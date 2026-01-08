歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

07
二月
紅磡香港體育館｜中信銀行（國際）呈獻《READY FOR GIN LEE 李幸倪 LIVE IN CONCERT HONG KONG 2026》 紅磡香港體育館｜中信銀行（國際）呈獻《READY FOR GIN LEE 李幸倪 LIVE IN CONCERT HONG KONG 2026》
大型盛事 音樂會
紅磡香港體育館｜中信銀行（國際）呈獻《READY FOR GIN LEE 李幸倪 LIVE IN C...
推介度：
07/02/2026 - 08/02/2026
24
十二月
東涌昂坪360｜《尋秦記》電影版登陸昂坪360　與賓客一同穿越古今 古天樂為電影《尋秦記》特別版 BE@RBRICK揭幕　復刻兵馬俑造型 東涌昂坪360｜《尋秦記》電影版登陸昂坪360　與賓客一同穿越古今 古天樂為電影《尋秦記》特別版 BE@RBRICK揭幕　復刻兵馬俑造型
親子活動
東涌昂坪360｜《尋秦記》電影版登陸昂坪360　與賓客一同穿越古今 古天樂為電影《尋秦記》特別版 B...
推介度：
24/12/2025 - 31/01/2026
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
溫傑星期四｜美股藏暗湧？｜滙控私有恒生後續部署｜新歲推介另類七小福
股市動向
理財智慧

溫傑星期四｜美股藏暗湧？｜滙控私有恒生後續部署｜新歲推介另類七小福

市場最熱點
市場最熱點

嘉賓：香港股票分析師協會理事　溫傑

 

　　美股新年再創歷史新高，係一路長牛定係風急浪高？滙控(00005)私有化恒生，股價從最高位回吐，後續如何部署？此外，比比仲會介紹心水另類股「七小福」，萬勿錯過！

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/D6jgBv3cf2M?si=fjq_vfyaaH7iu7ld

 

►把時間軸拉到01:30開始 — 節目開始

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

───────────── 

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8

 

Tags:#hot talk 1點鐘#溫傑#香港股票分析師協會#港股#恒指#恒生指數#美股 #滙控#滙豐控股#00005#恒生#00011#華能國際電力#00902#中國工商銀行#01398#工行#渣打#02888
Add a comment ...Add a comment ...
溫傑星期四｜理想業績見紅惟股價反覆 點部署？IPO遇見小麵入場費3555元起！｜跟進Google最新進展！
更多市場最熱點文章
溫傑星期四｜理想業績見紅惟股價反覆 點部署？IPO遇見小麵入場費3555元起！｜跟進Google最新進展！

投票區

美國介入委內瑞拉
506
|
6

你認為美方以「打擊毒品」為由發動攻擊，理由是否充分合理？

合理
9%
不合理
90%
無意見
1%
投票期：2026-01-05 ~ 2026-02-05
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處