1周部署｜黃偉豪：憧憬中美關係向好加上內地政策出台 | 港股上望30000點？| 機械人、智能駕馭概念仍然看高一線？

嘉賓：胤源世創家族辦公室（香港）第一副總裁 黃偉豪

2026年港股方面受惠中美關係加上內地政策帶動下，港股有望見30000點？板塊方面，明年機械人、智能駕馭概念仍然可看高一線？

