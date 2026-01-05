歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
2026丙午．赤馬紅羊．黑三月
股市動向

2026丙午．赤馬紅羊．黑三月

政政經經
石鏡泉
政政經經

　　2026丙午，赤馬紅羊，金融市場易有大煞，故12月25日筆者文：「聖誕鐘咪亂衝」；12月30日文：「26900/25000」指升破26900始甩淡，跌破25000轉淡；12月31日文：「等拐點」，甚麼是拐點看圖一及二。

　

　　上周五（2日），恒指大升逾700點，轉捩點是否已現？唔知，因恒指尚有待上企26900點，筆者這個26900點要求是否過苛？升逾700點，又有成交，都唔算是轉捩點？

 

　　你心急的就跳去看下半截文，有關白銀的；唔心急，就從表一、二、三和四，從4大外資券商推介的股單中選「妃」。

 

　　不推介中資券商的推介，是順從一些認為「月亮是外國的圓」者心理，外國券商會「客觀」，中資券商會死撐A股，會偏心。

 

　　對於這4大外資券商的推介，我不置喙，合你心意你就跟，一再聲明，請運用獨立思考及尋求第三方專業人士意見，因為筆者認為2026丙午，赤馬紅羊年，可以有股災。

 

　　我見識淺，怎敢如斯大膽批此流年？這是國學大師、易學大師南懷瑾在未仙逝前批注的，你信「易」，就留意多些，不信易，就當天氣冷，阿媽叫你著多件衫，但你仍可不理，短袖短褲上街跑。

 

　　2026丙午，赤馬紅羊，黑三月是乜？

 

　　赤馬紅羊，火土相剋，利金屬股，利金融股、科技股，不知上述的4大外資券商又是否信赤馬紅羊，其建議股中，是否多都是金屬股、金融股、科技股？

 

　　咁，又係咪可以納指七雄如英偉達(US.NVDA)、Tesla(US.TSLA)等，還有台積電(US.TSM)都可以再追，美股已連升3年，升埋2026年就連升4年，賺錢真容易……

 

　　咪住，你見到「容易」後面是……，就知我玩你啦！新年頭，講下笑，得唔得？

 

花無百日紅

 

　　之所以未必容易，因為2026年有「武曲化忌」黑三月，易有戰事。甚麼是「武曲化忌」？易學嘅嘢，好玄嘅，你就當是紅燈啦！有爆火危險之兆。「易」是講不過火，就乜難都容易度過。納指七雄（或其他類似股）都已升、升、升，升咁多，就升到九霄雲外，亢龍有悔，一悔，就易失動力，摔下來，唔摔死，都可能嚇破膽。

 

　　2025年1月2日，筆者文：「中國AI應用之年」（見圖三），文中推介兩股，小米(01810)當時價34.5元，中芯(00981)當時價31.8元。2025年7月，小米升逾60元，2025年10月中芯升逾90元，都是龍在九天之兆，唔食糊，就是亢龍有悔。阿媽教我，人無千日好，花無百日紅，係時候就要收，不再雄（紅）。

 

　　設2026年1月2日真是轉捩點日，從此就升、升、升，到何時要收？

 

　　1. 最快係今日，

 

　　2. 另個可以是黑三月。

 

　　兩者都跟白銀供應有關。

 

　　大家都知，金，2025年升得多；銀，2025年升得多兼急，但金銀在2025年升的原因全不相同，以前金、銀之升，是炒家作怪，但是，2025年，金升是美元「作妖」；銀升，則是實打實的供不應求，兼加唔知點解啲提煉銀商「合計」關廠，使到銀的供應鏈有斷供可能。

 

白銀斷供可大可小

 

　　白銀斷供，有乜後果？嚴重到你諗都諗唔到，你唔好以為白銀跟你生活無關，日本仔可以食金，但是，未見話有食銀吖？係，因為銀價「cheap」，所以，無人以食銀為「貴」。

 

　　可是，可知你手機線路有銀，家庭電器線路有銀，電動車要有白銀（每車要用上25克至50克，相對之下，傳統汽車只用15克至28克）、醫療器械也要用上白銀、太陽能板有白銀，總之，一切跟電器有關的，都要用上白銀。

 

　　每件物品用銀量確不多，但是，無銀就萬樣電器都不能。你能想像家中的電飯煲、電熱水爐、洗衣機，因無銀供應而不能生產出來時，你要改回用柴爐煮餸，今時要沖冷水浴，無洗衣機而要改回用洗衣板的生活是何等的具挑戰性？

 

　　我不敢話人就此就死絕，但試諗下，無白銀，電梯、地鐵都廢啦！今時今日，電梯、地鐵，當然仍可行走相當時日，但是，零件會老化，要更換，但是，無銀就無得換，即是電梯、地鐵都要停。

