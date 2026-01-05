告別尖沙咀星光行誠品！即日起至2月28日 書店商品任選2件或以上88折

逛書店，毫無疑問是一項「很文青」的活動，但無論是否文青，都會喜歡逛誠品，特別是尖沙咀星光行的誠品，有書、有雜誌、有咖啡茶飲、有台灣伴手禮… 最重要是，有漂亮的維港景色。就算你對以上事物通通都不感興趣，夏天的時候，這裡可能曾經是你「歎住冷氣」等女友的地方。不過，這個習慣要改了，因為尖沙咀誠品要告別星光行了！

誠品生活尖沙咀店將於今年第二季由星光行搬遷至同區新址，不知道新店會不會同樣見到維港景色呢？

自2015年進駐星光行以來，誠品生活尖沙咀店伴隨維港潮起潮落，見證城市的蛻變。為感謝讀者10的陪伴與支持，誠品特別推出活動首部曲──【拾光．序曲】，誠摯邀請大家在搬遷前夕走進這片熟悉的空間，將曾觸動心靈的書籍與設計好物帶回家，延續閱讀的光影與溫度。由即日起至2月28日，購買書店商品2件或以上，可享88折優惠，但不適用於任何專櫃、eslite mart、RE:SELECT商品、特價及不可折商品；會員恕不再折。

誠品生活尖沙咀店

地址：尖沙咀梳士巴利道3號星光行2／F-3／F

營業時間：11am-10pm