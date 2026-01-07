歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
AIA嘉年華限時優惠：學生平日免費入場、「冬日世界雜技團」門票買一送一
著數優惠
香港周圍遊

AIA嘉年華限時優惠：學生平日免費入場、「冬日世界雜技團」門票買一送一

玩樂假期
玩樂假期
TEXT:Katty WuPHOTO:Facebook@AIA Carnival

　　AIA嘉年華（友邦嘉年華）推出限時學生及長者優惠，包括學生平日免費入場，以及學生與年滿60歲合資格長者同享的「冬日世界雜技團」買一送一門票優惠。

 

　　由即日起至2月13日期間，凡持有有效學生證人士均可於平日（1月9日及16日除外）免費入場。學生只需在票務處出示有效的實體或電子學生證，即可免費換領當日門票一張。入場後可以挑戰驚險刺激的機動遊戲，在遊戲攤位贏取獨家毛公仔獎品，更可品嘗各式美味小食，並探索不同的沉浸式主題裝置，盡享各種節日樂趣。

 

AIA嘉年華限時優惠：學生平日免費入場、「冬日世界雜技團」門票買一送一

AIA嘉年華限時優惠：學生平日免費入場、「冬日世界雜技團」門票買一送一

 

　　另外，學生及60歲或以上長者更可專享「冬日世界雜技團」於平日場次買一送一優惠，與親友一起沉浸於精彩絕倫的奇幻雜技表演體驗。學生或長者只需於網上購買門票時（購票連結：https://www.aiacarnival.com/zh-hant-hk/circus-tickets）輸入對應優惠碼「CIRCUSSTUDENT」（學生適用）或「CIRCUSSENIORS」（長者適用），並於入場時出示有效學生證或年齡證明，即可兌換此獨家禮遇。這場由國際知名Gandeys Circus製作、長達60分鐘冬季主題雜技表演匯聚全球頂尖表演者，呈現引人入勝的演出與高難度雜技，讓觀眾透過這場世界級娛樂盛宴，共享冬日節慶的奇妙時刻。

 

AIA嘉年華限時優惠：學生平日免費入場、「冬日世界雜技團」門票買一送一

AIA嘉年華限時優惠：學生平日免費入場、「冬日世界雜技團」門票買一送一

 

AIA Carnival友邦嘉年華

日期：即日起至3月1日

地點：中環海濱活動空間 （中環龍和道9號）

門票︰成人 $140起、3至11歲兒童 $95起

開放時間：高峰時段及普通時段 11am–11pm、非高峰時段 12pm-10pm

網址：https://www.aiacarnival.com/zh-hant-hk

Tags:#香港周圍遊#友邦嘉年華#AIA嘉年華#著數優惠#長者優惠#學生優惠#冬日世界雜技團
Add a comment ...Add a comment ...
愛協「全城狗狗行善日2026」：寵物狗可首度踏上港鐵＋香港迪士尼慈善步行活動＋寵物嘉年華
更多玩樂假期文章
愛協「全城狗狗行善日2026」：寵物狗可首度踏上港鐵＋香港迪士尼慈善步行活動＋寵物嘉年華

投票區

美國擬取得格陵蘭控制權？
129
|
5

你認為美國在未來12個月內，會否採取實質行動以推進「取得格陵蘭控制權」？

會，勢在必行
68%
不會，只屬姿態
23%
不確定
7%
無意見
2%
投票期：2026-01-12 ~ 2026-02-12
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處