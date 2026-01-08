A股有春躁，A股昨日（7日）再升已現14連陽，是A股33年來的最長升市。反之，港股昨日則回調，但港股可有如A股的春躁。

港股在恒生科技指數的支撐下，也可開啟春季攻勢，中期看2026年港股牛市將繼續，盈利、流動性，有望一併驅動行情，或呈現「先揚後抑，再揚再抑」或M字形走勢（見圖一）。

券商分析，都基本看好。

對於2026年A股的走勢，高盛在昨日發布2026中國股票展望報告中，建議2026年超配A股和H股。報告預計，MSCI中國指數和滬深300指數2026年分別上漲20%和12%，主要上漲動力包括上市公司每股收益仍能保持兩位數增長，估值適中以及全球投資者對中國股票的持倉普遍較低。

華西證券指出，2026年是多個正面因素疊加的「大年」，牛市基礎仍扎實，且春季躁動已提前演繹：

一是宏觀政策周期來看，2026年作為十五五開局之年，多部門正密集出台配套產業政策和投資規劃，同時財政貨幣政策的協同發力，為市場營造了友好的流動性環境；

二是資金層面，12月以股票型ETF為代表的機構資金出現搶跑，後續保險資金「開門紅」疊加匯率升值驅動下外資回流，增量資金入市有望強化春季行情趨勢；

三是基本面預期與產業周期來看，隨著PPI降幅收窄，預計2026年企業盈利進入溫和復甦通道，對盈利拐點的博弈將成為行情的重要支撐。

中信證券認為受益於內部的「十五五」催化以及外部主要經濟體的「財政+貨幣」雙寬鬆，港股2026年有望迎來第二輪估值修復以及業績進一步復甦的行情，建議關注科技、大醫療、資源品、必選消費、造紙和航空板塊。

光大證券認為國內政策發力疊加美元走弱，港股未來或繼續震盪上行。港股整體盈利能力相對較強，同時互聯網、新消費、創新藥等資產相對稀缺。此外，儘管港股已經連續多月上漲，但是整體估值仍然偏低，長期配置性價比仍較高。

東吳證券認為，港股從現在進入震盪上行期，仍需將紅利作為底倉，把握上半年的科技成長行情。南向潛在增量資金保險和固收+會繼續增配價值紅利。考慮估值，AH對比視角，南向資金整體會增配港股科技成長股票，但港股科技行情仍會受海外減息節奏和美股科技行情影響，需動態觀察。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）