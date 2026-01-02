歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容
3分鐘熱炒股點評

【3分鐘熱炒股點評】中移動(0941)表現反覆 值得低撈？中資電訊股仍係明年收息之選？
灣仔粵菜名廚創新演繹傳統底蘊！魚子醬脆皮花膠乾貝、乾燒遼參鮑...
Travel & Dining Yan Can Taste

灣仔粵菜名廚創新演繹傳統底蘊！魚子醬脆皮花膠乾貝、乾燒遼參鮑...
節日健康負擔|20個肝膽失調警號，膽紅素處理能力下降致皮膚瘙...
醫學通識 嘉‧點健康

節日健康負擔|20個肝膽失調警號，膽紅素處理能力下降致皮膚瘙...
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
1周部署｜黃偉豪：憧憬中美關係向好加上內地政策出台 | 港股上望30000點？| 機械人、智能駕馭概念仍然看高一線？
股市動向
理財智慧

1周部署｜黃偉豪：憧憬中美關係向好加上內地政策出台 | 港股上望30000點？| 機械人、智能駕馭概念仍然看高一線？

市場最熱點
市場最熱點

嘉賓：胤源世創家族辦公室（香港）第一副總裁　黃偉豪

 

　　2026年港股方面受惠中美關係加上內地政策帶動下，港股有望見30000點？板塊方面，明年機械人、智能駕馭概念仍然可看高一線？

 

 

影片網址：https://youtu.be/D02kmPX1_V4?si=FDZ4fh90SafbBMzX

 

►把時間軸拉到00:00開始 — 節目開始

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 ─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 周一至周五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

───────────── 

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8

 

Tags:#1周部署#黃偉豪#香港股票#港股#恒指#恒生指數#中美關係#機械人股#智能駕馭概念#消費股#中資金融股#餐飲股#中資券商股
Add a comment ...Add a comment ...
1周部署｜李偉傑：美CPI數據提振大市 憧憬粉飾櫥窗效應？港股下年續部署高息股？
更多市場最熱點文章
1周部署｜李偉傑：美CPI數據提振大市 憧憬粉飾櫥窗效應？港股下年續部署高息股？

投票區

2026年投資部署
12
|
1

2026年外圍局勢不明朗，你現階段的投資取態是？

進取加倉，趁波動吸納股票或高風險資產
25%
穩健為主，集中防守型或收息產品
50%
以現金為王，暫時觀望不作大規模投資
25%
轉移至海外或多元資產分散風險
0%
投票期：2026-01-05 ~ 2026-02-05
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處