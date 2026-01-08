鄭秀文賀歲片《夜王》罕露「事業線」，王丹妮香滑玉背成焦點

2026年賀歲片《夜王》故事內容圍繞活色生香的夜總會，卡士強勁，由黃子華、鄭秀文（Sammi）率一眾艷麗女公關王丹妮、廖子妤、楊偲泳、譚旻萱、李芯駖、林熙彤等在夜夜笙歌的場地工作。電影公司發放新一段宣傳片，公開新一組高質女公關名單。而且片段內十分香艷，王丹妮疑親身上陣赤裸上身演出，而身材平平無其的鄭秀文也露出「事業線」，實在難得罕見！

由吳煒倫繼《毒舌大狀》之後，執導第二部電影《夜王》，即將在今年的賀歲檔期上映，實行與眾尋歡迎馬年。電影公司推出最新預告片段，由黃子華、鄭秀文（Sammi）率一眾艷麗女公關王丹妮、廖子妤、楊偲泳、譚旻萱、李芯駖、林熙彤等夜夜笙歌，閃耀舞場，讓大家置身風月場中盡享溫柔鄉。繼早前率先登場的「東日夜總會」台柱亮麗曝光後，新一組高質女公關香艷登場，身材玲瓏浮凸，有前有後，極具看頭！

（《夜王》電影海報）

預告片中，黃子華、Sammi以老闆、老闆娘相稱，黃子華教一班公關招待客人，還派出金句：「有技巧就唔難，無技巧不如自殘」。為《夜王》道盡色香味俱全的女公關迎笑生涯。

（《夜王》劇照）

片段內更春色無邊，其中一幕王丹妮與盧鎮業（小野）激吻期間，肉緊除掉上衣露出性感玉背，疑似親身上陣演出赤裸上身一幕。而何啟華（阿Dee）則與楊偲泳（Renci）慾火激吻，楊偲泳露出驕人身材，阿Dee艷福無邊。

（《夜王》宣傳片截圖）

素來骨感身材的Sammi在戲中飾演充滿霸氣的夜總會CEO，也難得性感，以低胸裝露出一條深深的「事業線」。導演對她的演出讚口不絕：「Sammi 是一位演甚麼角色觀眾都會喜愛的演員，這種喜愛不單止來自她準確與精妙的演技，還來自一份她身上獨有的魅力。這次找Sammi來演一位霸道總裁，一來是她未嘗試過的角色，二來，Sammi 就是演得幾霸道都好，她突然來一下軟弱，你又會心甘情願替她遮風擋雨。Sammi 用這份魅力去演夜場大家姐『V姐』，無人能及。」

（《夜王》宣傳片截圖）

導演繼《毒舌大狀》後再跟黃子華合作，導演表示：「要他飾演比林涼水（《毒舌大狀》中角色）更市井的角色，夜總會經理『歡哥』，是因為我一直覺得子華身上有一種『仗義每多屠狗輩』的味道。子華可以把市井之徒演得很好看，而又比一般市井之徒高一點點。這點高，反映於上次的爭取公義，今次就是為身邊人仗義。夜場看似無情無義只向錢看，但當中確實有份江湖兒女的義氣存在。歡哥人在江湖，身份卑微但內心強大，一直照顧著身邊所有人，他愛的人受屈辱了受逼迫了，他就幫你反擊打到對手體無完膚。子華演歡哥，不作第二人選。」而導演喜歡黃子華跟Sammi這個組合，把觀眾最喜歡的二人拉在一起，可以在他們身上，看到自己。

（《夜王》宣傳片截圖）

黃子華跟Sammi首次合作，但相當有默契，黃子華表示：「 之前已經很想和Sammi有正式的合作，這次願望成真。」Sammi 也覺得二人性格相似，對於工作一絲不苟，為角色做大量的準備，還有對於角色的理解，所以埋位便充滿默契，大家各自成為戲中的人物時便已經很有火花了。

另外，今次電影中找來大批靚女做夜總會公關，導演更是千挑萬選才有這個組合，再發放新一組東日女公關初登舞場介紹，12位EJ girls演員包括大馬女神Miko Wong黃潔琪、蔡蕙琪Kay、趙君瑜Angelina、王紫影Shadow、馮靖茵、黎紀君Christy、周芷慧Aggie、余樂澄Monique、網紅連花。