萬千星輝頒獎典禮2025｜佘詩曼四度封后、黃宗澤奪雙料視帝，72歲曾志偉感江郎才盡卸任

《萬千星輝頒獎典禮2025》昨晚（4日）於澳門舉行，TVB台慶劇集《新聞女王2》成為大贏家，當中女主角佘詩曼憑此劇四度封后、男主角黃宗澤成為雙料視帝。節目尾聲，任職總經理的曾志偉獲頒「榮譽傳奇大獎」，同時宣布卸任職務，自嘲江郎才盡是時候讓位給年輕一輩接力，帶領公司有更好發展。

TVB在昨晚（4日）於澳門舉行《萬千星輝頒獎典禮2025》，除了公布新出爐的視帝、視后等獎項外，任總經理一職的曾志偉在節目尾聲獲頒「榮譽傳奇大獎」，並宣布離職一事被受外間關注。

在去年11月TVB台慶前夕，已經有傳曾志偉離職，並會在當時節目內公布，不過隨後經他否認。直至昨晚頒獎禮舉行之前，再有消息傳出他會宣布卸任。在頒獎禮尾聲，TVB頒發壓軸大獎表揚曾志偉，特別請到曾志偉多年好友譚詠麟上台負責頒獎，還向曾志偉唱出關正傑金曲《相對無言》。曾志偉在致謝時表示：「去到今日，其實我都覺得自己有啲江郎才盡，亦都係時候應該卸任落嚟，畀同我一齊走嘅年輕一輩，你哋繼續再行，再將TVB發揚光大，再肩負呢個責任。」

譚詠麟台上大爆以往認識的曾志偉一直愛遲到，平時約會至少遲一小時，還會說謊自己很快便會到達。事後曾志偉接受訪問時坦誠表示，做了高層要兼顧的工作較多，每天準時開會有困難：「每日要9點半喺公司，好多會開，我要主持大局無得遲到，呢個對我嚟講先係最辛苦。」而且因為有大量文件業務，但愈來愈少參與製作度橋機會，使他滿足感大減。

曾志偉以前曾傳出身體欠佳，他表示兒女也希望他退下火線多休養，TVB曾挽留他多次，最後第5次才成功辭職。隨後TVB發新聞稿表示，「曾志偉先生將於 2026 年 1 月 21 日起由現任總經理（節目內容營運）一職轉任新成立、專責就新節目內容及策略方向向董事局提供建議的諮詢委員會召集人，曾先生將憑藉深厚的行業經驗與對內容創作的獨到洞察，就新技術應用及跨界策略合作提供策略性建議，持續推動TVB內容生態發展。」而之前傳出前香港電台台長、玄學家李丞責胞兄李再唐接任，但TVB至今仍未有公布，而曾志偉被問接捧人是誰，他則表示不知道。

全晚頒獎禮雲集TVB一眾演員，紅地氈上例牌是女藝人鬥靚環節，人妻陳自瑤穿上黑色超性感晚裝，被封最性感；蔡潔與上屆視后龔嘉欣則騷長腿；而力捧中的張曦雯就騷大露背甚為搶眼。

TVB劇集《新聞女王2》獲共8個獎項，佘詩曼憑此劇第四度封后，繼《鳳凰四重奏》(2006)、《使徒行者》(2014)、《新聞女王》（2023）後再得殊榮，她台上表示「開心到爆」，沒料到如此快再於台上得獎，感恩獲得「Man姐」一角，讓自己能跟觀眾再一次產生共鳴。而拍檔黃宗澤憑劇中奸角，發揮得淋漓盡致，使他奪得雙料視帝，更是第二次奪得大灣區視帝，他發表感言時聲淚俱下十分激動，特別答謝高層曾勵珍，感謝對方多年來鞭策成長。

另外，林盛斌（Bob）首奪「最佳主持」，他表示近年也有份角逐此獎項，每一次連兒女也打定輸數他不會獲奬，今次奪獎他希望家中小孩會以父為榮。他在台上發表感言時愈講愈激動，他一時激動把手上的獎座大力地放在頒獎枱上時，卻意外地把獎座折斷兩節，如此尷尬弄得他面紅耳赤，雙手捧着斷開的獎座下台，引來台下所有賓客大笑。

《萬千星輝頒獎典禮2025》得獎名單：

最佳女主角：

佘詩曼《新聞女王2》

最佳男主角：

黃宗澤《新聞女王2》

最佳男配角：

何廣沛《新聞女王2》

最佳女配角：

王敏奕《新聞女王2》

大灣區最喜愛TVB綜藝及資訊節目：

《女神配對計劃》

大灣區最喜愛TVB劇集：

《新聞女王2》

大灣區最喜愛TVB男主角：

黃宗澤《新聞女王2》

大灣區最喜愛TVB女主角：

佘詩曼 《新聞女王2》

最佳男新人雙獎項：

馮皓揚、劉洋

最佳女新人：

倪嘉雯

最佳衣著男、女藝人：

朱敏瀚、陳曉華

飛躍進步女藝員：

葉蒨文

飛躍進步男藝員：

吳業坤

最佳綜藝節目：

《中年好聲音3》

最佳資訊及專題節目：

《東張西望》

最佳電視歌曲：

《Seeds of truth》詹天文 （《新聞女王2》插曲）

最佳女主持：車婉婉

最佳男主持：林盛斌

萬千星輝榮譽傳奇大獎：曾志偉