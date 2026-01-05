旅遊業對經濟拉動有限，但對社會卻極重要

近年來，香港旅遊業雖然不再如過去般「大魚大肉」，但其在當前經濟環境下的重要性卻愈發凸顯。根據文化體育及旅遊局局長羅淑佩的最新數據，2025年全年訪港旅客人次達到4990萬，略高於旅發局年初預計的4900萬人次。其中，內地旅客佔74%，海外旅客佔26%，這一分布與以往有明顯不同。除夕當日，接近20萬旅客入境，當中約15萬來自內地，4萬多來自海外，較去年同期有所增長。這些數字反映出香港旅遊業正逐步回暖，尤其是在全球旅遊市場競爭激烈、區域旅遊選擇多元化的背景下，這樣的增長尤為難得。

若與2024年的4500萬人次相比，2025年多出490萬人次，增幅達10.8%，這無疑是一個理想的增長。然而，這一數字距離2018年高峰時的6500萬人次仍有不小差距。值得注意的是，2018年內地旅客來港多以購買高價商品為主，消費力強勁；而現今旅客則更重視旅遊體驗，消費模式已大不相同。當年旅遊業對本地GDP的貢獻為4.5%，而目前僅約2%至3%，顯示旅遊業對整體經濟的直接拉動作用有限。這一轉變不僅反映出旅客需求的變化，也提醒香港必須調整旅遊業的發展策略，從單一的購物天堂轉型為多元化的旅遊體驗城市。

2025年訪港旅客人次能夠錄得10.8%的增長，背後其實是香港社會各界共同努力的成果。啟德體育園的開幕帶來大量國際盛事、全運會等大型活動的舉辦，均吸引了大量旅客來港。這些活動不僅提升了香港的國際形象，也為本地旅遊業注入新動力。可以預見，政府與業界已投入大量資源，積極推動旅遊業發展，這種「無肉食」的堅持與努力，正是香港旅遊業能夠持續增長的關鍵。

積極推動旅遊業發展，能提升香港的國際形象。(AP)

從宏觀經濟角度來看，財政司司長陳茂波在網誌中表示，2025年香港經濟增長預計將加速至3.2%，並已連續3年保持增長勢頭。有學者分析，這主要得益於金融及外貿兩大產業的理想表現，兩者合計佔本地GDP的40%，成為帶動香港經濟的龍頭。在全球減息的大環境下，這兩大產業表現突出，令香港總體經濟表現理想，並有望加快解決財政赤字問題。然而，這種增長對一般市民而言卻未必有明顯感受。

事實上，金融與外貿產業的興旺，並未能直接惠及大多數市民。隨著北上消費及網購的興起，本地零售及服務業面臨結業潮與失業潮，市民普遍感受到經濟不景，這背後反映的是經濟分配不均及產業結構變化的問題。過去庫房充裕時，政府可透過公共財政手段平衡社會資源，但現時面對巨額財赤，政府在政策推動上顯得更為謹慎。

在這樣的背景下，發展旅遊業對香港而言顯得尤為重要，可算是平衡公共需求的重要武器。首先，旅遊業能夠帶旺市道，營造興旺氣氛，讓市民感受到經濟活力，恢復社會信心；其次，旅遊業可創造大量基層職位，協助解決失業率上升的問題。即使投資龐大，從長遠來看，這些投入都是值得的。當然，發展產業活動只是推動旅遊業的一部分，更多旅客來港的初心，仍然是香港的美食、獨特的社會文化及國際大都會的魅力。政府應善用香港的多元優勢，推動旅遊業與本地文化、創意產業、體育盛事等深度結合，打造更具吸引力的旅遊體驗。

總結而言，雖然香港旅遊業現時對整體經濟增長貢獻不大，但其對經濟、就業及社會氛圍的正面影響不容忽視。面對全球旅遊市場的激烈競爭及本地經濟結構的轉型，香港必須持續創新，發揮自身優勢，讓旅遊業成為推動經濟多元發展的重要引擎。只有這樣，香港才能在新時代下繼續保持國際大都會的地位，並為市民帶來更多實質的福祉。