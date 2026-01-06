歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

01
八月
大館｜「大館石階影院」及「放空音樂聚」 25／26 — 本地獨立電影與音樂創作者的舞台，呈現別具一格的故事與聲音 大館｜「大館石階影院」及「放空音樂聚」 25／26 — 本地獨立電影與音樂創作者的舞台，呈現別具一格的故事與聲音
展覽 文化藝術
大館｜「大館石階影院」及「放空音樂聚」 25／26 — 本地獨立電影與音樂創作者的舞台，呈現別具一格...
推介度：
01/08/2025 - 07/06/2026
免費
24
一月
啟德體育館｜BLACKPINK WOLD TOUR <DEADLIE> IN HONG ONG 啟德體育館｜BLACKPINK WOLD TOUR <DEADLIE> IN HONG ONG
音樂會
啟德體育館｜BLACKPINK WOLD TOUR IN HONG ONG
推介度：
24/01/2026 - 25/01/2026
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
張家輝誇界首當廣告導演，傳授大師級演技展現三種好好先生
娛樂新聞

張家輝誇界首當廣告導演，傳授大師級演技展現三種好好先生

娛樂
娛樂
TEXT:wong lin lin rachel

　　61歲張家輝於1988年已投身娛樂圈，拍戲拍劇無數，去年更自編自導自演電影《贖夢》，近日更跨界到廣告界擔任銀行廣告的導演及演員，繼續發揮他的「導演魂」，並在現場向張銘耀（German） 及韋羅莎（Rosa）展示演技，向German親自示範如何一秒切換不同身份的角色。

 

Read more：《尋秦記》首日票房破千萬登頂！兩個結局夠驚喜助振興午夜場經濟

 

　　最近張家輝受到銀行客戶邀請，與曾跟他合演《絕命法官》的張銘耀（German） 及 韋羅莎（Rosa）拍攝廣告，張家輝首度跨界擔任導演與演員的角色，於片場大展「導演魂」之外，還向German親自示範如何一秒切換「孝順仔」、「暖男老公」與「支持型爸爸」三重身份，上演一堂幽默又貼地的「表情管理大師班」，從中帶出如何由角色管理延伸至財富管理。

 

張家輝踩過界首當廣告導演，大師級傳授演三種好好先生

 

　　為引導German投入「家庭CFO」角色，張家輝不只動口，更親自「落場」示範。面對鏡頭即席以細微表情變化演繹對父母的安心微笑、對太太的深情眼神，以及對女兒表示支持的堅定點頭，瞬間切換三種情緒，專業表現令現場工作人員驚嘆：「就像上影帝級演技課！」   指導過程中，張家輝不失幽默本色，笑指German對住老婆「未夠冧」，又提醒他對女兒要「畀多啲Energy！」輕鬆互動令片場笑聲不斷。

 

張家輝踩過界首當廣告導演，大師級傳授演三種好好先生

 

　　張家輝今次執導與早前拍攝劇集《絕命法官》截然不同：「今次並唔係審案，而係教人同時做好兒子、老公同爸爸角色。戲內考『表情管理』，戲外其實考『財富管理』。」張家輝分享每個家庭角色背後都是一份具體的責任：「做好兒子，要讓父母退休安心；做好老公，要規劃共同夢想；做好爸爸，要為子女未來鋪路。」身兼三重不容易的身份。

 

張家輝踩過界首當廣告導演，大師級傳授演三種好好先生

 

　　在廣告中，German與Rosa以夫妻身份演繹如何同時規劃女兒成長及父母退休，演出自然貼地。戲外German坦言作為父親會為女兒作進取規劃，Rosa則更關注穩健財富管理，二人差異正反映現代家庭財務規劃的真實情況。拍廣告後他們振示甚有共鳴，Rosa最緊張是女兒的未來，不斷為女兒做計劃。

Tags:#張家輝#張銘耀#韋羅莎#導演#影視娛樂#娛樂新聞
Add a comment ...Add a comment ...
郭富城《內幕》票房連續3日奪冠，危險動作場面親身上陣，孻女出世成動力
更多娛樂文章
郭富城《內幕》票房連續3日奪冠，危險動作場面親身上陣，孻女出世成動力

投票區

美國介入委內瑞拉
275
|
5

你認為美方以「打擊毒品」為由發動攻擊，理由是否充分合理？

合理
10%
不合理
89%
無意見
1%
投票期：2026-01-05 ~ 2026-02-05
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處