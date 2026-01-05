歡迎回來

告別尖沙咀星光行誠品！即日起至2月28日 書店商品任選2件或以上88折
著數優惠

告別尖沙咀星光行誠品！即日起至2月28日 書店商品任選2件或以上88折

購物兵團
購物兵團
TEXT:Katty WuPHOTO:誠品香港

　　逛書店，毫無疑問是一項「很文青」的活動，但無論是否文青，都會喜歡逛誠品，特別是尖沙咀星光行的誠品，有書、有雜誌、有咖啡茶飲、有台灣伴手禮… 最重要是，有漂亮的維港景色。就算你對以上事物通通都不感興趣，夏天的時候，這裡可能曾經是你「歎住冷氣」等女友的地方。不過，這個習慣要改了，因為尖沙咀誠品要告別星光行了！

 

告別尖沙咀星光行誠品！即日起至2月28日 書店商品任選2件或以上88折

誠品生活尖沙咀店將於今年第二季由星光行搬遷至同區新址，不知道新店會不會同樣見到維港景色呢？

 

　　自2015年進駐星光行以來，誠品生活尖沙咀店伴隨維港潮起潮落，見證城市的蛻變。為感謝讀者10的陪伴與支持，誠品特別推出活動首部曲──【拾光．序曲】，誠摯邀請大家在搬遷前夕走進這片熟悉的空間，將曾觸動心靈的書籍與設計好物帶回家，延續閱讀的光影與溫度。由即日起至2月28日，購買書店商品2件或以上，可享88折優惠，但不適用於任何專櫃、eslite mart、RE:SELECT商品、特價及不可折商品；會員恕不再折。

 

告別尖沙咀星光行誠品！即日起至2月28日 書店商品任選2件或以上88折

告別尖沙咀星光行誠品！即日起至2月28日 書店商品任選2件或以上88折

告別尖沙咀星光行誠品！即日起至2月28日 書店商品任選2件或以上88折

告別尖沙咀星光行誠品！即日起至2月28日 書店商品任選2件或以上88折

 

誠品生活尖沙咀店

地址：尖沙咀梳士巴利道3號星光行2／F-3／F

營業時間：11am-10pm

 

Tags:#shopping#誠品#Jetso#著數優惠#熱話#尖沙咀誠品
美國介入委內瑞拉
395
|
6

你認為美方以「打擊毒品」為由發動攻擊，理由是否充分合理？

合理
10%
不合理
88%
無意見
2%
投票期：2026-01-05 ~ 2026-02-05
