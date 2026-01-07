倫敦落雪的日子：當城市慢下來，我們也學會停一停

早上拉開窗簾，倫敦罕見地被一層白色覆蓋。

不是電影裏那種鋪天蓋地、令人寸步難行的暴雪，而是短暫的大雪過後，靜靜地落在屋頂、街燈與行人路上，像替這座一向匆忙的城市按下了「慢速鍵」。網上傳來火車班次延誤、巴士服務受阻的消息。對不少移英港人來說，這樣的日子並不常見，卻特別令人印象深刻。

城市慢了，但生活仍要繼續

倫敦一向自稱「全天候城市」，但只要一下雪，交通系統的脆弱就會立刻浮現。地鐵月台擠滿人群，廣播一遍又一遍重複「due to adverse weather conditions」，不少上班族索性打開手機，改成在家工作。

對不少移英港人來說，這種工作文化，仍然帶點不真實感。想起過往在香港，回想在香港，即使八號風球前夕，只要仍然是三號波，很多人都要爭分奪秒趕回辦公室；而在英國，除了前線或指定工種，不少打工仔可以因應天氣與交通狀況，選擇在家工作。這不只是制度上的差異，更反映出一種對「生活節奏」的不同理解。

初見落雪的浪漫，與第二年的務實

不少剛到英國的港人，第一年看見下雪總會興奮不已：拍照、錄片、發訊息給親友，說一句「倫敦落雪了」。那份浪漫是真實的，雪落在紅磚屋、維多利亞式街燈上，確實有種只屬於英倫的美。

但到了第二年、第三年，心情往往變得實際得多。腦海裏浮現的，不再只是風景，而是結冰的行人路是否安全、孩子上學怎麼安排、車輛會否難以啟動。浪漫依然存在，只是學會了與現實並存——這或許正是「真正生活在英國」的一條分水嶺。

倫敦的雪通常不會停留太久。融雪的日子特別冷，地面濕滑，白色的路面慢慢回復成熟悉的灰。交通逐漸回復正常班次，上班上學如常進行，城市再次加快腳步。

雪會再來，也會再融。而我們，正在這座城市裏，一步一步地生活下去。





