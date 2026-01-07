歡迎回來

謝賢舊愛Coco收2000萬掟煲費？ 富泰現身受訪揭12年拍拖情史
娛樂新聞

謝賢舊愛Coco收2000萬掟煲費？ 富泰現身受訪揭12年拍拖情史

娛樂
娛樂
TEXT:wong lin lin rachel

　　89歲謝賢（四哥）與前妻狄波拉離婚後，與來自上海的Coco爆出「爺孫戀」，二人拍拖12年後在2018年分手。Coco近日現身接受訪問大爆二人情史，期間大讚謝賢甚有紳士風度，十分愛錫女友。外傳當年分手後Coco收2千萬分手費，她並沒有直接否認，但她生活富泰，經常周遊列國，打扮似足闊太。

 

Read more：66歲胡慧中擁有少女心，與女兒何嘉珍穿宮廷裝扮演公主

 

　　謝賢入行以來，只有5段感情他曾承認，分別是嘉玲、蕭芳芳、甄珍、狄波拉（拉姑）及Coco。謝賢與狄波拉結婚後，育有一對子女謝霆鋒及謝婷婷，分手後，二人各自有新生活，謝賢戀上比他年輕49歲的上海女友Coco。

 

謝賢舊愛Coco收2000萬掟煲費？ 富泰現身受訪揭12年拍拖情史

 

　　謝賢與Coco展開的一段「爺孫戀」，雖然不被外間看好，甚至覺得他是「玩玩下」，但他們拍拖長達12年。拍拖的時候，經常被影到二人出雙入對，謝賢甚至大方地帶她出席公開場合。謝賢對Coco愛護有加，更曾經津貼她到英國留學進修，而且照顧起居飲食，不過最後卻分手。近年謝賢已少有露面，早前被影到坐輪椅外出，老態盡現。

 

謝賢舊愛Coco收2000萬掟煲費？ 富泰現身受訪揭12年拍拖情史

 

　　當年分手後，Coco生活無憂，熱愛周遊列國四處旅行，特別喜歡去歐洲。已經40歲的她近日接受內地傳媒訪問，打扮變得成熟，而且身形豐滿圓潤了不少，似足一位闊太。她詳談了與謝賢拍拖時的生活，大讚對方細膩、溫暖，而且很有紳士風度。

 

謝賢舊愛Coco收2000萬掟煲費？ 富泰現身受訪揭12年拍拖情史

 

　　Coco口中的謝賢相當溫柔，時時刻刻也會照顧到女性的感愛，在一起的日子裡，謝賢從未責備她。她自言年少貪玩經常夜蒲，謝賢不時提點她，並勸她少喝酒：「你回家太晚了，別人跟我說了，你要注意不要喝那麼多酒，女生喝醉了容易失態。」處處的關心，令Coco感動。

 

謝賢舊愛Coco收2000萬掟煲費？ 富泰現身受訪揭12年拍拖情史

 

　　Coco還重提二人相識經過，當年傳聞二人於酒吧內認識，遭Coco否認，她憶述當年在上海一間咖啡店初見面，由朋友介紹下相識。謝賢當時已經對她一見鍾情，十分主動，二人不久後便相戀。另外，有傳二人分手時，謝賢給她2千萬作分手費當補償，Coco並沒有正面否認。

 

 

謝賢舊愛Coco收2000萬掟煲費？ 富泰現身受訪揭12年拍拖情史

 


　　謝賢打扮風流倜儻，形象似花心，當日坊間傳聞，Coco曾有段時間想生兒育女，但謝賢自知年事已高，並沒有能力照顧小朋友而拒絕，最後決定分手。謝賢曾在訪問時表示，自己在性方面很檢點，並且對愛情十分專一。

 

　　娛樂圈間不正一對「爺孫戀」，75歲李龍基與39歲王青霞相戀14年，到達談婚論嫁階段，李龍基誓言要娶對方。不過王青霞後來被踢爆在內地已結婚生仔，李龍基似乎被蒙在鼓裏，原來自己一直是第三者，無奈哭訴，但仍然大方祝福對方。

 

Tags:#謝賢#狄波拉#謝霆鋒#謝婷婷#Coco#爺孫戀#影視娛樂#娛樂新聞
