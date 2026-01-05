歡迎回來

剛過去的聖誕新年長假期，一家去了沖繩連環玩了7天，以去日本短線旅行來說算是比較長的一次，上次快閃台北4日，今次差不多長一倍，而且行程頗為特別。
理財智慧

特別的沖繩之旅，2025年冬

財識兼收
止凡
財識兼收

　　剛過去的聖誕新年長假期，一家去了沖繩連環玩了7天，以去日本短線旅行來說算是比較長的一次，上次快閃台北4日（見連結），今次差不多長一倍，而且行程頗為特別。

 

　　上次去沖繩是接近20年前，當時還未結婚，與未婚太太跟旅行團，行程記憶模糊，依稀記得吃過一些海葡萄，到國際通買星形沙紀念品之類，反而對導遊閒談當地風情特別有印象。今次選擇自駕遊，因為沖繩與東京、大阪等大城市不同，鐵路不太發達，只有單軌鐵路，很多地方也去不到。經過幾天自駕遊之後，這種感覺更強烈，若沒有駕車，到很多地方都很不方便。

 

　　未試過自駕遊的讀者不妨一試，上運輸署網頁以80元申請一個國際牌，牌照會寄到府上，再上網到日本租車公司預訂，到埗後有接駁巴士從機場接送，十分方便。除了適合沖繩這類相對鄉郊的地方，自駕遊更減少一些「追趕時間」的心理壓力，例如晚上可以在景點玩樂至最後一刻，因為到停車場取車便能點對點回酒店，不用計劃回酒店的公共交通問題。而且沖繩還有很多免費停車場，油費更比香港便宜很多。

 

　　剛才提到，這次行程有很多特別之處，其中一個是去了好幾個公園。沖繩有多個大型公園，每個都是非一般的建築，有超長滑梯、超高結構供攀爬，香港街邊公園實在沒法比。這些公園都是免費供大眾玩樂，見到很多日本小朋友在玩。玩公園是特別適合小朋友的行程，跟旅行團的話，不可能有這些體驗。

 

特別的沖繩之旅，2025年冬

與小朋友到沖繩，玩公園是必然行程；圖為奧武山公園。(Shutterstock)

 

　　這幾天，我們先去了位於酒店附近的奧武山公園，步行10分鐘就到，小朋友見到超大公園，立即飛奔上前玩個夠。不遠處再有一個海軍壕公園，設計很好，有一條五至六層樓高的超長滑梯，就像沿山邊的建築，大人可以走旁邊的樓梯。同是南部，還有一個西崎親水公園，那裏有條超長滑梯，更有滑輪，可惜小朋友與我親身驗證過，速度很慢。

 

　　玩公園的話，當然要去位於中部、沖繩最大的沖繩縣綜合運動公園，有多個大型球場，停車場也有好幾個。起初搞錯了入口，園內面積實在太大，不可能步行到目的地，惟有在園內停下來再研究地圖，再駕車到遊樂場。園內最好玩是攀石與吊繩滑輪，小朋友不夠喉，要求下次再來。本來還計劃去附近的中城公園與桃原公園，但由於天雨關係，只到中途站的另一個公園——浦添大公園。

 

　　另一個特別之處，也是自駕遊的優點，就是可以到小店用餐。有一天想到位於北部的美麗海水族館，由於車程長，所以在中途位置金武町附近找間餐廳享用午餐，找到一間Cafe Restaurant Choraku。到達時嚇了一跳，因為需要沿著類似元朗村屋間的小路進去，見到一間家庭式的餐廳，但實在有驚喜，能享受屋旁大海美景之餘，加上份量足及美味的定食，特別喜歡招牌炆豬手，正。

 

　　還有兩家差不多的小店餐廳，同樣在街頭巷尾，都是自行把車停泊到屋外。包括Tea room SORA.與Daruma Soba，風味十足。後者更有榻榻米（坐在地上的Tatami），很多貌似附近的當地熟客光顧，屬家常便飯；而前者有我喜歡的鐵板扒餐，與連鎖牛扒餐廳的感覺不同。

 

　　光顧小店之餘，當然有到出名的國際通行街，到扒房鋸扒，還有Sabu Sabu（涮涮鍋）。除此之外，亦有到大型商場用膳，而差不多每一次都會到商場內的food court。很奇怪，在香港我們差不多從不到food court的，但日本的food court實在太有吸引力。

 

　　行程第三個特別之處，是我們竟然去了兩個水族館加一個動物園，算是對小朋友的一課很好的大自然教育課。首先到相對接近酒店的DMM Kariyushi水族館，水族館本身不算太有驚喜，與美麗海水族館相比，規模相對細。DDM水族館勝在附近有個大型商場，方便吃東西與逛街，商場內有超大運動舖、衣服舖、DAISO、LOFT、AEON等，結果逗留了3小時。

 

特別的沖繩之旅，2025年冬

DMM Kariyushi水族館（圖）比美麗海水族館小，但勝在附近有個大型商場。(Shutterstock)

 

　　早已計劃「北上長征」，去美麗海水族館車程超過1.5小時。終於見到鯨鯊，小朋友十分興奮，他們在不同角度不斷影相、拍片。記得上次到沖繩，印象中有三條鯨鯊，是否死剩一條呢？回程時已天黑，不少路段（包括收費公路）無街燈，只能靠車頭大燈，有時太黑更要用射燈以看清路面，感覺對頭車燈太刺眼，不太習慣。一路上飛馳，偶爾看看倒後鏡，漆黑一片，立即叫小朋友看看，大家都未試過如此刺激的體驗。

 

　　去兒童王國看動物與科學館也是計劃之一，到場時發現原來15歲以下小孩是免費入場的，成人也只是每位2800日圓，即約140港元，十分抵玩。而且，由於準備未來數天新年假期閉園，所以當日延長開放至晚上9時，我們有幸遊晚間動物園。最開心見到工作人員餵食很大隻的河馬，還有很少見的松鼠，小朋友也可以親手餵動物，餵羊與水豚，是小朋友至愛。

 

　　行程中，還有兩件小事想分享一下。第一件小事發生在一次於Food Court用餐時，我們先找位置，兩位日本老婆婆剛好離開，於是我們便準備坐下。老婆婆把自己的餐盤拿走，當我們坐下不到一分鐘之後，老婆婆回來，手拿著濕毛巾幫我們抹枱，還很禮貌地點頭才離開。

 

　　太太奇怪地望著我問：「她是工作人員嗎？」

 

　　我：「不是，是剛才的客人」。

 

　　這些老人家，這樣的行為，這個民族，這個文化，無言。

 

　　另一件小事發生在回程飛機上，當我如廁後返回座位時，坐在我斜後面的一位乘客拍了我一下，問：「你是否止凡？」噢，我竟然被認出了。之後我在想，一般來說，在飛機上很少會留意其他乘客的樣子，我做了甚麼會引來他人留意我呢？小朋友又沒有大吵大鬧，應該不會引人注意才是。後來我估計，有機會是因為我開了閱讀燈在看書，我環顧機艙，只有我一個如此，我想大概因為這個原因而引人多看兩眼吧。

 

　　PS，若當日那位乘客有看這篇文章，不妨留言相認吧。

 

相關連結：

2025年中秋節，快閃台北遊

Tags:#財識兼收#旅行#沖繩#自駕遊#公園#水族館#動物園#日本文化#美食廣場
