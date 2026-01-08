歡迎回來

職場生存術｜「做自己」需懂3個「不」，避免自大與失衡
辦公室求生術

職場生存術｜「做自己」需懂3個「不」，避免自大與失衡

我做Marketing
Michael & Derek
我做Marketing

　　好多人返工時成日都好鍾意「做自己」，鍾意講乜都直言、唔鍾意做就唔做。雖然忠於自己並非壞事，但就未必人人都能夠做自己同時亦能職場上安穩。職場做自己結果通常都好兩極化，一係好多人欣賞你，一係好多人討厭你，除非你能力值爆標，有着冇人能取代嘅技能，如果唔係多數結局都係後者。當然你仍可繼續做自己，但記得時常反思以下三個「不」，做個收放自如嘅自己。 

 

不忘自己價值

 

　　「做自己」最重要一點，先要十分「了解自己」。自己有幾多子彈、有幾多斤両、公司內係咪有絕對優勢等，以上就係你做自己嘅本錢。當知道你喺公司／老闆／同事心中嘅價值，你嘅自我先變得有意義，先能夠將本錢變成職場武器。另一方面，亦要了解「自我度」有幾「嚴重」。自我唔係問題，但無止境地自我，好容易會變成自大，而自大過後更變成自以為是。知道自己有幾多斤両叫自我，反之叫自大，兩者一線之差。而過分無知嘅自大，你以為擁有嘅職場武器最終只會傷害自己。

 

不必在意他人睇法？

 

　　我行我素嘅人多數都唔太在意別人睇法。除非你係老闆，忽視他人睇法喺職場上都唔太討好。 別人批評永遠係一面鏡子，你在意，就會見到自己靚／醜嘅樣貌同行為。你不在意，鏡子就會變成別人對你嘅照妖鏡。重點係，我哋對別人睇法嘅「在意度」要幾高，而「在意度」最好係一日。筆者習慣每晚沖涼時，都會回想當日同別人嘅對話，回望一下鏡子裡的我。呢件事情上自我定自大、做法適量定過火、做自己之餘有冇更好選擇等等，再從中找出平衡點。在意一日後，第二日起身就要放下，以平衡點繼續做自己。你可以扮唔在意，同人講「I don’t care」，但其實「今日」你要好在意。

 

不需太誠實

 

　　十分老套一句，但其實筆者多年主管經驗，見到好多人都未能真正活用。首先明白，唔太誠實唔代表一定係講大話。電影「Interstellar《星際啟示錄》」中機械人Tars與人溝通時，係設有誠實度同幽默度，因為作者知道「絕對誠實並非同人類溝通嘅最好方法」。Tars將不誠實用幽默加以包裝，令事情變得簡單。並非要大家完全唔講真話，亦非事事都加點幽默，而係要懂得喺適當情況下為事情包裝，變換成容易接受嘅「人話」。幽默只係一種工具，其他如語言藝術、詐傻扮懵、轉移視線、避重就輕等，唔同包裝紙都有其功效。唔講、遲啲講、換個方法講，其實都可以做自己之餘同時好誠實。提提大家，如你本身並無半點幽默感，請自行搵出屬於自己嘅包裝紙，因為以為自己好幽默嘅人，最終只會換來一個滑稽嘅結局。

 

　　其實以上都係老生常談，但就未必人人能冷靜處理同活用。緊記，就算你今天「做自己」如入無人之境，老套講句「今日留一線，他日好相見」。職場／公司並唔係你屋企，係人哋屋企，好多時都唔到你話事。就算你今天成功做自己，他日出到去行走江湖又係另一回事。以為自己喺舊公司有三頭六臂、做事超班，去到新公司可能只係一隻有六條腳嘅螞蟻。做一個收放自如嘅自己，就能搵出做自己嘅樂趣。

 

Tags:#職場人語#做自己#打工仔#自我價值#自大#自我#自以為是#我行我素#同事#主管#下屬
