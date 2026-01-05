騙徒偽冒匯豐、中銀發釣魚短訊：訛稱會員服務已續約並扣錢 引導客戶致電假客服熱線

匯豐銀行及中國銀行上星期先後發出新聞稿，表示發現有騙徒偽冒銀行發出短訊，內容都是指收件人的會員服務已經到期，並已經為他續約及扣了錢，如果想退訂，就要致電短訊內的電話。如果市民因一時心急怕被扣錢，不小心聯絡「假客服」，就中了騙徒的圈套！



匯豐銀行：客戶不應致電或分享輸入敏感個人資料

匯豐銀行提示客戶慎防偽冒匯豐的短訊，該短訊聲稱用戶已為其會員服務續約，並指客戶如有疑問，應致電短訊上的偽冒熱線。

以下為偽冒短訊截圖：

匯豐提醒客戶，不應致電或分享輸入敏感個人資料。匯豐不會透過短訊或電郵超連結，要求客戶登入其網站或流動應用程式進行交易或提供任何敏感的個人或信用卡資料。匯豐香港網址為https://www.hsbc.com.hk，客戶如需使用銀行服務，應在瀏覽器上地址的欄目輸入正確網址。如有懷疑，請致電匯豐個人客戶服務熱線2233 3000或直接報警，亦可以利用政府推出的搜尋器「防騙視伏器」，以辨識潛在的詐騙陷阱。

中銀香港：短訊發送人名稱會有「#」號開頭

中銀香港提醒客戶及公眾人士慎防以下虛假短訊，聲明與該短訊沒有任何關係，並已將有關情況知會香港金融管理局及香港警方。

以下為虛假短訊的截圖：

中銀香港現已加入「短訊發送人登記制」，並使用以「#」號開頭的「已登記的短訊發送人名稱」發出短訊予於本行登記的流動電話號碼，該等名稱包括：#BOCHK、#BOCHK_TXN 及#BOCHK_CC。此外，就「可供接收者以發送人號碼直接回覆的短訊」或雙向提示短訊，本行會繼續透過以下其中一組電話號碼：+852 622649931110或+852 645063570006，發送雙向提示短訊至於本行登記的流動電話號碼，與相關客戶進行確認。

中銀香港建議客戶應先核實任何聲稱由中銀香港發出的短訊，切勿透過短訊、電郵、網上的超連結、二維條碼或附件登入銀行賬戶或提供個人資料（包括密碼）。如客戶收到懷疑偽冒中銀香港發出的短訊，請即致電中銀香港客戶服務熱線（852） 3988 2388。

金管局提醒公眾，銀行不會透過短訊或電郵超連結，引領他們到其網站進行交易，更不會以電話、電郵及手機短訊（包括以超連結方式），要求客戶提供任何敏感資料（包括登入密碼和一次性密碼）。任何人士若曾就上述騙案提供其個人資料或進行任何交易，應聯絡銀行及致電2860 5012向香港警務處刑事總部資訊中心報案。