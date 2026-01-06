歡迎回來

66歲胡慧中擁有少女心，與女兒何嘉珍穿宮廷裝扮演公主
娛樂新聞

66歲胡慧中擁有少女心，與女兒何嘉珍穿宮廷裝扮演公主

娛樂
娛樂
TEXT:wong lin lin rachel

　　80年代武打女演員胡慧中，曾與林青霞、胡因夢、林鳳嬌並列「台灣四大美女」，自從他跟前民政事務局局長何志平結婚後，育有可愛女兒何嘉珍。何嘉珍已24歲開始工作，去年簽約模特兒公司，對於自己圓潤的體態感自豪，經常自稱「大碼女孩」。胡慧中與女兒早前在哈爾濱旅行時一起易服變身做公主，難得66歲的胡慧中，仍然保持一夥少女心。

 

Read more：南紅罕有復出演出｜91歲泰國登台表演折子戲，公開長壽養生秘訣

 

　　66歲胡慧中與何志平婚後育有女兒何嘉珍，母女情深經常一起周圍旅行，近日女兒何嘉珍在個人社交平台分享生活照片，剛踏入2026年何嘉珍貼出與父親何志平、母親媽胡慧中及嫲嫲的合照，並許下新年願望：「2025殺青！2026開機！新劇本主線：暴富、少多想、少生氣！」

 

66歲胡慧中擁有少女心，與女兒何嘉珍穿宮廷裝扮演公主

66歲胡慧中擁有少女心，與女兒何嘉珍穿宮廷裝扮演公主

 

　　除了一家四口合照外，何嘉珍更跟母親胡慧中玩角色扮演，母女齊齊換上西洋宮廷裝，胡慧中更流露出一片少女心，她戴上皇冠、手拿權扙，擺出多個甫士影相，猶如童話故事中的公主們。胡慧中喜歡每去一個地方旅行，也會穿上當地的服裝，胡慧中同樣也在個人社交平台分享照片，當中看到之前跟家人去過不同地方過冬的照片，除了去台灣外，也去了哈爾濱欣賞雪景。早前前往蒙古的時候，她便穿上當地民族服裝，扮演蒙古郡主打卡留念。

 

66歲胡慧中擁有少女心，與女兒何嘉珍穿宮廷裝扮演公主

 

　　胡慧中透露去年曾患上感冒，一度要取消所有行程，沒有外出留在家中足足睡了一星期。康復後她曾經到尖沙咀閒逛，並拍片在社交平台分享時，但有網民覺得她步履蹣跚現老態。

 

66歲胡慧中擁有少女心，與女兒何嘉珍穿宮廷裝扮演公主

 

　　至於女兒何嘉珍轉眼已長大成人，現時24歲已投身社會工作，而且跟母親一樣熱愛做幕前，近年努力經營其社交平台做KOL，兼且做才女推出詩集，她去年簽約香港及內地的模特兒公司作多方面發展。何嘉珍擁圓潤的身型，但仍然充滿自信，以「肥胖也可以美」的理念，曾大方公開自己體重接近200磅，還笑言自己是「大碼模特兒」。不過為了做成功的KOL也積極減肥起來，曾分享打拳的照片。

 

Tags:#胡慧中#何嘉珍#何志平#星二代#影視娛樂#娛樂新聞
