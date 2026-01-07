ELN也是可靠的定息工具？

各位，今日是2026年第一次和大家見面，再次祝各位新年快活，下半場活得比上半場更精彩。

上次提到，債券是最主要的退休理財定息工具，為了配合人口老化的大趨勢，政府在幾年前開始推出債券，尤其是針對長者或退休人士的銀色債券，實在是一種不可多得的定息工具。

除此之外，市場上還有沒有其他定息工具？其實是有的，不過我想指出，這些工具並非全無風險，或者準確來說，我們是要冒少許風險的。再者，這些工具也是有入場門檻的，同樣準確來說，是要有一定投資經驗才適宜參與的。

因此，我的看法是，如果你不太懂，也不願意在退休的日子再冒任何風險，那就不參與也罷了！

但其實，如果你的退休組合中已經有股票，那麼，我以下想分享的定息工具，你也是可以考慮的，因為這個工具可能比你直接買股票的風險還要低！可靠程度或許比債券稍低，但卻比股票稍高！

我所指的定息工具就是Equity Linked Note，簡稱ELN，中文一般譯做股票掛勾票據。

投資ELN所收的「利息」是否高，取決於掛勾股票的波幅。(Shutterstock)

首先，讓我簡單講解一下何謂ELN。買入ELN者，背後是沽出了一份跟某股票掛勾的認沽期權，所以可以收到一筆期權金，也就是銀行常叫的「利息」。認沽期權是期權的一種，即看淡後市，而如果「沽出認沽期權」，就是「有限度看好後市」（負負得正的結果）。

只要在到期日時，相關股票的股價，不低於議定好的行使價，而這行使價通常會低於你買入該票據時，相關股票的市價，你便可以將該筆「利息」袋袋平安！

有一點很重要的是，如果你掛勾的股票在到期日時，只是稍為高於議定好的行使價，你已經可以賺到所謂的「高息」，根本不需要該股票大升。所以，剛才我說，買入ELN或沽出認沽期權，其實是「有限度看好後市」的一種投資策略，因為即使該股票大升，也與你無關。

好了，萬一你掛勾的股票在到期日時低於議定好的行使價，你便要用議定好的行使價買入該股票，而不能收回你的投資，即俗稱要「接貨」了。

另外，你所收的「利息」是否高，主要取決於該掛勾股票的波幅。如果是高波幅的股票，即升跌幅度很大的股票，你收到的「利息」就高；如果是低波幅的股票，你收到的「利息」就不會太高。

好了，如果大家未曾聽過ELN，或者聽過，但未參與過，也最好先消化一下我上文所說的資料，下次我再和大家分享投資ELN要注意甚麼，尤其是退休人士需要留意的事。

作者電郵：lkslo@yahoo.com