配中汽水

1月2日：$10九件麥樂雞

 

麥當勞優惠｜1月2日起連續7日！$10九件麥樂雞／$25雙層魚柳飽配中汽水／$20四件脆香雞翼配中汽水

1月3日：$10兩件菠蘿

 

麥當勞優惠｜1月2日起連續7日！$10九件麥樂雞／$25雙層魚柳飽配中汽水／$20四件脆香雞翼配中汽水

1月4日：$10兩件香芋批

 

麥當勞優惠｜1月2日起連續7日！$10九件麥樂雞／$25雙層魚柳飽配中汽水／$20四件脆香雞翼配中汽水

1月5日：$25雙層魚柳飽配中汽水

 

麥當勞優惠｜1月2日起連續7日！$10九件麥樂雞／$25雙層魚柳飽配中汽水／$20四件脆香雞翼配中汽水

1月6日：$25四重芝士孖堡配中汽水

 

麥當勞優惠｜1月2日起連續7日！$10九件麥樂雞／$25雙層魚柳飽配中汽水／$20四件脆香雞翼配中汽水

1月7日：$25菠蘿脆辣雞腿飽配中汽水

 

麥當勞優惠｜1月2日起連續7日！$10九件麥樂雞／$25雙層魚柳飽配中汽水／$20四件脆香雞翼配中汽水

1月8日：$20脆香雞翼（4件）配中汽水

 

　　此外，1月2日起，大受歡迎的麥炸雞系列，包括經典原味麥炸雞、蜜糖BBQ麥炸雞，以及全新登場的辣辣麥炸雞套餐，將破天荒勁減逾$10，全年無休超值價$39！

 

麥當勞優惠｜1月2日起連續7日！$10九件麥樂雞／$25雙層魚柳飽配中汽水／$20四件脆香雞翼配中汽水


　　另外，熱香餅（3件）配飲品亦會由1月2日起再度於「醒晨超值選」登場，於星期一至五早上4時至11時供應。

 

麥當勞優惠｜1月2日起連續7日！$10九件麥樂雞／$25雙層魚柳飽配中汽水／$20四件脆香雞翼配中汽水

熱香餅（3件）配飲品 $23.5

 

Tags:#美食優惠#麥當勞#麥當勞優惠#麥樂雞#脆香雞翼#麥炸雞#美食情報
酒店下午茶｜香港JW萬豪 x Marimekko下午茶，配襯浪漫櫻花粉紅色Unikko印花餐具／家品
更多搵食地圖文章
酒店下午茶｜香港JW萬豪 x Marimekko下午茶，配襯浪漫櫻花粉紅色Unikko印花餐具／家品

