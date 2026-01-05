Google食了偉哥，再次站起來  共同創辦人謝爾蓋布林回歸！

過去3年，Google在AI戰場上的表現，與外界對這家科技巨頭的期待，出現了罕見的落差。

Google 在 AI從 Bard 在發表影片中給出明顯錯誤答案，到 Gemini 圖像生成出現違背基本歷史常識的內容，這些失誤不僅讓 Google 成為業界笑柄，更直接衝擊市場信心，市值一度在短時間內蒸發上千億美元。

更嚴重的是，內部工程師的信念開始動搖——「這一點都不 Google。」

然而，轉折點並非來自一場華麗的發表會，而是來自一個人的回歸：共同創辦人謝爾蓋布林（Sergey Brin）。

表面上看，布林並沒有正式復出擔任高階職位，他可能是安靜的坐在電腦前面寫程式，或入某一個會議室裏提問，實際上，他卻重新成為 Google 技術核心的「引力中心」。這些看似日常的行為，卻對 Google 產生了深層而關鍵的變化。

布林到底改變了甚麼？為甚麼一回來，Google看起來像食了偉哥，重新站起來了。

第一，布林帶回的是工程師至上的決策邏輯。

近年 Google 的問題，不在於缺乏人才或算力，而在於決策過度層層疊加、風險與公關淩駕技術本身。AI 模型的「政治正確」與流程合規，被放在比模型能力更高的位置。

布林的存在，讓決策重心重新回到一個問題：「模型是不是夠好？」而不是「會不會惹麻煩」。

第二，他重塑了對卓越的容忍與追求。 早期 Google 的文化，是允許聰明人做困難但不討喜的事。這種文化，在公司規模化後逐漸被稀釋。

布林的回歸，讓工程師再次感受到：挑戰 OpenAI、追求第一名，是被鼓勵的，而不是被視為風險。這對頂尖研究人員而言，是極其重要的心理訊號。

第三，布林補上了 Google 最缺的一塊：創辦人式的長期視角。 CEO Sundar Pichai是一位優秀的管理者，但在 AI 這種需要高度技術直覺與長期押注的戰爭中，管理邏輯往往不夠。

OpenAI CEO Sam Altman罕見地發出內部Code Red，要求團隊全力提升ChatGPT品質，甚至延後其他項目。這是角色大逆轉——三年前，正是Google因ChatGPT而拉警報。 市場的反應更為直接。

Gemini 3 Pro發布後，Google股價飆升，Alphabet市值在2025年11月首次超越微軟，達到3.6兆美元以上，七年來首次重返全球市值第三。這不僅抹去了過去的損失，還讓投資人重新相信Google的AI領導力。

Google在AI競爭中為甚麼沒被OpenAI徹底甩開？

布林承認Google在Transformer論文發表後確實搞砸了，沒有大規模投資算力，而且太害怕把它推給用戶。

但Google從十幾年前就開始佈局深度技術：Jeff Dean建立的Google Brain團隊、自研TPU晶片（已有12年歷史）、超大規模數據中心。這些基礎設施和人才儲備讓他們能夠快速追趕。

這種文化轉變，讓Google從防禦姿態轉為進攻，彎道超車。當然，布林回歸的重要性也提醒我們：大公司容易陷入舒適區，失去創新銳氣。只有當創辦人親自下場，才能喚醒沉睡的巨獸。

Google的案例證明，在AI這場改變世界的競賽中，人才與文化比資源更關鍵。

今天，當我們使用Gemini時，或許該感謝那個悄然回歸的身影。布林一回來，Google不僅站起來了，還重新定義了AI的未來。這正是創辦人魔力的最佳詮釋。