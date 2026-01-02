一田限時9折優惠！超市：單一消費滿$250／生活百貨：單一消費$1,000

全線一田將於本周末（1月3-4日）一連兩日推出折扣優惠，生活百貨及超市同步激減，會員可享9折優惠，非會員亦有95折；另外多款床上用品亦有限時獨家優惠，萬勿錯過！

一田會員於一田生活百貨單一消費淨值滿$1,000、於一田超市及一田新鮮單一消費淨值滿$250，或於每日一田單一消費淨值滿$200，均可享9折優惠。



非一田會員亦同樣可享多款折扣優惠，現凡於生活百貨單一消費淨值滿$1,000、於一田超市及一田新鮮單一消費淨值滿$250，或於每日一田單一消費淨值滿$200，均可享95折優惠。今個周末即時登記成為新YATA會員，除了可立即upgrade享9折優惠，更可於活動期間享有雙倍American Tourister電子印花（每單交易上限50個印花）！

多款超市旬鮮食材、糧油雜貨、零食甜品、個人護理用品，以至廚具家品、床品、旅行用品及母嬰用品都有折扣優惠，精選減價貨品包括：

留意，2026年1月3日至4日之折扣優惠不適用於部分生活百貨商品、購買初生嬰兒配方奶粉（一號奶粉）、一田現金禮券、換購「一田 x American Tourister CURVUS行李箱」產品之金額、貼有「限時特價」貼紙之產品、預訂食品、售後服務費用、塑膠購物袋收費、一田eShop之消費；及不適用於以下專櫃／品牌貨品：食品及保健養生品牌／專櫃（dotdot、SUNSHINE果仁、VOMFASS油醋、北京同仁堂藥品、漳州片仔癀、啟泰、南北行、余仁生、健康工房、恆香老餅家、榮華香港、阿一鮑魚、鮑中寶、味一食品、和樂食品、金之豆、上稀園、百子、上環海味佬、杉養蜂園、關小姐、花研草說、香江茶園、sensory ZERO/18 GRAMS、Teabalanz茶寮、九龍麵粉廠、IMADEYA、茅台）、一田食堂（A-1 BAKERY／Chateraise／Italian tomato／More Yogurt／Circle Bakery／Duet Cups／魚屋／暖心之作／滿香濃／糕點時光／派對食品預訂）及指定產品。



