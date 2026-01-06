歡迎回來

16
十二月
西九文化區藝術公園｜「⁠Merry Balloon Hong Kong」活動延期 「Merry Balloon Park」於2025年12月16日起登陸西九藝術公園大草坪 西九文化區藝術公園｜「⁠Merry Balloon Hong Kong」活動延期 「Merry Balloon Park」於2025年12月16日起登陸西九藝術公園大草坪
大型盛事 文化藝術
西九文化區藝術公園｜「⁠Merry Balloon Hong Kong」活動延期 「Merry ...
推介度：
16/12/2025 - 11/01/2026
免費
22
十二月
中環海濱活動空間｜AIA友邦嘉年華12.22重返中環海濱！門票限時85折優惠＋免費門票及代幣方法 中環海濱活動空間｜AIA友邦嘉年華12.22重返中環海濱！門票限時85折優惠＋免費門票及代幣方法
大型盛事 節慶活動
中環海濱活動空間｜AIA友邦嘉年華12.22重返中環海濱！門票限時85折優惠＋免費門票及代幣方法
推介度：
22/12/2025 - 01/03/2026
hot talk 1點鐘 | 港股創近兩個月高 一月效應已奏效？｜內險股仍有水位？｜今年有何收息股心水？
股市動向
理財智慧

hot talk 1點鐘 | 港股創近兩個月高 一月效應已奏效？｜內險股仍有水位？｜今年有何收息股心水？

市場最熱點
市場最熱點

嘉賓：獨立股評人 唐牛

 

　　港股愈升愈有，曾升逾500點，創近兩個月高，一月效應已奏效？多隻內險股創歷史新高，現階段可以追人嗎？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/tlKObG05kRc?si=xSZD2NADeOn9ef78

 

►把時間軸拉到00:56開始 — 節目開始

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 ─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

───────────── 

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8

 

Tags:#hot talk 1點鐘#港股#香港股票#恒指#恒生指數#建設銀行#00939#建行#中移動#中國移動#00941#和電#和記電訊香港#00215#01038#長江基建集團#香港電訊#06823#味千中國#00538#恒生高息股ETF#03466#電盈#電訊盈科#00008#00700#騰訊#快手科技#01024#京東#09618#03690#美團#阿里巴巴#09988#港交所#00388#小米#01810#友邦#01299#輕鬆健康#02661#濠賭股#浙江世寶#01057#津上機床中國#01651#泡泡瑪特#09992
溫傑星期四｜港股力守三底 後市點行？｜商湯折讓逾8%配股！｜騰訊、阿里巴巴明年有何展望？
溫傑星期四｜港股力守三底 後市點行？｜商湯折讓逾8%配股！｜騰訊、阿里巴巴明年有何展望？

