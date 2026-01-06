張家輝誇界首當廣告導演，傳授大師級演技展現三種好好先生

61歲張家輝於1988年已投身娛樂圈，拍戲拍劇無數，去年更自編自導自演電影《贖夢》，近日更跨界到廣告界擔任銀行廣告的導演及演員，繼續發揮他的「導演魂」，並在現場向張銘耀（German） 及韋羅莎（Rosa）展示演技，向German親自示範如何一秒切換不同身份的角色。

最近張家輝受到銀行客戶邀請，與曾跟他合演《絕命法官》的張銘耀（German） 及 韋羅莎（Rosa）拍攝廣告，張家輝首度跨界擔任導演與演員的角色，於片場大展「導演魂」之外，還向German親自示範如何一秒切換「孝順仔」、「暖男老公」與「支持型爸爸」三重身份，上演一堂幽默又貼地的「表情管理大師班」，從中帶出如何由角色管理延伸至財富管理。

為引導German投入「家庭CFO」角色，張家輝不只動口，更親自「落場」示範。面對鏡頭即席以細微表情變化演繹對父母的安心微笑、對太太的深情眼神，以及對女兒表示支持的堅定點頭，瞬間切換三種情緒，專業表現令現場工作人員驚嘆：「就像上影帝級演技課！」 指導過程中，張家輝不失幽默本色，笑指German對住老婆「未夠冧」，又提醒他對女兒要「畀多啲Energy！」輕鬆互動令片場笑聲不斷。

張家輝今次執導與早前拍攝劇集《絕命法官》截然不同：「今次並唔係審案，而係教人同時做好兒子、老公同爸爸角色。戲內考『表情管理』，戲外其實考『財富管理』。」張家輝分享每個家庭角色背後都是一份具體的責任：「做好兒子，要讓父母退休安心；做好老公，要規劃共同夢想；做好爸爸，要為子女未來鋪路。」身兼三重不容易的身份。

在廣告中，German與Rosa以夫妻身份演繹如何同時規劃女兒成長及父母退休，演出自然貼地。戲外German坦言作為父親會為女兒作進取規劃，Rosa則更關注穩健財富管理，二人差異正反映現代家庭財務規劃的真實情況。拍廣告後他們振示甚有共鳴，Rosa最緊張是女兒的未來，不斷為女兒做計劃。