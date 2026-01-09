歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
本欄是一個和投資有關的專欄，但主要集中分享我在基金和債券方面的經驗和想法。
理財智慧

理財比投資更重要？

基金債券攻略
凌風
基金債券攻略

　　今日是2026年第一次和大家見面，在此先祝各位讀者新年進步，事事如意，身體健康，投資順風順水。

 

　　本欄是一個和投資有關的專欄，但主要集中分享我在基金和債券方面的經驗和想法。

 

　　但為甚麼是基金和債券這個組合？其實，我沒有向老編詳細查詢過，當日獲邀撰寫這個專欄時，只認為自己在這兩方面也有一定經驗，可以和大家分享心得而已！

 

　　但如果要回答這個問題，我可以這樣說，在整個金融投資的光譜中，某些高風險的投資，例如今時今日年輕一代較熱衷的加密貨幣等等，可能就是光譜中的一個極端；又或者，一些以按金形式參與的衍生工具也屬這一極端。

 

　　另一邊的極端就是無風無浪的銀行存款。而債券和基金，大致上就介乎於兩者之間。

 

理財比投資更重要？

理財不光是將資產增值的學問，還要懂得如何規避風險。(Shutterstock)

 

　　我絕對相信，這個世界不是所有人都喜歡高風險投資，同樣地，也不是所有人都完全保守地只存款在銀行的。我認為，願意冒適當風險，將資產分配於不同領域，才是精明的投資，或者說理財策略。

 

　　因此，基金和債券絕對是有市場的一些理財工具。事實上，所謂先求知後投資，我們也必須深入認識後才參與，所以，本欄就負起這個投資者教育的角色。

 

　　何謂投資？從理論上來說，就是將你手上擁有的資金，暫時放棄它們可以為你帶來的滿足感，並鎖定在某些工具之上，期望在一段日子之後，可以賺取比通脹更高的回報。這是一個微觀的操作。

 

　　那麼，何謂理財？我認為，理財是指你如何調配手上的所有資源（即資金或資產），以滿足你不同人生階段的財務目標。這是一個宏觀的操作。

 

　　但我要補充一下，理財不光是將資產增值的一種行為，除了增值之外，也是要懂得如何規避風險，將這些風險帶來的損失減至最低，才是及格的理財規劃，也因此，稅務和保險也是理財的重要環節。

 

　　回說投資。我個人認為，投資或許真的不是每個人都需要，或者想要，但理財卻是每個人都必要的。富人需要理財，窮人也要理財，兩者的分別只是金額不同或規模不同而已！

 

　　有人說，讀書和不讀書的分別，就是在自己未來的工作上，到底有選擇權還是沒有選擇權的分別。同樣地，理財和不理財的分別，就是在自己未來的生活上，到底是有選擇權還是沒有選擇權的分別。

 

　　希望這些反思，能為大家在新的一年帶來更豐盛的人生。

Tags:#基金債券攻略#財務#投資#財富管理#基金#債券#風險管理#財務規劃#稅務#保險#加密貨幣
Add a comment ...Add a comment ...
2026下半年才減息？
更多基金債券攻略文章
2026下半年才減息？

投票區

巴士安全帶新例正式實施
636
|
6

你認為新例對提升乘車安全有多大幫助？

非常大
28%
有一定幫助
13%
幫助不大
20%
幾乎無幫助
39%
無意見
0%
投票期：2026-01-26 ~ 2026-02-26
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處