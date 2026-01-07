AIA嘉年華限時優惠：學生平日免費入場、「冬日世界雜技團」門票買一送一

AIA嘉年華（友邦嘉年華）推出限時學生及長者優惠，包括學生平日免費入場，以及學生與年滿60歲合資格長者同享的「冬日世界雜技團」買一送一門票優惠。

由即日起至2月13日期間，凡持有有效學生證人士均可於平日（1月9日及16日除外）免費入場。學生只需在票務處出示有效的實體或電子學生證，即可免費換領當日門票一張。入場後可以挑戰驚險刺激的機動遊戲，在遊戲攤位贏取獨家毛公仔獎品，更可品嘗各式美味小食，並探索不同的沉浸式主題裝置，盡享各種節日樂趣。

另外，學生及60歲或以上長者更可專享「冬日世界雜技團」於平日場次買一送一優惠，與親友一起沉浸於精彩絕倫的奇幻雜技表演體驗。學生或長者只需於網上購買門票時（購票連結：https://www.aiacarnival.com/zh-hant-hk/circus-tickets）輸入對應優惠碼「CIRCUSSTUDENT」（學生適用）或「CIRCUSSENIORS」（長者適用），並於入場時出示有效學生證或年齡證明，即可兌換此獨家禮遇。這場由國際知名Gandeys Circus製作、長達60分鐘冬季主題雜技表演匯聚全球頂尖表演者，呈現引人入勝的演出與高難度雜技，讓觀眾透過這場世界級娛樂盛宴，共享冬日節慶的奇妙時刻。

AIA Carnival友邦嘉年華

日期：即日起至3月1日

地點：中環海濱活動空間 （中環龍和道9號）

門票︰成人 $140起、3至11歲兒童 $95起

開放時間：高峰時段及普通時段 11am–11pm、非高峰時段 12pm-10pm

網址：https://www.aiacarnival.com/zh-hant-hk