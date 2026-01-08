愛協「全城狗狗行善日2026」：寵物狗可首度踏上港鐵＋香港迪士尼慈善步行活動＋寵物嘉年華

由香港愛護動物協會（愛協）主辦，一年一度的寵物界盛事「全城狗狗行善日」，將於3月1日舉行，今年最特別是獲港鐵公司支持及特別安排，將成為香港首個允許中小型寵物狗搭乘港鐵（包括輕鐵及重鐵網絡）的活動！此外，九巴亦將提供專屬寵物巴士服務，為參加者及其毛孩提供安全方便的交通方式。

為推動社會共融，港鐵公司將於活動當日首次開放其鐵路網絡，讓符合要求的中小型狗隻搭乘。參加者需持有「愛協全城狗狗行善日 - 港鐵一日狗狗同行手帶」（手帶），便可在2026年3月1日當日無限次攜犬乘搭港鐵列車。這次活動收入扣除成本後，將全數撥捐愛協用於支援有需要的動物。

購票方法：

● 參加者可於2026年2月20日前經報名系統登記並捐款港幣90元予愛協，以獲取「愛協全城狗狗行善日 - 港鐵一日狗狗同行手帶」，名額為1,200個

● 成功登記後，參加者將收到通知安排領取手帶，於活動當日必須全程佩戴手帶以作識別

當日安排：

● 2026年3月1日，每位持手帶者可攜帶一隻犬隻進入港鐵系統，每程限一犬，主人需支付正常港鐵車費

● 所有狗隻進入港鐵範圍前，必須放置於完全封閉的寵物袋或背包中，並符合港鐵運載行李條件之尺寸要求；在港鐵網絡內禁止使用任何帶輪子的寵物手推車運送狗隻

● 參加者及其狗隻只可於列車最後一卡車廂上落車，並需全程留於該車廂（乘搭輕鐵的安排與現行的「貓狗同行計劃」相同）

● 狗隻於整段旅程中必須全程留在完全封閉的寵物袋或背包內，不可露出任何身體部位，亦嚴禁於車廂內打開寵物袋

● 港鐵職員有權要求查驗參加者的手帶或有效確認電郵

參加者亦可選擇乘坐九巴寵物巴士，由金鐘、北角、旺角、沙田、元朗或將軍澳往返香港迪士尼樂園度假區，來回票價每位港幣90元，狗狗不另收費。由1月12日起，可於KMB1933手機應用程式，選擇「寵物巴士」購買車票。

「全城狗狗行善日」不僅是一場寵物同樂日，更是一項有意義的慈善籌款活動，所籌得的善款將全數用於拯救及復康有需要的動物，推廣動物福利與負責任的飼養文化，並協助愛協為無家可歸的動物尋找溫暖且永久的家園，延續每一條生命的希望。

全城狗狗行善日2026

日期：2026年3月1日（星期日）

網址：https://dogathon.spca.org.hk/

慈善步行活動

起步時間：8:30am

路線：起點及終點均為香港迪士尼幻想道露天場地

全程：5公里（約1–2小時）

寵物嘉年華

時間：9:30am-2pm

地點：香港迪士尼幻想道露天場地

費用：免費