松本清「天璽天Mall店」開幕優惠：1月8-11日全店9折、消費折實滿$300送「$30優惠券」

日本人氣連鎖藥妝店「Matsumoto Kiyoshi 松本清」進駐啟德Cullinan Sky Mall 天璽·天，開設第17間分店！為優祝新店開業，由1月8日起推出多項限時優惠，包括全店9折、送購物袋及送$30優惠券。姊妹們，如果是日本藥妝的fans，就別錯過這個慳錢的機會！

優惠一：全店9折

1月8日至1月11日，松本清會員可以享用「全店9折」限定優惠。留意，優惠只適用於天璽天店，以及不適用於購買初生配方嬰兒奶粉及無折扣商品。如果不是會員，只需下載松本清會員APP，就可以註冊成為會員，費用全免。

優惠二：購物滿$300送「松本清購物袋」

1月8日至1月11日，每單消費折實滿HK$300即可獲贈「松本清購物袋」1個。優惠只適用於天璽天店，每日限定150個，送完即止。

優惠三：購物滿$300送「$30優惠券」

1月8日至1月18日，每單消費折實滿HK$300即送「HK$30優惠券」1張。「HK$30優惠券」於松本清香港全線分店消費滿HK$300可以使用1張（不可累積使用），使用期由2026年1月19日至2026年2月16日止。

天璽天店精選商品：

matsukiyo 低刺激卸妝油

ARGELAN 有色潤唇膏

matsukiyo LAB 低分子膠原蛋白粉 5000mg

matsukiyo 彈力美肌眼 & 法令紋貼膜

matsukiyo WASHBLACK 去漬劑

松本清 天璽天Mall店

地址：九龍城啟德協調道10號天璽天商場LG樓LG31號舖

營業時間：10am-10pm

IG：https://www.instagram.com/matsukiyo.hk/