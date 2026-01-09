美國綁架馬杜羅，恐得不償失

從軍事行動角度看，美國這次突襲委內瑞拉，無疑是非常成功的，但從戰略角度而言，這次行動卻是十分失敗，不符美國利益，也不符世界利益。

委國有美國、俄國的雷達，也有中國較早期研製、並非這麼先進的JY-27雷達，但美國通過電子干擾、斷電、直升機低空飛行等多種手段，如入無人之境，連直升機停下來時也無人將它們擊落，委國國防可算失敗。最要命的是，美國一早便找了內奸（傳聞用了5000萬美元收買），委國總統馬杜羅(Nicolas Maduro)的作息規律及住所的設計，美國掌握得巨細無遺，堡壘崩塌是從內部先出現的。

美國在進行突襲前，已透過內奸掌握馬杜羅的作息規律及住所設計。(AP)

為何美國特種部隊這麼厲害？最重要原因是顛覆別國，美國經驗豐富。去年7月在本欄引述過康奈爾大學的政治學家奧陸基(Lindsey O'Rourke)的學術著作，據解密資料顯示，自1947至1989年，美國總共進行過64次隱密的顛覆別國政府行動，明火執杖派兵直接去進行政權更迭的，則有6次。1989年以後未有數據，但其頻率恐怕不會比從前低。其所用的手段使人目不暇給：搜集情報、收買內奸、煽起動亂、提供武器支持一方打另一方、操控社交媒體、獎賞五毛黨、暗殺、造謠、搞亂經濟以癱瘓民生等等，樣樣成熟，功力精深。

據經濟學家薩克斯(Jeffrey Sachs)的記錄，1989年以後，明目張膽的顛覆政權又有伊拉克（2003年）、洪都拉斯（2009年）、利比亞（2011年）、敘利亞（2011年）、烏克蘭（2014年）、委內瑞拉（2002年至今），經驗如此豐富，中小型國家如何抵擋？2019年的香港，若非中央支持，恐怕已垮了。

但我們要注意，隱蔽性的暗中顛覆，成本遠比公然派兵低得多，原因是公開的顛覆，政治上會被人譴責，所謂自由民主人權的燈塔會失去明亮，若是行動失敗了，更是面目無光；隱蔽的，反倒可以矢口否認，與己無關。因此之故，顛覆別國政權，能夠用隱密手段，總比公然進行好。

大量委內瑞拉民眾上街抗議，促美國釋放馬杜羅。(AP)

馬仍是總統，委政權更迭未成功

為何美國對付委內瑞拉，如此明目張膽的視國際法如無物？答案是自2002年開始，美國已在支持委國的反政府活動，2014年又資助反對派；2017年特朗普(Donald Trump)已公然說會考慮入侵委內瑞拉，2019年凍結了委國70億美元海外資產；2017年開始實施多種極端制裁，以致委國實質GDP從2016至2020年下降了62%！縱然如此，委內瑞拉政府依然能撐下來，美國惟有鋌而走險，把馬杜羅綁架回來。但這樣有用嗎？

首先是到目前為止，委內瑞拉的政權並未有被顛覆掉，其最高法院火速審議，其副總統羅德里格斯(Delcy Rodriguez)宣誓為代總統，總統依然是馬杜羅。這大有講究，馬杜羅仍是總統，意味著紐約的審判根本是違反國際法，而且有了代總統後，便不用大選，不留機會予美國干預。現在的代總統是否頂得住美國的壓力而屈從，言之尚早，但她背後，有位掌有軍政實權、從前當過副總統的朝中大佬卡韋略（Diosdado Cabello，譯名按西班牙語發音），此人救過前總統查維斯(Hugo Chavez)，瓦解過2002年的政變，聲望極高，且十分反美。特朗普雖大言炎炎，說美國在管治著委內瑞拉，但只要卡韋略撐著，羅德里格斯未必會對美國言聽計從。反之，美國的行動尚會羞辱了委國人民，把各派系團結起來。

立場反美的多朝元老卡韋略，掌握著委內瑞拉的軍政實權。(AP)

連政權更迭也尚未成功，那麼究竟特朗普原本的意圖是甚麼？是為了懲罰毒販，並把不聽話的馬杜羅說成是毒販頭子？恐怕不是。上月初，特朗普才特赦了本來要在美國坐牢45年的洪都拉斯前總統埃爾南德斯(Juan Orlando Hernandez)，此君被美國當作毒販，引渡了到美國坐牢，若是特朗普真的在意販毒，為何會有雙重標準，放了洪都拉斯這位前總統？

委重石油提煉不易，美獲益有限

為了自由民主人權？若如此，特朗普應支持剛拿諾貝爾和平獎的馬查多(Maria Corina Machado)，但他卻對馬查多大潑冷水，認為她的支持度不夠。當然，也另有可能，特朗普在和平獎上敗給了馬查多，大失面子，以他的性格，會把她當作仇人。

為了石油？委國石油儲藏量3030億桶，世界最高，特朗普對此確然大感興趣。不過，委國的石油有點好看不好用，2023年她的石油出口收益只是40億美元，與儲藏量第二大的沙特阿拉伯的1810億美元不可同日而語。為何如此？是因為委國的石油是重石油，提煉不易，而且此國基建設施落後，開採、提煉及運輸都有問題。本周初，特朗普突然宣布要把3000萬至5000萬桶從委國搶來的石油據為己有。這些油價值約17億至27億美元，數量不算大，美國一天耗油量已2000萬桶，也許特朗普也漸明白，在委國，尤其是其主權完整的情況下，從石油中得益有限，美國的石油公司是否願意大力投資也成疑。

委內瑞拉的開採石油設施落後，而且提煉及運輸都未能做好。(AP)

委不用美元也可運作，危及美霸權

最使美國操心的是，委國受美強力制裁下卻仍可生存，且大有使用美元以外的另一種國際交易體制的能耐。美元霸權的基礎是1973年沙特答應以美元作石油的計價工具，若委國及其他國家不用美元也可運作，美元霸權及美債都會有巨大危機。美國綁架別國總統，大有可能加速去美元化，後患無窮，下回分解。

【知識庫】美突襲委國，哪家美油企受惠？

－目前唯一在委內瑞拉持續營運的美國大型石油公司是雪佛龍(Chevron)，因此在美國突襲並接管委內瑞拉石油資源的情境下，雪佛龍被視為最大受惠者。

－雪佛龍在委內瑞拉已有百年歷史，並獲美國財政部特許豁免，能持續出口原油。因此在美國突襲後，她最有能力立即擴大產量。

－2007年已退出委內瑞拉市場的埃克森美孚(ExxonMobil)和康菲石油(ConocoPhillips)，則可能在美國政策推動下重返，但需付出巨大代價。

－分析認為要委國恢復至1990年代每日350萬桶的峰值，成本高昂，未來15年可能需投入逾500億美元。

