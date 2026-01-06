賴清德引戰，卻乏兵源武器

2025年在解放軍發動史上最強且最靠近台灣的圍台軍演下結束，賴清德更在軍演之前「預言」，2027北京將以武力統一台灣。

外國和島內輿論一般認為，大陸發動代號「正義使命-2025」的軍演，是針對特朗普批准新一輪對台軍售，以及日本首相高市早苗早前的「台灣有事論」作出回應。不過，在東部戰區宣布軍演前一天，賴清德接受綠營傳媒專訪時，提及「共軍目前實力尚不足，且跨海作戰難度極高」，強調大陸幾十年來沒有越雷池一步，是因為「實力不到」，還聲稱持續掌握對岸軍事動態。言論不只曝露台灣國安單位根本未事先掌握軍演情報，更讓不少民眾覺得，賴清德挑釁言論可能是引發軍演的導火線之一。

賴清德雖然誇口大陸仍未具攻打台灣的實力，卻早前又在記者會中預言「中共以2027年完成武統台灣為目標」，看似前言不對後語，其實是為了提出為期8年、價值新台幣1.25兆元（約400億美元）的向美購買武器特別預算。

引發大陸武統台灣的其中一個主要理由，應是民進黨當局的台獨行動，超出北京劃下的紅線。但從賴清德近期言行，以及民進黨當局應對「正義使命-2025」軍演來看，似乎是想把台獨引發的戰爭「外包」給美國老大哥收尾。

演習期間，解放軍從福建平潭、石獅兩地，向台灣近海發射27枚遠程火箭彈。（東部戰區微博圖片）

這次軍演對台灣民眾來說最有感，原因除了圍台範圍比以往都更靠近各主要港口外（解放軍從福建平潭、石獅兩地發射27枚遠程火箭彈，部分彈著點落入台灣12海浬「領海」與24海浬鄰接區之間，創下歷次軍演最接近台灣本島的紀錄），更因軍演封鎖部分航道，有多達857架次國際航班、超過10萬名旅客受到影響。

不過，當東部戰區公布無人機拍攝到台北101大樓影像後，當局則宣稱為認知作戰，不承認解放軍無人機曾靠近台灣。軍方更釋出F-16戰機狙擊手莢艙(Sniper ATP)拍攝到的大陸殲16戰機相片，再由綠營側翼曲解為對岸戰機已遭台方鎖定的錯誤信息。島內退役將領點出，莢艙只能以紅外線遠距離拍攝到影像，並不具備鎖定和發出指令以飛彈攻擊的能力。而且台方的美製AIM-120中程空對空飛彈，最遠射程約100至180公里，從影像模糊程度來看距離相當遠。反倒是解放軍的PL-15長程空對空飛彈，射程最遠達300公里，可輕易在視距外攻擊台軍戰機。

解放軍東部戰區公布無人機拍攝的台北市101大樓照片（東部戰區微博圖片）

至於安全單位的反應也是荒腔走板，軍演時台方負責把守近海的海巡署，高層官員和海巡署長竟然前往高雄聚餐，被輿論批評「前方吃緊」之際，毫不掩飾地在「後方緊吃」。

更重要的是如果因台獨引發戰爭，以民進黨的立場理應團結內部一致應對。但從賴清德去年對國民黨32名立委發動大罷免、拒絕執行由在野黨控制的立法院通過的法案，更離譜是在野黨提出軍人加薪，竟被譏諷為只有僱傭兵才關心錢，在在挑動朝野對立、漠視軍人權益，完全沒有把團結對外放在心上。

自俄烏戰爭爆發以來，島內經常以「今日烏克蘭，明日台灣」代入其中。然而，烏克蘭在戰爭爆發時，國民相當團結，2022年3月民調顯示92%民眾支持收復失土。反觀《遠見雜誌》近期民調詢問，「如果兩岸發生戰爭，請問你願不願意讓你或你的家人上戰場參戰？」，高達63.9%民眾不願意，願意的只有25%。若從政黨傾向來看，泛綠支持者有61.3%表達願意，看來台獨戰爭只能靠「綠軍」撐到最後。

要打贏戰爭，除了民心士氣，還要有足夠兵源和武器。目前看來，兵源將是一大問題，更致命是開戰時沒有武器可用。據《日經亞洲》報道，截至去年10月，已核准但尚未交付台灣的軍售武器總額達215億美元，涵蓋多項武器與彈藥系統，金額規模約相當於台灣2026年軍事預算的近七成。其中包括F-16V戰機，最晚可能拖到2028年才完成交機；2017年採購的空對地飛彈系統，以及2020年購買的魚叉反艦飛彈系統，交付時間也將延後至2028年。至於賴清德提出的特別軍事預算分8年執行，要到2033年才完成，如果真的是為了2027年大陸武統台灣，根本是遠水不能救近火，看來更像交付美國老大哥獅子大開口的保護費。

近期美國為降低中美貿易戰帶來的影響，以及鋪排特朗普今年訪問大陸，對北京態度放軟。甚至連有「反中大將」之稱的國務卿魯比奧，對大陸的態度也出現從強硬鷹派轉向，尋求與北京合作的機會。在美國以國家利益至上的氣氛下，若因台獨引發戰爭，美軍馳援的機率頗低。套句前行政院長蘇貞昌當年名言，若兩岸開戰，「有隻掃把，我都拿起來」，看來在大家都不願意上戰場而且沒有武器的情況下，最後還是得靠「綠軍」拿掃把來「抗中保台」。