火井火鍋 Ｘ 百年老店蛇王芬 期間限定「蛇王湯鍋」、蛇肉小食登場

逾百年歷史的蛇王芬與西環火鍋名店火井聯乘，推出傳統中式蛇火鍋，加上幾款蛇肉小食，包括蛇王菜肉餃、椒鹽炸蛇絲、蛇王丸，最啱冬日邊打邊爐邊進補，期間限定三個月，要吃記得把握時間！

先是「蛇王湯鍋 - 藥膳龍鳳湯」，以水律蛇碌為基底，加入半隻黃油雞，再配搭玉竹、當歸、紅棗、黨參、圓肉、淮山及杞子等藥材，既滋補又健康。火井火鍋代表表示，蛇肉不躁不火，能養生補氣，特別適合追求健康飲食及希望保持青春活力的食客。

蛇王湯鍋 - 藥膳龍鳳湯 $298 /鍋

除了湯鍋，同步推出多款蛇肉小食，包括「蛇王菜肉餃」、「檸檬葉蛇肉丸」及「椒鹽炸蛇絲」。其中，蛇王菜肉餃以蛇肉配椰菜製作，延續火井一向受歡迎的手工餃子；蛇肉丸則混合豬肉手打而成，主打高蛋白低脂肪；而炸蛇絲則香脆惹味。值得一提的是，蛇王芬亦特別提供「五蛇大補酒」，與蛇肉湯鍋及小食相互呼應，為食客帶來完整的養生體驗。

蛇王菜肉餃 $108 /碟、檸檬葉蛇肉丸 $108 /碟

椒鹽炸蛇絲 $128/ 碟

五蛇大補酒 $48 /杯

蛇王芬第四代傳人Gigi表示：「我一直致力弘揚食蛇的健康理念。記得蔡瀾uncle在世時，不下一次建議我嘗試推出蛇湯火鍋，曾提及幾十年前廣州已流行此道。今年適逢蛇王芬 130 年週年紀念，可以跟火井火鍋攜手推廣香港粵式餐飲文化，實在是一件樂事。」

（左起）Andy兒子Nicky、蛇王芬傳人Gigi、火井負責人Andy

火井火鍋

地址：西環皇后大道西 419 號地舖

電話：2547 4508

營業時間：6pm – 1am

網址：https://www.firewellhotpot.com/

IG：Firewellhotpot