上周六凌晨，上水發生一宗駭人事件，起因本來好濕碎，結果搞到大隊警員全副防暴裝備出動。
理財智慧

我想一卡走天涯

快樂退休
曾智華
快樂退休
PHOTO:圖片由作者提供

　　上周六凌晨，上水發生一宗駭人事件，起因本來好濕碎，結果搞到大隊警員全副防暴裝備出動。

 

　　講出似笑料，事緣一位90後內地女子來港旅遊，凌晨肚餓光顧粉麵店，食飽飽後找數，只因手機無電未能付款，就如此雞毛蒜皮小事竟大動干戈，擸起菜刀及鉸剪劈人，警方如臨大敵咁出動才撳咗佢落地拘捕。

 

我想一卡走天涯

一宗濕濕碎小事變大事，純粹因電話無電未能付費。

 

　　由呢單案件，小弟諗起自己退休後決定的簡單生活模式：（一）穿衣只著連鎖集團季末大減價貨，包括UNIQLO及Lululemon；（二）所有西裝領帶皮鞋全部打落冷宮，只穿basic衣物及波鞋；（三）揸車只揸「阿婆買餸車」，慳油無煩惱，撞花被偷也沒有問題⋯⋯

 

我想一卡走天涯

退休後，無論穿衣服、揸車、付費⋯⋯都喜歡back to basics，以簡約為主。

 

　　另有一樣，就是「一卡走天涯」。付款，只用一張八達通，面額較大的，則集中用一張信用卡而已，從不受「引誘」搞到成身付款方式及信用卡。由此，不單減省好多煩惱，也避免不少衝突。

 

我想一卡走天涯

日常起居飲食，我皆一卡走天涯。

 

　　點解會有衝突？等我話你知啦。

 

　　資本主義社會金融世界，大家明白商人有無盡謀利動機，美其名服務客人，實質當然第一目標為賺閣下的錢（你估佢哋係慈善機構？）。好嘞，你知我知，付款系統乃一大金礦，除可收全球商戶手續費外，更可先得到大量現金。

 

　　以前的電子支付，只有八達通及信用卡。但基於這個水塘太深，故此，所有國際及本地大財團都會沾手，結果搞出N咁多花款支付系統。為拉生客，當然間間開波先派錢益客，等佢哋貪少少著數就爬入籠被鎖住，咁大集團即可長賺你錢，正是小財唔出大財唔入。

 

我想一卡走天涯

各式電子支付，五花八門，有人愛潮流，我卻覺得煩到抽筋。

　　

　　過去幾年，到任何地方買嘢食嘢泊車，皆不停被游說「入會」，聽落有著數，其實目的純收取你的資料作數據，再製造出你對集團的「忠誠度」，日後不停幫襯。本來，若一切簡簡單單無煩惱，我都不太介意。問題在，入會及用服務過程中，不時煩到抽筋。

 

　　就以支付系統為例，如今五花八門，多要開手機，找出個App，再人面識別或加按密碼，然後收款一方又要開自己部機，打入銀碼或商號，才可交易。這個過程，極易製造衝突，我親身目睹多次，每次皆在便利店或超市發生。你可以話香港人無耐性、心急，也可以話五花八門的支付方式多鬼餘製造磨擦。尤其返學返工時間，便利店經常大批顧客排隊買早餐、香煙、報紙⋯⋯若有個唔生性，用電子支付系統開機慢又或唔記得密碼又或無電，咁後面的例必鼓譟，口角經常由此而生。

 

我想一卡走天涯

早晨繁忙時段，親眼見多次因電子支付遲緩問題引起爭執。

 

　　上水的內地女子找數出事，也是因手機無電。解決呢種問題，其實易過借火，人人好似我咁，一卡走天涯已掂。

 

　　用八達通，做乜都嘟一聲就得，簡單又方便，這種效率，令人與人之間減少磨擦，生活愉快得多。為趕潮流、貪著數或⋯⋯（自己填原因）搞到周身支付系統，其實都幾豬豬㗎。

 

（利申：小弟完全唔識八達通公司的任何人）

 

我想一卡走天涯

記住，simple is beauty，勿因貪多少便宜或扮前衛帶來煩惱！

Tags:#快樂退休#罪案#支付系統#消費者衝突#電子錢包#信用卡#數據收集#資本主義#簡單生活