 

　　以今時港人體質，走上10樓已吃力，你家在38樓，哦！無地鐵，要由尖沙咀去深水埗，一定超過日走一萬步，有益健康呀！

 

　　筆者講得可能有點卡通化，但是，如果白銀真的全球性斷供，這種情況對窮者就會出現，因為到時是「銀為貴，錢為輕」，短缺的銀一定是價升到離譜。

 

　　要換電梯零件，該零件價升到「價與天齊」，甚或有錢都無銀時，就只有超富、超特權人士才可坐升降機上38樓，窮佬只可爬上38樓。無地鐵了，便找回人力車、轎（電動車也因無銀而成爛鐵）來做富人的交通工具。過海？一係就扒艇，一係就將過海隧道改為行人隧道。

 

　　這種無銀便無現代電器可用的場景，今時在非洲是否仍存在？所以不要身在福（銀）中，不知福（銀）。

 

　　馬斯克、OpenAI、英偉達等科技達人就是知道世界白銀一短缺，以至斷供，則馬斯克的電動車生產線要關閉，OpenAI、英偉達的芯片生產線要停產，所以他們要怎做？搶實物銀。

 

　　不要以為在這些銀短缺時刻，你買白銀期貨合約，就可以補到銀，錯。

 

　　在任何一張期貨合約裏，都有行小字：如遇上人力不可抗事，交易所或賣方只賠你錢，而不是貨。

 

遠超雷曼爆破的震動

 

　　對馬斯克、黃仁勳這些超級富豪言，你賠他十億、百億，又有何用？如果他們無白銀去生產電動車、去造GPU芯片，即是他們會日日蝕億、億聲，直到他們的工廠破產。

 

　　你可以想像Tesla因生產不前而破產、英偉達因再無芯片可賣而執笠時，對其他所有的「乜乜七雄」，是否都變狗熊？那時環球金融市場所受的震動是遠超雷曼爆破。

 

　　救雷曼爆破，可以靠印銀紙，救白銀短缺只有要加速開採銀礦，不過，挖礦需時，無3年、5年不為功，這遠水又怎能救到這近火呢？

 

　　挖銀礦？梅窩的銀礦洞是否有價值了？否，因為銀礦多是跟銅、鋅等礦物共生，是挖了很多很多的銅、鋅等礦物之後，才能有那一丁點兒的白銀，即是銀是「下欄嘢」，一如二、三百斤的豬，才有條約一斤的豬脷。

 

　　礦商一如豬農，怎會為丁點兒的豬脷而去養隻豬。梅窩的銀礦洞是當時的開發商見銀色閃閃就以為是銀，其實，那是鉛，結果？破產收場。

 

白銀難有替代品

 

　　為甚麼銀價會在2026年下半年飛升？是全球的AI大佬都短視囉。

 

　　2025年，DeepSeek出世，刺激到全球AI界大力發展/買芯片，建數據中心，他們計到電力供應會不足，所以，微軟(US.MSFT)、亞馬遜(US.AMZN)等會紛紛去建小型核發電站。

 

　　可是，他們想不到在萬物互聯之下，乜都電聯時，環球N億個手機、N億架電動車、N億架洗衣機，各類家庭電器用品都要用白銀去做接搭。

 

　　不用銀，用銅又得唔得？得，但回路會慢幾秒，電阻會升幾Ω，即是熱量會升幾度，幾好吖，在冬天，手機可以做埋暖手器，但是，因住「熱過龍」，會爆。電動車反應慢幾秒，唉！無眼睇，交通意外必急升，呢架車，你買嘞！

 

　　故在未找到可代替銀作為接搭物時，無銀就即是宣布整個AI業瓜得，「乜乜雄」立變熊。

 

納米銅、石墨烯方興未艾

 

　　俾個希望大家，如科研上搞出納米銅、石墨烯，則白銀就可以改做「二奶」、「三奶」，可惜，今時納米銅、石墨烯仍在襁褓中，故白銀仍是做「大婆」。

 

　　當有萬億家財的AI大佬驚悉，無白銀會導致自己「無銀」之時，就大手買入實體白銀，一如買入大米，是以應可見的糧（銀）荒，在2025年8月起，搶銀就殺入直路了。（圖四）

 

　　有謂今次銀荒是中國宣布在2026年1月1日起，白銀出口要申請，即是中國又卡美企業的脖子，真是「生草藥，嗡得就嗡」。西方友對中國抹黑，凡是會擾亂西方企業盈利的，都是中國惡意行為，核查下資料就知真偽。

 

