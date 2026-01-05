不殺馬杜羅，特朗普想做何種交易？

2025年歲末迎新的那段短暫日子，世界出奇地平靜，關稅戰停火，俄烏和談膠著，特朗普總統也沒甚麼「新搞作」，似乎人人都可以安心跨年，期望明天會更好。然而就在上周六（3日），美軍對委內瑞拉發起了突襲，瞬間把筆者打回一名新聞業者需要面對的現實——特朗普政府是不會讓世界安寧的。

猶記得數年前某日我正放假，邊和愛犬散步邊滑手機，忽然看到俄羅斯總統普京召開緊急國安會議的畫面。照常理，這種會議是閉門進行的，然而俄羅斯電視台卻在現場，實時直播普京向俄軍政高層的宣布。我當時二話不說就趕回家中電腦前，因為直覺告訴我，歐洲恐怕要爆發戰爭了。

上周六筆者還在內地度假，也是在餐廳裏滑手機，忽然傳來委內瑞拉首都加拉加斯遭到空襲的消息。但在這一刻，我並沒有感到事態發展在意料之外，因為過去3個月，特朗普很明確的在逐步升級對委內瑞拉的軍事壓力，並揚言要發動地面打擊。

從擊殺拉登到活捉馬杜羅

筆者此前的相關看法，可參考本欄去年11月5日刊文《中美經貿臨時停火，世界恐怕更不安全》。目前亞洲及拉美局勢的發展，符合該文的判斷。但是，當筆者聽說加拉加斯上空出現美軍CH-47 Chinook契努克雙翼直升機時，就不由得慨嘆，馬杜羅劫數難逃了。

特朗普下令美軍突襲委內瑞拉，生擒馬杜羅。（互聯網）

CH-47是一種用於接載美軍的重型直升機，由於它飛行速度緩慢，目標又較大，容易成為防空火力的活靶。如果它敢於公然飛到委國首都上空，就說明一方面美軍有展開特種作戰的意圖，二來委國的防空，甚至是近距離作戰體系，都已經被「拔釘子」了。委國的大門被打開，小股美軍乘直升機空降，最有可能要做的事，難道不就是「斬首」馬杜羅嗎？

以委國之弱小，就算其領導人反美口號喊得多麼的響亮，在美軍降維打擊下都是不堪一擊的。然而頗令人意外的是，美軍並沒有像對付拉登般，現場擊斃委國總統，拋到公海了事，而是決定活捉馬杜羅夫婦，押回美國受審。那麼，圍繞著美軍突襲委內瑞拉，就出現了兩個值得探討的問題：一，特朗普為何選擇在此時下手？二，他為甚麼不殺馬杜羅？

圍繞著第一個問題，較為顯而易見的原因來兩方面：一是從經濟角度來看，美國正處於減息周期，對委內瑞拉的軍事行動「調度得當」，可以提升避險情緒，把國際游資推向美元、美股和美債；從政治角度來說，美國民主黨人直指特朗普只是為了轉移淫媒愛潑斯坦的文件對他的致命殺傷力。

中期選舉前搶閘套利

然而，這兩種理由都無法揭示當前特朗普對外政策的高危性質－－雖然他打著「讓美國再次偉大(MAGA)」的旗號，吸引了廣大基層民眾支持其上台，但究其本質卻仍舊是為共和黨金主的利益服務。而石油，恰恰就是最為牽動共和、民主兩黨及其金主矛盾的領域。

民主黨主張發展綠能，前總統拜登任內不僅禁止美國石油公司在聯邦土地上開採石油，而且還利用各種環保條例來限止私有土地上的石油開採。他同時還關閉了加拿大通往美國的油管，並擱置了新的油管工程。可見，民主黨顯然是美國油企的死對頭。

