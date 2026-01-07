2025年10月2日恒指見出27381高位後，就反覆橫行及回調；到12月16日見出25086的低位後，又逐步回升。目前技術走勢形態良好，有望續升，回見2025年27381的高位。

阿爺有心撐市，在25000區三度呈底支持。然市場在三日升逾千點後，應有個回調。見幾多，下見26580可以，下見26300也不為過，走著瞧，但之後阿爺政策還是有支撐的。

華西證券指出，2026年是多個正面因素疊加的「大年」，牛市基礎仍扎實，且春季躁動已提前演繹：一是宏觀政策周期來看，2026年作為十五五開局之年，多部門正密集出台配套產業政策和投資規劃，同時財政貨幣政策的協同發力，為市場營造了友好的流動性環境；二是資金層面，12月以股票型ETF為代表的機構資金出現搶跑，後續保險資金「開門紅」疊加匯率升值驅動下外資回流，增量資金入市有望強化春季行情趨勢；三是基本面預期與產業周期來看，隨著PPI降幅收窄，預計2026年企業盈利進入溫和復甦通道，對盈利拐點的博弈將成為行情的重要支撐。

銀河證券發布研報稱，12月人工智能板塊維持震盪走勢，小幅微跌，成交量萎縮，12月受到國內外多重因素影響，市場整體呈現出一定分歧，以短期內題材交易機會為主導，該行認為市場目前對日本央行加息、美聯儲減息預期已經充分演繹，當前仍然在政策、業績披露空窗期，資金仍然相對集中在業績有望持續兌現的AI硬件如光模塊、PCB等領域，科技板塊內部呈現分化結構，當然該行也看到部分AI應用公司三季報業績出現邊際好轉，當前節點該行仍然建議左側布局人工智能板塊中有業績支撐細分領域及龍頭公司。

華福證券發布研報稱，發展固態電池已成為行業共識、全球競爭賽點：理論上能實現高比能、高安全性的固態電池體系，是全球公認的顛覆性技術。減少液態電解質含量，提升固態電解質佔比，逐步實現固態化，是行業發展共識。由此帶來的對材料體系、裝備體系的顛覆，逼使全球企業、研究團隊展開新一輪的創新競爭，避免在新技術方向上的掉隊風險。2027年實現小批量生產、工藝定型，基本上是國內外企業一致預期的重要時間節點。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