　　2025年10月以來，COMEX芝加哥期貨交易所的白銀庫存迅速減低，市場就傳是被中國買去了，是也不是？不知，見圖五。

 

　　可是，上海金銀交易所的白銀庫存又如何？（見圖六）也是一樣被大幅減少？

 

　　全球兩大期貨的白銀庫存都同時被抽走時，唯一的解釋是，有大大大買家在囤積白銀，原因？我這個「small potato」，怎知？

 

大鱷噬大鱷

 

　　這些被囤積起來的銀在白銀要升至何水平時，才會被釋出來，或者仍不會被釋出來，直至有對白銀需求大大大的AI佬被逼到無白銀可作生產，要停生產破產時，才會有接盤客出來吞併之？

 

　　筆者這個「大鱷噬大鱷」的想法，是否天馬行空？可以是，亦可以不是，且看下文。

 

　　銀礦被開採之後，是要經過精煉，才可以達到工業可用之白銀，中國有全球60%至70%的精煉能力，而全球在歐美的5家大型白銀精煉廠則有餘下的約30%至40%精煉白銀能力。

 

　　2025年11月12日中國官宣在2026年1月1日起實行白銀禁出口，申請了批文的則可出口。

 

　　2025年12月3日，在美國猶他州鹽湖城的莊信萬豐精煉白銀廠宣布，廠房維修不再煉銀了，內部消息則謂是未有復工日期。

 

　　2025年12月11日，瑞士的美泰勒宣布要維修8周至12周，即是可能要到3月才復工。

 

　　2025年12月23日，在德國的賀利氏謂在12月15日後所接到的訂單，要到3月底才可交貨。

 

　　12月，一向是白銀精煉商的交貨高峰期，在高峰期來停產，是否有倒自己米之嫌？

 

　　瑞士和德國的白銀精煉廠，即是要停工至2026年3月始復工，一般言，凡在禁運，「禁乜禁物」，市場都可以憑庫存而捱60天至90天，此即，中國的1月1日白銀禁出口，其殺傷力要到2026年3月才顯現。

 

　　哈，問題來了，是3月會爆煲？歐美的白銀精煉廠又是到3月左右才有復工可能，如期內有乜依郁，會否在2026年3月，由白銀市場而帶到其他市場也會有依郁，唔通他們都習「易」，知曉「武曲化忌」，黑三月？

 

　　若黑三月真出現，則2026年的環球金融市場走勢可能如圖七。

 

　　是易？是玄？還是痴人大話，到2026年底才知。

 

2026年不宜上槓桿

 

　　假如你信2026丙午，赤馬紅羊，火土相剋及武曲化忌黑三月，年內市場會有大起落，站錯邊會有災，則2026年的投資策略應是：

 

　　不妄動，不槓桿，只買實打實之股、之物，不再跟說故事者去投機，才可避劫。看官，你有心看到此，就知我為何不敢對4大外資行的推介置喙，因我考慮到2026年可以有白銀斷供所可帶來之劫，而他們應未有啩。

 

　　2025年，我推介了中芯國際和小米，2026年，我只敢推介山東黃金(01787)、紫金(02899)等，黃金在2026年表現會遜白銀，但無法，因為港股無實打實的銀股可諗。無論如何，都祝大家渡劫達福，祝好。

 

　　這個祝好是否有效得看今日上海金銀交易所的銀價，因為這是中國2026年1月1日禁白銀出口後，在中國的第一個交易日，祝白銀好，白銀好我們才安好。

 

2026丙午．赤馬紅羊．黑三月

2026丙午．赤馬紅羊．黑三月

2026丙午．赤馬紅羊．黑三月

2026丙午．赤馬紅羊．黑三月

2026丙午．赤馬紅羊．黑三月

2026丙午．赤馬紅羊．黑三月

2026丙午．赤馬紅羊．黑三月

2026丙午．赤馬紅羊．黑三月

2026丙午．赤馬紅羊．黑三月

2026丙午．赤馬紅羊．黑三月

2026丙午．赤馬紅羊．黑三月

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）
　
　

Tags:#金融#股市#香港股市#恒生指數#人工智能#科技#電動車#特斯拉#英偉達#台積電#微軟#亞馬遜#白銀#商品#金屬#黃金#小米#中芯國際#山東黃金#紫金礦業#港股#南懷瑾#赤馬紅羊#黑三月
Add a comment ...Add a comment ...
幣弊與金金
更多政政經經文章
幣弊與金金

投票區

美國介入委內瑞拉
197
|
3

你認為美方以「打擊毒品」為由發動攻擊，理由是否充分合理？

合理
11%
不合理
87%
無意見
2%
投票期：2026-01-05 ~ 2026-02-05
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處