美軍直升機突入加拉加斯（互聯網）

這和特朗普突擊委內瑞拉有何關係呢？須知，特朗普去年贏得總統選舉時，共和黨也贏取了參眾兩院的控制權，為他推行各種激進政策提供了護航。例如這次對委內瑞拉的行動，特朗普並沒有事先取得國會批准，而是簽發行政命令，就調動了美軍出國作戰。

換了以往，民主黨必然基於特朗普違憲，在國會對他發起彈劾。但目前特朗普得到共和黨黨團護航，民主黨只能吹鬍子瞪眼，一時之間倒也奈他不何。然而特朗普也笑不了多久，因為根據目前民調趨勢，他的支持度已經跌至40%以下。

特朗普的民望下滑，意味著他很可能拖累共和黨在今年11月中期選舉的表現，從而失去對國會的控制權。到時，特朗普不僅必然會在能源政策上受到民主黨狙擊，而且還可能陷入新的彈劾案。

特朗普在新年期間突襲委內瑞拉，並在美軍擄走馬杜羅後，赤裸裸表示要接管委國，讓美國石油公司重新進入。連串舉動，恐怕正好反映了特朗普及其美國石油利益集團，對於民主黨可能在不到一年內重掌國會的焦慮，因此搶在政壇變天之前，出動美軍奪取國外關鍵石油資源。

2026年高燃來襲

如果這個判斷準確，特朗普說下一步要對付伊朗，就不能當成是戲言了。如果對付伊朗不是戲言，吞併格陵蘭島搶佔北極航道及資源，刺激東亞緊張局勢升級推銷美國軍火，都將是確切的威脅，而且會在今年美國中期選舉前密集發生。從這個角度來說，2026年將是高燃來襲的一年。

特朗普表示將接管委內瑞拉，重掌該國石油工業。（美聯社）

關於第二個問題，美軍既然突破了委內瑞拉防線，並找到了馬杜羅，後者又被冠以販毒恐怖分子的罪名，何不擊斃他一了百了？

美國老布殊總統任內亦曾於1989年底出兵巴拿馬，活捉了軍人總統諾列加。但不同的是，諾列加先向美國宣戰，並擊斃了一名美軍。當時蘇聯瀕臨瓦解，美國的國際領導者地位如日中天，老布殊在發動軍事行動前，又先獲得了國會的授權，而就算不殺諾列加，後者也難以翻身。

特朗普的翻車之險





這一回，特朗普對委內瑞拉發動入侵行動，正值美國國力衰退，且民主、共和兩黨陷入激烈黨爭之時。特朗普以緝毒名義抓捕馬杜羅，不僅理據薄弱，而且有違憲之嫌，料將成為民主黨未來拿捏他的把柄。

由此可見，特朗普不殺馬杜羅，至少出於以下原因：一，當前美國國力衰落，特朗普希望見到一場「快進快出」的軍事行動，並避免因為嚴重流血而導致失控；二，為免給民主黨留下彈劾的口實，特朗普活捉馬杜羅後，料將與之展開台下交易，迫對方認罪以換取減刑。

委內瑞拉民眾要求美國釋放馬杜羅（美聯社）

三，如果鬧出殺死外國元首的血案，也不利於特朗普繼續競逐諾貝爾和平獎。取得這個獎項，對於特朗普在道義上反制民主黨，是能起到重大作用的。可見，只要馬杜羅承認販毒，則美國油企順利進入委國的同時，民主黨又找不到彈劾特朗普的理據，對特朗普、共和黨人及其金主來說，真是皆大歡喜。

就在特朗普活捉馬杜羅之時，本港正好上演了美國電影《紐倫堡大審判》。片中一個焦點情節就是，二戰結束後美國高層不乏反對公審、主張直接處決戈林等納粹高層的人士。原因在於，一旦讓戈林走上法庭，反而給了他為納粹翻案的機會。

委內瑞拉並非納粹德國，馬杜羅亦不能和戈林同比，但道理是一樣的：只要馬杜羅在法庭上不認罪，特朗普就有可能在中期選舉之前遭遇翻車之險。

