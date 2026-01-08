美國企圖管治委內瑞拉的狂想曲

美國突襲委內瑞拉並迅速綁架該國總統馬杜羅，震驚全球。更震驚大家的是，其後特朗普在記者會宣稱將接管委內瑞拉直至完成過渡期，而且直白表示還要把委國石油資源據為美國石油公司所有。這有可能嗎？

特朗普一直指摘全球石油儲存量最豐富的委內瑞拉偷走了美國的石油利益，今次乃是要物歸原主，很好笑吧！在一個國家境內的資源應該屬於誰，不是太明顯嗎？在委內瑞拉於1976年國有化石油之前，美國各大石油公司如吸血鬼般榨取，令委國人民無法受益於石油收入，加上於1960年代末，全球石油價格上升，所以委國希望更好地控制這一重要資源，增加國家的財政收入，以改善社會福利和基礎設施，促進國家整體發展。

委內瑞拉將石油國有化，以增加國家財政收入促進發展。(AP)

這個做法合情合理，而且國有化被視為增強國家主權和經濟獨立的方式，以減少外國企業對國內經濟的影響。加上當時冷戰加劇，美國肆無忌憚地干預拉美地區的政治經濟發展，使得不少拉美國家出現反美情緒，國有化被視為一種抵制外部干預的手段。因此不僅委國這樣做，二戰後紛紛擺脫殖民主義爭取獨立的新興主權國家都這樣做。

不過，到了上世紀90年代，委內瑞拉再次向外資開放石油產業，並提供有利外資的優厚條件，吸引得美資的雪佛龍、埃克森美孚、菲利浦斯等紛紛湧至。直至查維斯上台，又把石油國有化，但沒有禁止外資投資，只是國家佔股量必須超過50%，這有利國家發展，同時維持商業有效運作，雪佛龍接受新定條件，其他則選擇撤退。可是，美國卻視國有化如洪水猛獸，特朗普進一步認為自查維斯掀起玻利瓦爾革命開始，美國在該國的石油利益受到「盜竊」，這想法實在荒謬。

目前雪佛龍是唯一在委內瑞拉經營的美國石油巨企 (AP)

自此，美國便大肆妖魔化委國革命政府及其領導人，從獨裁者到毒梟的標籤一一貼上，美國主流傳媒亦配合政府的宣傳機器，結果就這樣把革命政府定性了，不知就裏的讀者和評論人順著美國論述而發揮想象。

我多次出入委內瑞拉及拉美地區採訪，見證了該地區已和上世紀有所不同，公民社會逐漸成熟，民族主義情緒愈見濃烈，許多民眾對外國干涉持反感態度，特別是對美國的干預，君不見今次委國國內的反對派沒有公然站在美國的一邊，甚至和一直敵對的查維斯主義者(Chavismo)暫時放下政治分歧，連成一線對抗外來干預。美國媒體只一味把鏡頭對準邁亞密那些委內瑞拉移民如何歡天喜地，他們能代表委國國內多少民意？

在委內瑞拉首都加拉加斯，民眾上街抗議美國公然侵犯主權。(AP)

在此，我們應該了解到，特朗普為何指現正流亡到海外的大右翼親美派領袖馬查多在國內的支持率不足，不敢貿然扶植她上台。為了穩定局勢，好讓美國石油公司順利進入，惟有維持革命政府原有班底，暫時不敢大動作改朝換代。要知道，委國社會異常分裂，差不多一半人口為查維斯主義支持者，一半屬反對陣營，勢均力敵。美國要非法接管，定必引來強烈的抵抗。

美資石油公司至今仍保持沉默，她們深知特朗普今次的做法實在跨過了紅線，未來發展實在有太多未知之數，況且委國石油屬於重質石油，開採需要重本投資，鑑於前景太不明朗，這包括國內的穩定性和地緣政治的變化，加上聯合國、中俄兩大國和拉美多國都齊聲聲討，如是者，哪家油公司願意輕率下決定？

特朗普欲接管委內瑞拉，令委內瑞拉為美國利益服務，可能只是一首狂想曲而已。