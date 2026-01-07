歡迎回來

第31屆評論家選擇獎賽果：「甜茶」Timothée Chalamet摘影帝，里安納度《一戰再戰》奪最佳影片
娛樂新聞

第31屆評論家選擇獎賽果：「甜茶」Timothée Chalamet摘影帝，里安納度《一戰再戰》奪最佳影片

娛樂
娛樂
TEXT:wong lin lin rachel

　　作為奧斯卡重要前哨戰之一的2026第31屆「評論家選擇獎」（Critics' Choice Awards），日前公布得獎名單，由里安納度（Leonardo DiCaprio）主演的《一戰再戰》摘下最佳影片、導演、改編劇本獎。Timothée Chalamet憑《Marty Supreme》獲最佳男主角、Sarah Snook憑《All Her Fault》獲最佳女主角成為頒獎禮亮點。

 

Read more：奧斯卡2025｜艾哲倫保迪22年後再奪最佳男主角，米姬麥迪遜擊敗狄美摩亞，《阿諾拉》成大贏家奪5獎項【得獎名單】

 

　　2026第31屆評論家選擇獎由《One Battle After Another》（一戰再戰）與《Sinners》（罪人們）成為大贏家，Timothée Chalamet與Jessie Buckley成為最佳男、女主角，而Sarah Snook在電視界別上有出色表現而被加許。

 

第31屆評論家選擇獎賽果│「甜茶」Timothée Chalamet摘影帝，里安納度《一戰再戰》奪最佳影片

第31屆評論家選擇獎賽果│「甜茶」Timothée Chalamet摘影帝，里安納度《一戰再戰》奪最佳影片

 

　　Timothée Chalamet憑電影《Marty Supreme》（橫衝直闖）獲頒最佳男主角獎，成為出爐影帝的他是全晚焦點。他於台上致謝時感激導演Josh Safdie拍出這個好劇本：「你講述了一個有缺陷卻懷抱夢想的男人的故事，你沒有向觀眾表示甚麼是對、甚麼是錯。我認為我們都應該講述這樣的故事，感謝你讓我實現了這個夢想。」  同時，他亦感謝女友3年來的陪伴，令生活充實。

 

　　Timothée Chalamet只得30歲，已經是荷里活電影界的寵兒，在29歲時於美國演員工會獎（簡稱SAG）奪得影帝，創下大會紀錄最年輕的影帝紀錄。由於為他的名字「Timothée」的發音和姓氏「Chalamet」的開頭，在中文聽起來很像「甜茶」，所以亞洲粉絲愛稱呼他為甜茶。

 

第31屆評論家選擇獎賽果│「甜茶」Timothée Chalamet摘影帝，里安納度《一戰再戰》奪最佳影片

第31屆評論家選擇獎賽果│「甜茶」Timothée Chalamet摘影帝，里安納度《一戰再戰》奪最佳影片

 

　　至於由里安納度主演的《一戰再戰》（One Battle After Another），在今次頒獎禮上獲得14項提名，最後奪得3個大獎：最佳影片、導演、改編劇本獎。可惜，里安納度未能因這部電影成為影帝。電影中，里安納度形象大顛覆，飾演沉淪革命的狂人，與辛潘這位陰險宿敵瘋狂對決。他與女兒維拉（翠絲英菲尼迪 飾）苟活荒野，卻因宿敵（辛潘 飾）重出江湖而風雲變色。愛女神秘失蹤，迫使這個頹廢佬重拾戰火，在烽煙四起中殺出血路！

 

得獎名單：

最佳影片：

《一戰再戰》（One Battle After Another）


最佳男主角：

（Timothée Chalamet）《橫衝直闖》


最佳女主角：

Jessie Buckley《Hament》


最佳導演：

Paul Thomas Anderson《一戰再戰》

 

最佳原創劇本：

Ryan Coogler《罪人們》


最佳改編劇本：

Paul Thomas Anderson《一戰再戰》


最佳特技動作設計：

Wade Eastwood《不可能的任務：最終清算》


最佳配樂：

Ludwig Göransson《罪人們》


最佳電視電影：

《BJ單身日記：戀上小鮮肉》


最佳綜藝節目：

《上周今夜秀》


最佳動畫片：

《Kpop 獵魔女團》


最佳歌曲：

《Golden》《Kpop 獵魔女團》

最佳劇情類影集：

《匹茲堡醫魂》


最佳劇情類影集女主角：

Rhea Seehorn《萬中選一》（Pluribus）


最佳劇情類影集男主角：

Noah Wyle《匹茲堡醫魂》


最佳劇情類影集男配角：

Tramell Tillman《人生切割術》


最佳劇情類影集女配角：

Katherine LaNasa《匹茲堡醫魂》


最佳女配角：

Amy Madigan《凶器》（Weapons）


最佳男配角：

Jacob Elord《科學怪人》（Frankenstein）


最佳喜劇類影集：

《片廠風雲》（The Studio）


最佳喜劇類影集女主角：

Jean Smart《天后與草莓》


最佳喜劇類影集男主角：

Seth Rogen《片廠風雲》


最佳喜劇類影集男配角：

Ike Barinholtz《片廠風雲》


最佳喜劇類影集女配角：

Janelle James《小學風雲》（Abbott Elementary）


最佳選角與整體演出：

Francine Maisler《罪人們》


最佳限定劇集：

《混沌少年時》（Adolescence）


 最佳限定劇或電視電影女主角


Sarah Snook《都是她的錯》（All Her Fault）


最佳限定劇或電視電影男主角：

Stephen Graham《混沌少年時》


最佳限定劇或電視電影男配角：

Owen Cooper《混沌少年時》

 

最佳限定劇或電視電影女配角：

Erin Doherty《混沌少年時》


最佳年輕演員：

Miles Caton《罪人們》


最佳外語片：

《這不只是個間諜故事》（The Secret Agent）


最佳喜劇片：

《脫線神探》（The Naked Gun）


最佳外語影集：

《魷魚遊戲》


最佳動畫影集：

《南方四賤客》（South Park）


最佳攝影：

Adolpho Veloso《火車大夢》 (Train Dreams)


最佳喜劇特輯：

《SNL50: The Anniversary Special》


最佳美術設計：

Tamara Deverell, Shane Vieau《科學怪人》

 

 

 

Tags:#里安納度#Leonardo DiCaprio#一戰再戰#評論家選擇獎#Timothée Chalamet#甜茶#Sarah Snook#影視娛樂#娛樂新聞#電影推介
奧斯卡最佳國際影片｜《破‧地獄》出局，日本《國寶》、台灣《左撇子女孩》成大熱爭入5強
