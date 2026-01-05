歡迎回來

67歲朱玲玲低調打點孻仔婚禮，霍啟仁玉龍雪山迎娶嬌妻
娛樂新聞

67歲朱玲玲低調打點孻仔婚禮，霍啟仁玉龍雪山迎娶嬌妻

娛樂
娛樂
TEXT:wong lin lin rachel

　　香港小姐冠軍朱玲玲與前夫霍震霆所生的3個兒子霍啟剛、霍啟山和霍啟仁（霍啟人），孻仔霍啟仁去年「封盤」，高調宣布向拍拖5年的女友Purisa Songsombat，別名Namfon求婚成功。近日，霍啟仁與太太分別在社交平台貼出在去年11月舉行的婚禮盛況。由求婚到結婚，朱玲玲低調地協助兒子，甚至曾動用現任丈夫羅康瑞集團旗下場地，熱愛攝影的她，在婚禮當日全程用相機記錄每個溫馨重要時刻。

 

Read more：李嘉誠與長男孫李長禧如「餅印」，未成年創業搞綠色永續生意

 

　　朱玲玲與前夫霍震霆所生的3位兒子霍啟剛、霍啟山和霍啟仁（霍啟人）曾是Ball場中的筍盤，三人已相繼結婚。霍啟仁去年突然高調宣布向女友Purisa Songsombat，別名Namfon求婚成功，並於去年11月在雲南玉龍雪山舉行婚禮，場面溫馨。

 

67歲朱玲玲低調打點孻仔婚禮，全程拍照影低重要時刻，霍啟仁雲南玉龍雪山娶嬌妻

67歲朱玲玲低調打點孻仔婚禮，全程拍照影低重要時刻，霍啟仁雲南玉龍雪山娶嬌妻

 

　　這位曾是鑽石筍盤的霍啟仁，當日悉心設計求婚大計劃。據知霍啟仁為了讓未婚妻留下難忘回憶，母親朱玲玲低調協助。求婚當日安排在朱玲玲現任丈夫羅康瑞集團旗下，位於上海西浦蟠龍天地內進行。當日早上，霍啟仁與Namfon登上小艇遊湖，最後男方單膝下跪求婚，母親朱玲玲亦在場全程見證。

 

67歲朱玲玲低調打點孻仔婚禮，全程拍照影低重要時刻，霍啟仁雲南玉龍雪山娶嬌妻

67歲朱玲玲低調打點孻仔婚禮，全程拍照影低重要時刻，霍啟仁雲南玉龍雪山娶嬌妻

 

　　近日，霍啟仁與Namfon在社交平台分享了兩人在雲南玉龍雪山舉行婚禮的照片，霍家全員到場見證這個婚禮，婚禮到晚宴霍震霆跟朱玲玲也坐在一起，穿上白色禮服的朱玲玲則全程用相機為兒子記錄當日的重要時刻。新娘Namfon由雙親陪伴下，踏着鋪滿花瓣的雪地步入會場，十分浪漫。但由於婚禮場地位處高海拔地區，部分賓客出現高山反應，有賓客手持便攜氧氣筒補充氧氣。

 

 

67歲朱玲玲低調打點孻仔婚禮，全程拍照影低重要時刻，霍啟仁雲南玉龍雪山娶嬌妻

67歲朱玲玲低調打點孻仔婚禮，全程拍照影低重要時刻，霍啟仁雲南玉龍雪山娶嬌妻

 

　　一對新人在晚宴上不斷跟在場賓客舉杯暢飲，新娘穿上白色貼身長裙，以及一套酒紅色晚裝，典雅設計完美展現其高佻身段。新娘十分滿意當日的婚禮安排，並寫道她與丈夫不追求壯麗場地，反而想有個溫馨又充滿氣氛的婚禮，「Some seek a grand venue; we sought a grand feeling. We found it here, where the horizon has no limit and our future feels just as vast.」

 

67歲朱玲玲低調打點孻仔婚禮，全程拍照影低重要時刻，霍啟仁雲南玉龍雪山娶嬌妻

67歲朱玲玲低調打點孻仔婚禮，全程拍照影低重要時刻，霍啟仁雲南玉龍雪山娶嬌妻

 

　　霍啟仁的新婚妻子全名Purisa Songsombat，別名Namfon，曾就讀曼谷國際學校（International School of Bangkok），2016年畢業於全美排行第一的普拉特藝術學院（Pratt Institute）室內設計系，因成績優異獲「Highest Honour」等級，更獲「President's List」（校長嘉許名單）之榮譽，而Namfon曾先後於紐約、香港多間大建築及設計公司工作，任職高級室內設計師。傳聞指Namfon來自一個建築師家庭，家境富裕，可謂門當戶對。

 

　　霍啟仁年輕時愛蒲愛玩，情史甚多，年幼時英國留學跟Rebecca Lo拍拖，愛得纏綿，而且十分高調。後來有指他暗撻Rebecca的閨密Antonia，霍啟仁最後跟Rebecca拍拖5年分手收場。隨後他又曾跟台灣女星楊千霈傳出多角戀。不過自他接手打理家族生意後，已修心養性，生活變得低調，處事亦漸趨成熟穩重。

