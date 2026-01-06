網上投資騙案｜誤信「投資專家」內幕貼士，80多歲投資老手損失近$700萬

投資涉及風險，對於一些素未謀面、自稱「老師」、「專家」或「名人加持」的白撞投資訊息，千祈不要輕易相信！他們聲稱可以免費教你投資，甚至加你入貼士群組，但其實很大機會是騙徒！警方於過去一星期，共接獲逾100宗投資騙案，總損失金額超過7,000萬港元。

一名80多歲的老友記於半年前收到自稱「投資專家」的白撞WhatsApp，之後一直有討論投資心得，直至近日該「投資專家」訛稱有內幕投資消息，指一隻港股即將大幅上漲，誘騙受害人即時買入。擁有多年投資股票經驗的受害人，使用自己的投資平台證券帳戶，買入逾400萬元等值的股份。不料該股在一天內「股價直插」逾八成，受害人隨即賣出，損失逾300港元。

其後，受害人向騙徒求助，騙徒訛稱可協助追回損失，並建議轉購另一隻「基金」，但須先繳付「保證金」。受害人未有起疑，按指示向騙徒提供的多個個人銀行戶口轉賬逾300萬元，直至耗盡投資戶口全部存款，騙徒失去聯絡，才驚覺受騙！受害人共損失近700萬港元。

警方提醒市民：

● 切勿理會來歷不明的白撞訊息

● 切勿輕信網上「高回報」投資廣告

● 切勿胡亂轉賬至不明個人銀行戶口

● 使用「防騙視伏器」或「防騙視伏App」評估詐騙風險

（圖片來源：Facebook@CyberDefender 守網者）