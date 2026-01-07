歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
倫敦落雪的日子：當城市慢下來，我們也學會停一停
辦公室求生術

倫敦落雪的日子：當城市慢下來，我們也學會停一停

英倫出走日記
Cally
英倫出走日記

　　早上拉開窗簾，倫敦罕見地被一層白色覆蓋。

 

　　不是電影裏那種鋪天蓋地、令人寸步難行的暴雪，而是短暫的大雪過後，靜靜地落在屋頂、街燈與行人路上，像替這座一向匆忙的城市按下了「慢速鍵」。網上傳來火車班次延誤、巴士服務受阻的消息。對不少移英港人來說，這樣的日子並不常見，卻特別令人印象深刻。

 

城市慢了，但生活仍要繼續

 

　　倫敦一向自稱「全天候城市」，但只要一下雪，交通系統的脆弱就會立刻浮現。地鐵月台擠滿人群，廣播一遍又一遍重複「due to adverse weather conditions」，不少上班族索性打開手機，改成在家工作。

 

　　對不少移英港人來說，這種工作文化，仍然帶點不真實感。想起過往在香港，回想在香港，即使八號風球前夕，只要仍然是三號波，很多人都要爭分奪秒趕回辦公室；而在英國，除了前線或指定工種，不少打工仔可以因應天氣與交通狀況，選擇在家工作。這不只是制度上的差異，更反映出一種對「生活節奏」的不同理解。

 

倫敦落雪的日子：當城市慢下來，我們也學會停一停

 

初見落雪的浪漫，與第二年的務實

 

　　不少剛到英國的港人，第一年看見下雪總會興奮不已：拍照、錄片、發訊息給親友，說一句「倫敦落雪了」。那份浪漫是真實的，雪落在紅磚屋、維多利亞式街燈上，確實有種只屬於英倫的美。

 

　　但到了第二年、第三年，心情往往變得實際得多。腦海裏浮現的，不再只是風景，而是結冰的行人路是否安全、孩子上學怎麼安排、車輛會否難以啟動。浪漫依然存在，只是學會了與現實並存——這或許正是「真正生活在英國」的一條分水嶺。

 

　　倫敦的雪通常不會停留太久。融雪的日子特別冷，地面濕滑，白色的路面慢慢回復成熟悉的灰。交通逐漸回復正常班次，上班上學如常進行，城市再次加快腳步。

 

　　雪會再來，也會再融。而我們，正在這座城市裏，一步一步地生活下去。

 

倫敦落雪的日子：當城市慢下來，我們也學會停一停

倫敦落雪的日子：當城市慢下來，我們也學會停一停

 

 

Tags:#倫敦降雪#英國與香港#海外港人生活#倫敦交通
Add a comment ...Add a comment ...
英國冬天生存指南｜天氣App說14°C，但體感只有7°C？必學洋蔥式穿搭
更多英倫出走日記文章
英國冬天生存指南｜天氣App說14°C，但體感只有7°C？必學洋蔥式穿搭

投票區

美國介入委內瑞拉
505
|
6

你認為美方以「打擊毒品」為由發動攻擊，理由是否充分合理？

合理
9%
不合理
90%
無意見
1%
投票期：2026-01-05 ~ 2026-02-05
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處