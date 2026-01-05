麥當勞優惠｜買任何套餐或指定美食，加$10即歎麥樂雞4件／麥炸雞1件／脆香雞翼2件

麥當勞App除了現正提供的「麥麥心意賞」優惠外，更由即日（1月5日）起至1月8日加推新一輪快閃優惠！App用戶凡選購任何超值套餐或「麥麥心意賞」優惠，即可加$10歎麥樂雞4件、麥炸雞1件或脆香雞翼2件，抵上加抵，不要錯過！

麥當勞App「麥麥心意賞」優惠包括：

• 1月5日：$25 雙層魚柳飽配中汽水（參考價：$49.5起）

• 1月6日：$25 四重芝士孖堡配中汽水（參考價：$45.5起）

• 1月7日：$25 菠蘿脆辣雞腿飽配中汽水（參考價：$47.5起）

• 1月8日：$20 脆香雞翼（4件）配中汽水（參考價：$45起）

麥當勞App用戶凡選購任何超值套餐，或「麥麥心意賞」優惠，另加$10可以歎麥樂雞4件、麥炸雞1件（可選原味、蜜糖 BBQ 或辣辣麥炸雞）或脆香雞翼2件。不過要留意，不適用於麥炸雞系列套餐、麥樂雞（6件）及豬柳蛋漢堡麥麥食超值套餐。

另外，由即日起至1月15日，可登入PayMe App搶港幣$5麥當勞快閃優惠券。領券後即日內到麥當勞餐廳或使用麥當勞App消費滿港幣$40或以上並使用PayMe付款，優惠券即自動扣減，慳得更多！

「麥麥心意賞」優惠：

