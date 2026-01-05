歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

中西合璧提升正氣與抵抗力，安然度過流感活躍季節
醫學通識 嘉‧點健康

中西合璧提升正氣與抵抗力，安然度過流感活躍季節
易經看世界

【易經看世界】從離卦看大埔沖天大火災：天災還是人禍？悲劇如何善後？

網上投資騙案|誤信「投資專家」內幕貼士，80多歲投資老手損失...
財富管理 騙局大拆解

網上投資騙案|誤信「投資專家」內幕貼士，80多歲投資老手損失...
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
麥當勞優惠｜買任何套餐或指定美食，加$10即歎麥樂雞4件／麥炸雞1件／脆香雞翼2件
美食情報

麥當勞優惠｜買任何套餐或指定美食，加$10即歎麥樂雞4件／麥炸雞1件／脆香雞翼2件

搵食地圖
搵食地圖
TEXT:Katty WuPHOTO:麥當勞

　　麥當勞App除了現正提供的「麥麥心意賞」優惠外，更由即日（1月5日）起至1月8日加推新一輪快閃優惠！App用戶凡選購任何超值套餐或「麥麥心意賞」優惠，即可加$10歎麥樂雞4件、麥炸雞1件或脆香雞翼2件，抵上加抵，不要錯過！

 

麥當勞App「麥麥心意賞」優惠包括：

• 1月5日：$25 雙層魚柳飽配中汽水（參考價：$49.5起）

• 1月6日：$25 四重芝士孖堡配中汽水（參考價：$45.5起）

• 1月7日：$25 菠蘿脆辣雞腿飽配中汽水（參考價：$47.5起）

• 1月8日：$20 脆香雞翼（4件）配中汽水（參考價：$45起）

 

　　麥當勞App用戶凡選購任何超值套餐，或「麥麥心意賞」優惠，另加$10可以歎麥樂雞4件、麥炸雞1件（可選原味、蜜糖 BBQ 或辣辣麥炸雞）或脆香雞翼2件。不過要留意，不適用於麥炸雞系列套餐、麥樂雞（6件）及豬柳蛋漢堡麥麥食超值套餐。

 

麥當勞優惠｜買任何套餐或指定美食，加$10即歎麥樂雞4件／麥炸雞1件／脆香雞翼2件

麥樂雞4件

 

麥當勞優惠｜買任何套餐或指定美食，加$10即歎麥樂雞4件／麥炸雞1件／脆香雞翼2件

麥炸雞1件（可選原味、蜜糖 BBQ 或辣辣麥炸雞）

 

麥當勞優惠｜買任何套餐或指定美食，加$10即歎麥樂雞4件／麥炸雞1件／脆香雞翼2件

脆香雞翼2件

 

　　另外，由即日起至1月15日，可登入PayMe App搶港幣$5麥當勞快閃優惠券。領券後即日內到麥當勞餐廳或使用麥當勞App消費滿港幣$40或以上並使用PayMe付款，優惠券即自動扣減，慳得更多！

 

「麥麥心意賞」優惠：

 

麥當勞優惠｜買任何套餐或指定美食，加$10即歎麥樂雞4件／麥炸雞1件／脆香雞翼2件

1月5日：$25雙層魚柳飽配中汽水

 

麥當勞優惠｜買任何套餐或指定美食，加$10即歎麥樂雞4件／麥炸雞1件／脆香雞翼2件

1月6日：$25四重芝士孖堡配中汽水

 

麥當勞優惠｜買任何套餐或指定美食，加$10即歎麥樂雞4件／麥炸雞1件／脆香雞翼2件

1月7日：$25菠蘿脆辣雞腿飽配中汽水

 

麥當勞優惠｜買任何套餐或指定美食，加$10即歎麥樂雞4件／麥炸雞1件／脆香雞翼2件

1月8日：$20脆香雞翼（4件）配中汽水

 

Tags:#美食情報#美食優惠#麥當勞#麥當勞優惠#麥樂雞#脆香雞翼#麥炸雞
Add a comment ...Add a comment ...
聖誕甜品2025｜法國名牌Dalloyau 新推節日甜品：可愛薑餅人、聖誕樹薄荷朱古力蛋糕、手工朱古力
更多搵食地圖文章
聖誕甜品2025｜法國名牌Dalloyau 新推節日甜品：可愛薑餅人、聖誕樹薄荷朱古力蛋糕、手工朱古力

投票區

美國介入委內瑞拉
399
|
6

你認為美方以「打擊毒品」為由發動攻擊，理由是否充分合理？

合理
10%
不合理
88%
無意見
2%
投票期：2026-01-05 ~ 2026-02-05
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處