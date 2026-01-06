美軍抓馬杜羅帶來的衝擊與啟示

美國總統特朗普命令美軍轟炸委內瑞拉境內軍事目標，並派遣美軍特種部隊前往該國首都加拉加斯，抓捕委內瑞拉總統馬杜羅和其夫人，再帶到紐約，在美國法庭上指控他們與被美國定義為恐怖主義組織的毒品集團販運毒品到美國。這和30多年前美軍入侵巴拿馬、抓捕該國領導人諾列加如出一轍。國際社會對此普遍持反對和批評態度，因為這明顯違反了國際法，而特朗普隨後的一些言論再次震驚全世界，讓美國的北約盟友也坐立不安。特朗普不僅威脅委內瑞拉的鄰國哥倫比亞、一貫反美的古巴，而且還堅持認為，美國必須擁有屬於丹麥國土的世界第一大島——格陵蘭，這意味著北約盟國的領土可能會成為美國的下一個目標。

美國盟友忐忑不安，面對危機有口難言

特朗普去年再次就任總統後，屢屢暴露出要為美國擴張領土的野心。他主張美國應該擁有格陵蘭，因為當地豐富的礦產資源對美國很重要。丹麥和歐洲多國都對他的言論予以駁斥，各國領導人紛紛強調，美國必須尊重丹麥的主權和領土完整，不可違反國際法。但特朗普並不死心，去年聖誕節前他又找了個「理由」重提兼併格陵蘭。他說格陵蘭關係到美國的國家安全，並任命路易斯安那州州長藍綴(Jeff Landry)作為協調格陵蘭事務的特使，負責推動兼併格陵蘭。丹麥政府對此提出強烈抗議，傳召美國駐丹麥大使表達嚴正立場，要求美國尊重丹麥的領土主權。

在美軍抓走馬杜羅夫婦之後，白宮副幕僚長米勒(Stephen Miller)的夫人在社交媒體上發出一張美國國旗覆蓋格陵蘭的圖片，還在圖片上邊寫了一個英文字「SOON（很快了）」，引起各界高度關注。由於米勒身兼國土安全顧問且深受特朗普信任，經常出入橢圓形辦公室，人們懷疑這是白宮在發出訊號，預示美國下一步可能要強奪格陵蘭。當記者在空軍一號專機上問到相關問題時，特朗普振振有詞地回答，從國家安全角度來說，我們需要格陵蘭。他還說，俄羅斯和中國的船在（格陵蘭）周邊地區很多很多，（在保證安全方面） 丹麥應付不了。但美國全國廣播公司(NBC News)引述丹麥皇家國防學院專家的話，反駁了特朗普的說法，指出「那些（中俄）船隻根本不存在(do not exist)」。

白宮副幕僚長米勒的夫人在社交媒體上發出一張美國國旗覆蓋格陵蘭的圖片，並寫上「SOON」，引起各界關注。 （網上圖片）

特朗普最新的表態讓一些歐洲國家領導人十分尷尬，民眾難免緊張，即使在關係到歐洲國家主權的問題上，這些政客竟然不敢公開批評特朗普的言論。人們不禁要問，如果特朗普認為美國需要哪塊土地，就可以奪取哪塊土地，被掠奪的國家還要不要捍衛國家領土？當事國丹麥的女首相弗雷德里克森鄭重要求美國停止威脅親密盟友，但其他國家的領導人卻不敢實話實說，英國首相施紀賢僅向BBC表示，只有丹麥王國和格陵蘭有權決定格陵蘭的前途。一些英國人對他的說法表示極度不滿，認為他過於軟弱，英國應該主持公義，嚴厲譴責特朗普。

除了丹麥，美國的另一個盟友加拿大可能也難免鬱悶，因為特朗普多次公開談到，加拿大應該成為美國的第51個州。他在打響關稅戰之後還說，如果加拿大成為美國的第51個州，加拿大產品銷往美國就不用交關稅了。這種強盜邏輯讓加拿大人義憤填膺，加拿大總理卡尼去年5月訪美期間，在白宮與特朗普一起見記者時斬釘截鐵地表示，加拿大絕對不賣，永遠不可能賣(Canada is not for sale, it won’t be for sale, ever.)。

卡尼去年5月訪美期間，斬釘截鐵地表示加拿大永遠不可能賣。(AP)

如果特朗普這次得手之後，繼續推動他擴大美國領土的「宏圖大業」，格陵蘭和加拿大應該是最危險的。為了美國的利益，他可以完全不理盟友之情，更不會在乎國際公理，因為他的信條是美國優先(America first)，為此他會不擇手段。

誤讀《國家安全戰略》，未能預判武力抓人

一旦明白了特朗普的思路，就可以發現，很多人大概誤讀了不久前公布的美國《國家安全戰略》，沒預料到特朗普所謂的「專注西半球」會演變成對拉美國家的軍事行動。

美國政府上月公布的《國家安全戰略》被外界稱為「特朗普時代的門羅主義」，很多人將其解讀為美國將在國際事務中更加專注於西半球事務，不再做世界警察。這是因為特朗普2024年再度競選總統時表現出所謂的「孤立主義」傾向，經常批評美國以往在外國搞政權更替和國家建設是在浪費美國的錢，他絕對不會大灑金錢為他國做事，因此有不少人低估了特朗普政府對委內瑞拉採取武裝行動的可能性，忽略了一些明顯的跡象。

