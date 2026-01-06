hot talk 1點鐘 | 港股創近兩個月高 一月效應已奏效？｜內險股仍有水位？｜今年有何收息股心水？
嘉賓：獨立股評人 唐牛
港股愈升愈有，曾升逾500點，創近兩個月高，一月效應已奏效？多隻內險股創歷史新高，現階段可以追人嗎？
影片網址：https://www.youtube.com/live/tlKObG05kRc?si=xSZD2NADeOn9ef78
►把時間軸拉到00:56開始 — 節目開始
【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】
─────────────
【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！
節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z
─────────────
更多精彩節目：
直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62
─────────────
喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8
Tags:#hot talk 1點鐘#港股#香港股票#恒指#恒生指數#建設銀行#00939#建行#中移動#中國移動#00941#和電#和記電訊香港#00215#01038#長江基建集團#香港電訊#06823#味千中國#00538#恒生高息股ETF#03466#電盈#電訊盈科#00008#00700#騰訊#快手科技#01024#京東#09618#03690#美團#阿里巴巴#09988#港交所#00388#小米#01810#友邦#01299#輕鬆健康#02661#濠賭股#浙江世寶#01057#津上機床中國#01651#泡泡瑪特#09992
Add a comment ...
Comment
暫無回應