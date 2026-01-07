GLOBAL Wednesday｜重磅經濟數據本周來襲｜CES大會有咩好炒？
嘉賓：光大證券國際環球市場及外匯策略師 湯麗鴻
美國12月非農數據就快出爐，Kimmy點睇？數據靚仔又會唔會影響美聯儲減息？CES大會新科技齊登場，Nvidea黃仁勳宣布新一代AI晶片，仲有冇其他好炒？
影片網址：https://www.youtube.com/live/xYW2gS4OKYs?si=AunFSii9ghEfHDG5
►把時間軸拉到01:53開始 — 節目開始