不久前，美國開始在加勒比海地區針對性攔截、扣押從委內瑞拉開出的運油船，並且調動美軍特種部隊前往該地區。英國有前情報分析專家當時在電子媒體訪談中表示，顯然美國情報人員已經進入委內瑞拉，掌握了該國很多重要信息，採取下一步軍事行動只待時機成熟。他具體講述了特種部隊以往在美國海外軍事行動中的作用，並分析了美國軍事力量集結在加勒比海的指揮系統，講得合情合理。英國是西方「五眼聯盟」成員，英美情報機構長期合作，因此英國專業人士熟悉美國軍方和情報部門的操作流程，能較早掌握軍事行動之前局勢變化的各種跡象。這一判斷給我留下深刻印象，我當時就想，恐怕英國政府內早已掌握更多美軍調動的情報，但其他國家的人未必能意識到。現在看來，英國專家的研判是非常準確的。根據媒體近日的報道，美國情報人員很早就在委內瑞拉收買馬杜羅政府內的關鍵人物，現在肯定仍有線人在為美國提供各種情報和策應。

在抓捕馬杜羅和其夫人前，美國的情報人員料早就掌握委內瑞拉的重要資訊。(AP)

對很多國家來說，由於沒能及時掌握關鍵信息並作出準確預判，事發之後也就難以啟動全面有效的應對預案，在保護本國利益尤其是經濟利益方面，恐怕會心有餘而力不足，這是一個需要汲取的教訓。

殺雞儆猴威嚇拉美，阻止中國勢力蔓延

美國政府違反國際法的野蠻行動，對拉美地區一些國家構成了新的壓力，除了因為特朗普公開威脅哥倫比亞和墨西哥兩國，還因為有些國家的領導人難免會擔心，美國是否已派人滲透到自己身邊。特朗普嘴上沒說，但美國的目標其實還包括打壓中國在拉美地區的影響力，因為中國透過在拉美國家投資，近年來在該地區的聲望明顯提升，不少拉美國家與中國建立了各種合作關係，委內瑞拉只是其中之一。

委內瑞拉是全世界已探明石油儲量最多的國家，而中國一直是委內瑞拉原油的主要買家，中國認為中委石油貿易是國與國之間的正常貿易往來。當美國對委內瑞拉實施金融制裁時，中委雙邊貿易引入了人民幣結算，中國企業在委內瑞拉也有大量投資，這一切對維護該國經濟和就業起到重要作用。馬杜羅2023年9月訪問中國期間，雙方發表聯合聲明，宣布建立全天候戰略夥伴關係，這是美國不願見到的。

馬杜羅2023年9月訪問中國，之後發表聯合聲明，宣布建立全天候戰略夥伴關係。(AP)

特朗普政府的對外政策，側重於幫美國企業在世界各地賺錢。他公開承認，在對委內瑞拉採取軍事行動之前和之後，他都與美國石油行業領導人進行過交流，可見美國的下一步行動，將按照他與油企高管們商定的計劃來進行，目標是幫助美國企業向委內瑞拉石油行業投資，以恢復該國石油產量，最終目標是讓美國大企業不受限制地開採和銷售委內瑞拉的石油，這無異於赤裸裸的經濟掠奪。如果他的「陽謀」得逞，中國企業的投資和利益難免受到損害，並對中國獲得穩定的能源供應帶來負面影響。

美國希望恢復秩序，幫助油企進駐賺錢

委內瑞拉副總統羅德里格斯已經宣誓就任臨時總統，但特朗普說，美國目前在委內瑞拉掌權(we are in charge)，並會一直持續到能夠完成一個安全、適當、審慎的過渡。由於美國沒有派兵佔領委內瑞拉，所以他需要一個願意與美國合作的委內瑞拉政府，以促進該國恢復正常秩序，否則難以讓美國石油巨頭順利接管委內瑞拉國有企業，難以幫美國公司賺錢。對比美軍20多年前入侵伊拉克的歷史，可以看到美國現在急缺一個聽美國指令的委內瑞拉政府。當年是由指揮美軍攻佔伊拉克的軍方領導人和後來從華盛頓派去的文職官員一起，在當地知名人士中篩選，讓一批伊拉克人組成新政府，但由於這些人在當地缺乏民意支持，再加上伊拉克各宗教派別的爭權奪利，導致戰火停息後多年，仍難以恢復大規模生產原油。

特朗普這次行動的其中一個目標，是讓美國大企業不受限制地開採和銷售委內瑞拉的石油。(AP)

估計特朗普的團隊已經研究過美國在伊拉克的教訓，所以現在願意讓羅德里格斯做臨時總統，雖然知道她的政治立場可能與馬杜羅並無分別，不太可能被美國收買，但相信她有能力盡快在委內瑞拉恢復秩序，從而避免出現權力真空，導致不同勢力冒起、治安環境惡化，令美國油企盼望的好日子遙遙無期。卡達菲倒台後，利比亞的亂局就是如此，美國肯定會極力避免重蹈覆轍，但事態究竟會如何發展，仍然存在多種可能性，因此需要隨時關注各種因素，包括大國之間的互動。